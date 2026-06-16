Țara în care trăiesc cei mai bogați pensionari din Europa. Unde se află România în acest top
Nivelul de trai al persoanelor ajunse la vârsta pensionării este influențat de pensia încasată lunar, dar și de bunurile și economiile acumulate de-a lungul vieții. Un studiu realizat la nivel european scoate la iveală diferențe uriașe între state atunci când vine vorba despre averea deținută de gospodăriile formate din persoane în vârstă. În unele țări, valoarea activelor depășește un milion de euro, în timp ce în altele se situează la doar câteva zeci de mii de euro.
Luxemburg, lider incontestabil în Europa
Potrivit unei analize publicate de Euronews, pe baza datelor din Sondajul privind finanțele și consumul gospodăriilor (HFCS), realizat de Banca Centrală Europeană, gospodăriile din zona euro cu membri cu vârste între 65 și 74 de ani au o avere netă mediană de 185.300 de euro.
Aceste valori nu reprezintă pensiile încasate de seniori, ci totalitatea activelor acumulate până la pensionare. Sunt luate în calcul proprietățile imobiliare, economiile din conturi bancare, depozitele, acțiunile, fondurile private de pensii, autoturismele și alte bunuri valoroase.
În clasamentul european, Luxemburg ocupă de departe primul loc. Aici, averea netă mediană a gospodăriilor din categoria de vârstă 65-74 de ani ajunge la 1.219.500 de euro.
Pe poziția secundă se află Malta, cu 310.000 de euro, însă diferența față de Luxemburg rămâne una impresionantă.
Dacă sunt eliminate din comparație aceste două state cu populație redusă, Belgia și Irlanda devin țările cu cei mai înstăriți pensionari din Europa. Belgia înregistrează o avere mediană de 307.700 de euro, iar Irlanda de 296.700 de euro.
Franța și Germania depășesc pragul de 230.000 de euro
În rândul marilor economii europene, Franța și Germania ocupă poziții apropiate. Averea netă mediană a gospodăriilor cu persoane între 65 și 74 de ani este de 232.800 de euro în Franța și de 232.100 de euro în Germania.
Spania urmează cu 200.800 de euro, în timp ce Italia se află semnificativ mai jos, cu 168.000 de euro.
Datele arată că pensionarii francezi și germani dețin, în medie, active cu peste 60.000 de euro mai valoroase decât cei din Italia.
O situație aparte este întâlnită în Olanda. Deși țara este cunoscută pentru unul dintre cele mai solide sisteme de pensii la nivel mondial, averea netă mediană pentru categoria analizată este de doar 134.400 de euro, sub media zonei euro.
Sub această medie se mai află Slovenia, cu 138.200 de euro, Grecia cu 104.300 de euro, Cehia cu 102.900 de euro și Slovacia cu 100.800 de euro.
Statele cu cele mai reduse averi în rândul pensionarilor
La polul opus se află țările în care averea acumulată de persoanele aflate la vârsta pensionării este mult mai redusă.
Letonia ocupă ultimul loc în clasament, cu doar 36.300 de euro. Diferența dintre Letonia și Luxemburg depășește de 33 de ori, evidențiind decalajele existente în Europa.
În partea inferioară a clasamentului se mai regăsesc Lituania, cu 51.400 de euro, Ungaria cu 54.400 de euro, Estonia cu 73.500 de euro, Croația cu 75.900 de euro și Portugalia cu 99.200 de euro.
România nu figurează în datele comparative publicate de Banca Centrală Europeană, astfel că nu poate fi poziționată în acest clasament.
De ce există diferențe atât de mari între țările europene
Studiul arată că averea gospodăriilor nu este determinată exclusiv de capacitatea individuală de economisire. Veniturile, structura familiei, accesul la credite, gradul de proprietate asupra locuințelor și evoluția pieței imobiliare au un impact major asupra acumulării de bogăție.
Profesorul Fabian Pfeffer, cercetător în domeniul inegalităților sociale la Universitatea Ludwig Maximilian din München, explică faptul că averea este rezultatul unor procese economice și sociale desfășurate pe parcursul mai multor generații.
Pentru majoritatea gospodăriilor europene, locuința reprezintă principalul activ deținut. În statele în care accesul la proprietate a fost mai facil, iar prețurile imobiliare au crescut puternic, nivelul averii este considerabil mai ridicat.
Raportul evidențiază și faptul că sprijinul financiar din partea familiei devine din ce în ce mai important pentru acumularea de active. În condițiile în care accesul la locuințe este mai dificil pentru generațiile tinere, ajutorul oferit de părinți și bunici poate influența semnificativ capacitatea de construire a unei averi.
O altă precizare importantă este că valoarea pensiilor publice și ocupaționale nu este inclusă în calculul averii nete. Specialiștii subliniază că un nivel mai redus al averii private nu indică întotdeauna o vulnerabilitate financiară mai mare, deoarece unele state beneficiază de sisteme publice de pensii mai generoase, reducând nevoia acumulării unor active private importante.
Datele mai arată că după vârsta de 75 de ani averea mediană scade în zona euro la 144.400 de euro, cu 22% sub nivelul înregistrat pentru categoria 65-74 de ani. Luxemburg și Belgia sunt singurele țări în care această tendință nu se observă.