Se schimbă regulile pentru coletele din China. Ce taxe noi vor plăti românii pentru Temu și Shein

Până acum, produsele cu o valoare de până la 150 de euro beneficiau de o scutire de taxe vamale, ceea ce le făcea extrem de atractive pentru cumpărătorii din România. Astfel, un tricou de câțiva euro sau un gadget ieftin putea ajunge la client fără costuri suplimentare importante. De la 1 iulie 2026 însă, această facilitate va dispărea.

Apare o taxă fixă pentru coletele mici

Noile reguli europene prevăd introducerea unei taxe fixe de 3 euro pentru expedierile provenite din afara Uniunii Europene și eliminarea regimului preferențial pentru coletele cu valoare sub 150 de euro. Măsura vizează în special fluxul uriaș de produse care intră zilnic în Europa din China și din alte state asiatice.

Datele Comisiei Europene arată că numai în anul 2024 au intrat în Uniunea Europeană aproximativ 4,6 miliarde de colete cu valoare redusă. Dintre acestea, peste 90% au provenit din China.

Volumul uriaș a pus presiune atât pe infrastructura vamală, cât și pe comercianții europeni, care s-au plâns că trebuie să respecte reguli mai stricte și costuri mai mari decât competitorii din afara Uniunii.

Ce înseamnă concret pentru români

Pentru cumpărătorii din România, schimbarea se va vedea în primul rând în costul final al comenzilor. De exemplu, un produs care costă 10 euro pe o platformă asiatică ar putea ajunge să coste 13 euro după aplicarea noii taxe europene. În cazul comenzilor foarte mici, impactul procentual este chiar mai mare.

În plus, există posibilitatea ca timpii de livrare să crească temporar, pe măsură ce firmele de curierat și autoritățile vamale se adaptează noului sistem.

România aplică deja o taxă pentru coletele extracomunitare

Pentru mulți consumatori români, costurile suplimentare nu sunt o noutate. De la începutul anului este aplicată o taxă de 25 de lei pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene, măsură care a redus deja din avantajul comenzilor foarte ieftine.