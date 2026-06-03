Semnul că instalația de climatizare a mașinii are nevoie urgentă de curățare

Dacă aceste microorganisme sunt lăsate să se propage în aerul pe care îl respirăm, pasagerii se pot confrunta cu probleme fizice imediate. Aerul contaminat poate provoca iritații ale gâtului, strănut, tuse sau nas înfundat, simptome care afectează confortul și atenția la volan.

Rolul esențial al filtrului de habitaclu și frecvența înlocuirii acestuia

O componentă cheie în menținerea unui aer curat este filtrul de habitaclu, a cărui întreținere este de multe ori trecută cu vederea de către șoferi. Pe lângă dezinfectare, este importantă schimbarea regulată a filtrului de habitaclu, operațiune pe care specialiștii o recomandă de două ori pe an.

Consecințele neglijării acestei piese sunt multiple și afectează direct buna funcționare a vehiculului. Potrivit experților, un filtru murdar sau înfundat reduce fluxul de aer, scade eficiența ventilației și poate contribui în mod direct la apariția mirosurilor neplăcute în habitaclu.

Ghidul pas cu pas pentru curățarea profundă a instalației cu spumă și spray

Pentru a remedia situația fără a apela imediat la terți, specialiștii ne recomandă câteva trucuri utile. În primă instanță, se pot folosi spray-urile speciale pentru curățarea sistemelor de aer condiționat. Totuși, pentru o curățare mai profundă, specialiștii ne recomandă să folosim spume speciale, urmând un protocol bine stabilit:

Prima dată se îndepărtează filtrul de cabină din locașul său;

Se aplică o cantitate mică de spumă direct pe evaporatorul aerului condiționat;

Restul spumei se injectează în orificiile de ventilație cu ajutorul unui tub inclus în pachet;

Lăsăm spuma să acționeze timp de 30 de minute pentru a distruge impuritățile.

După finalizarea acestei perioade de așteptare, conform publicației Blic, se pornește motorul mașinii și se setează ventilatorul la intensitate maximă pentru a elimina reziduurile.

Când devine obligatorie vizita la un service auto autorizat

Deși metodele realizate pe cont propriu au o rată mare de succes, există cazuri în care problemele instalației de climatizare sunt mult mai profunde și necesită echipamente tehnice dedicate.

Dacă observați că mirosul neplăcut persistă și după curățare, dacă aerul condiționat nu răcește eficient sau dacă umezeala rămâne constantă în interiorul mașinii, remedierea pe cont propriu nu mai este suficientă. În oricare dintre aceste situații neplăcute, ar fi bine să apelați la ajutorul specialiștilor de la un service pentru o diagnosticare completă.