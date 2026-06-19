Seiful ascuns sub gheața Antarcticii care ar putea salva istoria climei Pământului. Ce păstrează în interior
La aproape 10 metri sub suprafața Antarcticii, într-un loc în care temperaturile coboară frecvent sub minus 50 de grade Celsius, cercetătorii au construit unul dintre cele mai neobișnuite depozite din lume. Nu este protejat de uși blindate, sisteme electronice sau camere de supraveghere. În schimb, este apărat de frigul extrem al celui mai rece continent de pe planetă.
În interiorul acestei cavități săpate în zăpadă și gheață sunt stocate mostre care ar putea deveni neprețuite pentru generațiile viitoare de oameni de știință. Este vorba despre carote de gheață extrase din ghețari aflați în diferite regiuni ale lumii, formațiuni care se topesc într-un ritm tot mai accelerat din cauza schimbărilor climatice. Cercetătorii speră astfel să conserve informații care altfel ar putea dispărea pentru totdeauna.
Antarctica devine arhiva globală a ghețarilor care dispar
Proiectul poartă numele de Ice Memory Sanctuary și reprezintă prima arhivă globală dedicată conservării carotelor de gheață provenite din ghețari montani. Facilitatea este amplasată în apropierea stației de cercetare Concordia, o bază franco-italiană situată pe platoul antarctic, într-una dintre cele mai izolate zone de pe glob, scrie The Guardian.
Primele mostre depozitate provin din Alpii europeni, mai exact din masivul Mont Blanc și din ghețarul Grand Combin din Elveția. Transportate mii de kilometri până în Antarctica, acestea au fost plasate într-o peșteră special amenajată, unde temperaturile naturale asigură conservarea pe termen foarte lung fără a fi nevoie de sisteme artificiale de răcire.
Planul cercetătorilor este mult mai ambițios. În următorii ani, în această arhivă ar urma să ajungă mostre de gheață din numeroase regiuni ale lumii, inclusiv din Anzi, Himalaya, Caucaz și alte lanțuri montane afectate de încălzirea globală. Scopul este de a salva informațiile stocate în ghețari înainte ca acestea să fie pierdute definitiv.
De ce sunt atât de valoroase mostrele de gheață
Pentru oamenii de știință, o carotă de gheață reprezintă mult mai mult decât apă înghețată. Fiecare strat acumulat de-a lungul secolelor sau chiar mileniilor funcționează ca o arhivă naturală a atmosferei Pământului. În interiorul gheții sunt capturate bule de aer, particule de praf, polen, urme de poluare și numeroase alte indicii despre condițiile climatice din trecut.
Analizarea acestor informații permite reconstituirea evoluției climei, a nivelului gazelor cu efect de seră, a activității vulcanice și chiar a impactului activităților umane asupra mediului. În unele cazuri, cercetătorii au putut identifica urme ale poluării produse în perioada Imperiului Roman sau efectele testelor nucleare desfășurate în secolul trecut.
Motivul pentru care comunitatea științifică se grăbește să colecteze aceste mostre este simplu: ghețarii dispar într-un ritm alarmant. Pe măsură ce se topesc, informațiile păstrate în interiorul lor sunt distruse iremediabil. De aceea, cercetătorii consideră că arhiva din Antarctica este o investiție pentru viitor, oferind generațiilor următoare acces la date care ar putea fi analizate cu tehnologii mult mai avansate decât cele disponibile astăzi.