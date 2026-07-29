Secretul vacanțelor ieftine în Turcia. Perioada în care poți găsi cele mai bune oferte la hoteluri foarte bune
Turcia continuă să fie una dintre destinațiile preferate ale românilor, iar în acest sezon apare o schimbare importantă în modul în care sunt organizate vacanțele. Tot mai mulți turiști renunță la rezervările făcute cu multe luni înainte și aleg să își cumpere pachetele turistice cu doar una sau două săptămâni înainte de plecare, profitând de reduceri și de faptul că sezonul estival se prelungește mult după lunile clasice de vară.
Vacanțele spontane sunt tot mai populare
Flexibilitatea a devenit unul dintre cele mai importante criterii atunci când oamenii își aleg concediul. Schimbările vremii, programele de lucru mai puțin previzibile sau dorința de a profita de cele mai bune promoții îi determină pe mulți turiști să amâne decizia până aproape de data plecării.
Potrivit datelor Grupului Expedia, căutările pentru vacanțe realizate cu doar 7-13 zile înainte de plecare au crescut cu 25% în primul trimestru al acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, Turcia se numără printre destinațiile care răspund cel mai bine acestei tendințe, datorită numărului mare de hoteluri, ofertelor promoționale și sezonului de plajă care se întinde până spre sfârșitul toamnei în multe regiuni.
Pentru turiștii români, acest lucru înseamnă că există șanse mai mari să găsească pachete avantajoase chiar și atunci când decid să plece în concediu pe ultima sută de metri.
Antalya rămâne alegerea numărul unu
Când vine vorba despre litoralul turcesc, Antalya continuă să fie principala atracție. Regiunea beneficiază de peste 300 de zile însorite pe an și de unul dintre cele mai lungi sezoane turistice din bazinul mediteranean. Stațiuni precum Belek, Side sau Kemer sunt apreciate pentru hotelurile all inclusive, centrele spa, terenurile de golf, facilitățile sportive și serviciile care au făcut din Antalya una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa.
Un alt atu important îl reprezintă plajele. Antalya deține 232 de plaje certificate cu Steagul Albastru, cel mai mare număr din lume pentru o singură destinație, o recunoaștere acordată zonelor cu apă curată, siguranță și servicii de calitate.
Mai mult, plajele Belek, Gündoğdu și Kadriye au fost incluse într-un clasament TUI realizat pe baze științifice privind cele mai frumoase plaje din lume, iar Turcia a reușit să ocupe patru locuri în top 10, mai mult decât orice altă țară.
Pe lângă plajele întinse cu nisip fin, turiștii pot vizita Kaputaș, celebra pentru culoarea spectaculoasă a apei, Patara, unde țestoasele Caretta caretta își depun ouăle, sau Kekova, unde pot înota deasupra ruinelor unui oraș antic scufundat.
Coasta Mării Egee, alternativa pentru cei care vor mai mult decât plajă
Pentru turiștii care își doresc o vacanță în care să combine relaxarea cu explorarea, litoralul Mării Egee oferă o experiență diferită față de Riviera Turcească.
Regiunea este renumită pentru orașele sale cochete, hotelurile boutique, gastronomia bazată pe fructe de mare proaspete, ulei de măsline și vinurile produse în podgorii locale.
În nord, zona Çanakkale îi atrage pe pasionații de istorie prin apropierea de cetatea antică Troia, în timp ce Assos și insula Bozcaada oferă o atmosferă liniștită, departe de aglomerația marilor stațiuni.
Mai spre sud, Ayvalık și Cunda impresionează prin străduțele înguste, arhitectura tradițională și restaurantele pescărești, iar Izmir rămâne unul dintre cele mai dinamice orașe ale litoralului.
În apropiere se află și Çeşme, Alaçatı și Urla, localități cunoscute pentru podgoriile boutique și restaurantele apreciate inclusiv de Ghidul MICHELIN.
Pentru iubitorii de navigație și sporturi nautice, Bodrum, Marmaris, Datça și Fethiye completează lista destinațiilor ideale, fiind puncte de plecare pentru renumita Croazieră Albastră și pentru activități precum scufundările sau parapanta.
De ce merită luată în calcul și o vacanță la final de sezon
Un avantaj important al Turciei este faptul că vremea rămâne favorabilă pentru plajă și în lunile de început de toamnă, când temperaturile sunt mai plăcute, iar stațiunile sunt mai puțin aglomerate.
În această perioadă apar frecvent oferte last-minute, ceea ce le permite turiștilor să beneficieze de hoteluri de patru sau cinci stele la prețuri mai mici decât în vârful sezonului.
Pe lângă relaxarea pe litoral, vizitatorii pot descoperi gastronomia locală, cramele boutique, muzeele care organizează programe speciale de vizitare pe timpul nopții sau numeroase activități în aer liber.
Astfel, pentru românii care încă nu și-au stabilit concediul sau sunt dispuși să plece spontan, Turcia rămâne una dintre cele mai avantajoase opțiuni din bazinul mediteranean, combinând sezonul estival prelungit, infrastructura turistică dezvoltată și numeroasele promoții disponibile chiar și cu puțin timp înainte de plecare.