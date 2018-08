Sean Penn te duce pe Marte, în primul trailer la The First

Sean Penn este unul dintre cei mai îndrăgiți și versatili actori de la Hollywood, iar în 2018 va juca în primul său serial intitulat The First.

În urmă cu un deceniu, actorii de la Hollywood evitau cu sete să apară în seriale pentru a nu-și strica imaginea de super vedete. Între timp, având în vedere calitatea conținutului de la TV și de pe serviciile de streaming, tot mai mulți actori de renume încearcă să fie asociați unor proiecte cu buget mare pe care le găsești pe Netflix, HBO Go, Amazon PrimeVideo sau Hulu.

Sean Penn era unul dintre actorii care nu a mai jucat până acum într-un serial, dar a câștigat două premii Oscar pentru Milk – 2008 și Mystic River – 2003. În plus, a fost nominalizat pentru alte trei premii Oscar pentru I Am Sam, Sweet and Lowdown sau Dead Man Walking. Cu alte cuvinte, reprezintă o victorie importantă pentru cei de la Hulu că au reușit să-l asocieze show-ului The First.

În luna septembrie a acestui an, Sean Penn va detalia călătorie către planeta pe care nu a călcat până la această oră un om. Este vorba de o expediție pe Marte cu îndrăgitul actor în rolul principal. Distribuția va fi completată de alte nume mari precum Natascha McElhone, LisaGay Hamilton, James Ransone, Hannah Ware, Melissa George sau Oded Fehr.

Un alt motiv important pentru a arunca o privire la The First are legătură cu creatorul și scenaristul show-ului. Serialul este semnat de Beau Willmon, un nume pe care ar trebui să-l știi datorită faptului că s-a aflat în spatele primelor patru sezoane din House of Cards. Willmon s-a retras înainte de sezonul cinci din îndrăgitul serial de pe Netflix, înaintea izbucnirii scandalului cu Kevin Spacey în centrul atenției.

Acțiunea din The First se petrece în viitorul apropiat și, deși incorporează o serie de elemente SF, pare totuși destul de verosimil și ancorat în realitatea cotidiană. Premiera The First este programată pentru 14 septembrie, într-o vineri și urmează modelul celor de la Netflix, cu toate cele opt episoade publicate într-o singură zi.