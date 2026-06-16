Țara în care trăiesc cei mai bogați pensionari din Europa. Unde se află România în acest top

Aceste valori nu reprezintă pensiile încasate de seniori, ci totalitatea activelor acumulate până la pensionare. Sunt luate în calcul proprietățile imobiliare, economiile din conturi bancare, depozitele, acțiunile, fondurile private de pensii, autoturismele și alte bunuri valoroase.

În clasamentul european, Luxemburg ocupă de departe primul loc. Aici, averea netă mediană a gospodăriilor din categoria de vârstă 65-74 de ani ajunge la 1.219.500 de euro.

Pe poziția secundă se află Malta, cu 310.000 de euro, însă diferența față de Luxemburg rămâne una impresionantă.

Dacă sunt eliminate din comparație aceste două state cu populație redusă, Belgia și Irlanda devin țările cu cei mai înstăriți pensionari din Europa. Belgia înregistrează o avere mediană de 307.700 de euro, iar Irlanda de 296.700 de euro.

Franța și Germania depășesc pragul de 230.000 de euro

În rândul marilor economii europene, Franța și Germania ocupă poziții apropiate. Averea netă mediană a gospodăriilor cu persoane între 65 și 74 de ani este de 232.800 de euro în Franța și de 232.100 de euro în Germania.

Spania urmează cu 200.800 de euro, în timp ce Italia se află semnificativ mai jos, cu 168.000 de euro.

Datele arată că pensionarii francezi și germani dețin, în medie, active cu peste 60.000 de euro mai valoroase decât cei din Italia.