Secretul vacanțelor ieftine în Turcia. Perioada în care poți găsi cele mai bune oferte la hoteluri foarte bune

Potrivit datelor Grupului Expedia, căutările pentru vacanțe realizate cu doar 7-13 zile înainte de plecare au crescut cu 25% în primul trimestru al acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut. În acest context, Turcia se numără printre destinațiile care răspund cel mai bine acestei tendințe, datorită numărului mare de hoteluri, ofertelor promoționale și sezonului de plajă care se întinde până spre sfârșitul toamnei în multe regiuni.

Pentru turiștii români, acest lucru înseamnă că există șanse mai mari să găsească pachete avantajoase chiar și atunci când decid să plece în concediu pe ultima sută de metri.

Antalya rămâne alegerea numărul unu

Când vine vorba despre litoralul turcesc, Antalya continuă să fie principala atracție. Regiunea beneficiază de peste 300 de zile însorite pe an și de unul dintre cele mai lungi sezoane turistice din bazinul mediteranean. Stațiuni precum Belek, Side sau Kemer sunt apreciate pentru hotelurile all inclusive, centrele spa, terenurile de golf, facilitățile sportive și serviciile care au făcut din Antalya una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa.

Un alt atu important îl reprezintă plajele. Antalya deține 232 de plaje certificate cu Steagul Albastru, cel mai mare număr din lume pentru o singură destinație, o recunoaștere acordată zonelor cu apă curată, siguranță și servicii de calitate.

Mai mult, plajele Belek, Gündoğdu și Kadriye au fost incluse într-un clasament TUI realizat pe baze științifice privind cele mai frumoase plaje din lume, iar Turcia a reușit să ocupe patru locuri în top 10, mai mult decât orice altă țară.

Pe lângă plajele întinse cu nisip fin, turiștii pot vizita Kaputaș, celebra pentru culoarea spectaculoasă a apei, Patara, unde țestoasele Caretta caretta își depun ouăle, sau Kekova, unde pot înota deasupra ruinelor unui oraș antic scufundat.

Coasta Mării Egee, alternativa pentru cei care vor mai mult decât plajă

Pentru turiștii care își doresc o vacanță în care să combine relaxarea cu explorarea, litoralul Mării Egee oferă o experiență diferită față de Riviera Turcească.