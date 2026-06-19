Seiful ascuns sub gheața Antarcticii care ar putea salva istoria climei Pământului. Ce păstrează în interior

Antarctica devine arhiva globală a ghețarilor care dispar

Proiectul poartă numele de Ice Memory Sanctuary și reprezintă prima arhivă globală dedicată conservării carotelor de gheață provenite din ghețari montani. Facilitatea este amplasată în apropierea stației de cercetare Concordia, o bază franco-italiană situată pe platoul antarctic, într-una dintre cele mai izolate zone de pe glob, scrie The Guardian.

Primele mostre depozitate provin din Alpii europeni, mai exact din masivul Mont Blanc și din ghețarul Grand Combin din Elveția. Transportate mii de kilometri până în Antarctica, acestea au fost plasate într-o peșteră special amenajată, unde temperaturile naturale asigură conservarea pe termen foarte lung fără a fi nevoie de sisteme artificiale de răcire.

Planul cercetătorilor este mult mai ambițios. În următorii ani, în această arhivă ar urma să ajungă mostre de gheață din numeroase regiuni ale lumii, inclusiv din Anzi, Himalaya, Caucaz și alte lanțuri montane afectate de încălzirea globală. Scopul este de a salva informațiile stocate în ghețari înainte ca acestea să fie pierdute definitiv.

De ce sunt atât de valoroase mostrele de gheață

Pentru oamenii de știință, o carotă de gheață reprezintă mult mai mult decât apă înghețată. Fiecare strat acumulat de-a lungul secolelor sau chiar mileniilor funcționează ca o arhivă naturală a atmosferei Pământului. În interiorul gheții sunt capturate bule de aer, particule de praf, polen, urme de poluare și numeroase alte indicii despre condițiile climatice din trecut.

Analizarea acestor informații permite reconstituirea evoluției climei, a nivelului gazelor cu efect de seră, a activității vulcanice și chiar a impactului activităților umane asupra mediului. În unele cazuri, cercetătorii au putut identifica urme ale poluării produse în perioada Imperiului Roman sau efectele testelor nucleare desfășurate în secolul trecut.

Motivul pentru care comunitatea științifică se grăbește să colecteze aceste mostre este simplu: ghețarii dispar într-un ritm alarmant. Pe măsură ce se topesc, informațiile păstrate în interiorul lor sunt distruse iremediabil. De aceea, cercetătorii consideră că arhiva din Antarctica este o investiție pentru viitor, oferind generațiilor următoare acces la date care ar putea fi analizate cu tehnologii mult mai avansate decât cele disponibile astăzi.