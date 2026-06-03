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de Ionuț Vieriu
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Semnul că instalația de climatizare a mașinii are nevoie urgentă de curățare

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Semnul că instalația de climatizare a mașinii are nevoie urgentă de curățare
Foto: Profimedia

Sistemul de climatizare al autoturismului necesită o atenție deosebită din partea conducătorilor auto, mai ales atunci când dă primele semne de uzură sau contaminare. Unul dintre cele mai clare indicii că instalația de climatizare a mașinii are nevoie urgentă de curățare este apariția unui miros neplăcut în habitaclu în momentul în care pornește aerul condiționat. Specialiștii avertizează că acest miros neplăcut care apare atunci când pornește aerul condiționat al mașinii ne poate afecta serios sănătatea, motiv pentru care ignorarea problemei nu este o opțiune sigură. Din fericire, există o serie de măsuri clare și trucuri eficiente pe care le putem aplica pentru a elimina rapid această sursă de disconfort și a ne proteja organismul.

Cuprins
  1. Cum ne poate pune în pericol sănătatea un sistem de climatizare necurățat
  2. Rolul esențial al filtrului de habitaclu și frecvența înlocuirii acestuia
  3. Ghidul pas cu pas pentru curățarea profundă a instalației cu spumă și spray
  4. Când devine obligatorie vizita la un service auto autorizat

Cum ne poate pune în pericol sănătatea un sistem de climatizare necurățat

Sursa aerului irespirabil din interiorul vehiculului este strâns legată de factorii de mediu și de utilizarea zilnică a mașinii. Mirosul neplăcut care apare atunci când pornim aerul condiționat al mașinii poate fi cauzat de umezeală, bacterii sau alte impurități care se dezvoltă în interiorul conductelor.

Dacă aceste microorganisme sunt lăsate să se propage în aerul pe care îl respirăm, pasagerii se pot confrunta cu probleme fizice imediate. Aerul contaminat poate provoca iritații ale gâtului, strănut, tuse sau nas înfundat, simptome care afectează confortul și atenția la volan.

Rolul esențial al filtrului de habitaclu și frecvența înlocuirii acestuia

O componentă cheie în menținerea unui aer curat este filtrul de habitaclu, a cărui întreținere este de multe ori trecută cu vederea de către șoferi. Pe lângă dezinfectare, este importantă schimbarea regulată a filtrului de habitaclu, operațiune pe care specialiștii o recomandă de două ori pe an.

Consecințele neglijării acestei piese sunt multiple și afectează direct buna funcționare a vehiculului. Potrivit experților, un filtru murdar sau înfundat reduce fluxul de aer, scade eficiența ventilației și poate contribui în mod direct la apariția mirosurilor neplăcute în habitaclu.

Ghidul pas cu pas pentru curățarea profundă a instalației cu spumă și spray

Pentru a remedia situația fără a apela imediat la terți, specialiștii ne recomandă câteva trucuri utile. În primă instanță, se pot folosi spray-urile speciale pentru curățarea sistemelor de aer condiționat. Totuși, pentru o curățare mai profundă, specialiștii ne recomandă să folosim spume speciale, urmând un protocol bine stabilit:

  • Prima dată se îndepărtează filtrul de cabină din locașul său;
  • Se aplică o cantitate mică de spumă direct pe evaporatorul aerului condiționat;
  • Restul spumei se injectează în orificiile de ventilație cu ajutorul unui tub inclus în pachet;
  • Lăsăm spuma să acționeze timp de 30 de minute pentru a distruge impuritățile.

După finalizarea acestei perioade de așteptare, conform publicației Blic, se pornește motorul mașinii și se setează ventilatorul la intensitate maximă pentru a elimina reziduurile.

Când devine obligatorie vizita la un service auto autorizat

Deși metodele realizate pe cont propriu au o rată mare de succes, există cazuri în care problemele instalației de climatizare sunt mult mai profunde și necesită echipamente tehnice dedicate.

Dacă observați că mirosul neplăcut persistă și după curățare, dacă aerul condiționat nu răcește eficient sau dacă umezeala rămâne constantă în interiorul mașinii, remedierea pe cont propriu nu mai este suficientă. În oricare dintre aceste situații neplăcute, ar fi bine să apelați la ajutorul specialiștilor de la un service pentru o diagnosticare completă.

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