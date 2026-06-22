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Se schimbă regulile pentru coletele din China. Ce taxe noi vor plăti românii pentru Temu și Shein

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Se schimbă regulile pentru coletele din China. Ce taxe noi vor plăti românii pentru Temu și Shein
Lovitură pentru clienții Temu și Shein (Foto: Profimedia)

Românii care obișnuiesc să comande haine, accesorii, gadgeturi sau produse pentru casă de pe platforme precum Temu, Shein și alte marketplace-uri din afara Uniunii Europene ar putea plăti mai mult pentru aceleași produse începând cu vara anului 2026. Uniunea Europeană pregătește modificări importante pentru coletele cu valoare redusă, iar impactul va fi resimțit direct de consumatori.

Cuprins
  1. Dispare unul dintre cele mai mari avantaje ale cumpărăturilor din afara UE
  2. Apare o taxă fixă pentru coletele mici
  3. Ce înseamnă concret pentru români
  4. România aplică deja o taxă pentru coletele extracomunitare
  5. De ce introduce UE aceste măsuri
  6. Prețul nu va mai fi singurul criteriu

Dispare unul dintre cele mai mari avantaje ale cumpărăturilor din afara UE

În ultimii ani, succesul platformelor asiatice s-a bazat în mare măsură pe prețurile foarte mici și pe posibilitatea de a trimite milioane de colete către clienții europeni fără costuri vamale semnificative.

Până acum, produsele cu o valoare de până la 150 de euro beneficiau de o scutire de taxe vamale, ceea ce le făcea extrem de atractive pentru cumpărătorii din România. Astfel, un tricou de câțiva euro sau un gadget ieftin putea ajunge la client fără costuri suplimentare importante. De la 1 iulie 2026 însă, această facilitate va dispărea.

Apare o taxă fixă pentru coletele mici

Noile reguli europene prevăd introducerea unei taxe fixe de 3 euro pentru expedierile provenite din afara Uniunii Europene și eliminarea regimului preferențial pentru coletele cu valoare sub 150 de euro. Măsura vizează în special fluxul uriaș de produse care intră zilnic în Europa din China și din alte state asiatice.

Datele Comisiei Europene arată că numai în anul 2024 au intrat în Uniunea Europeană aproximativ 4,6 miliarde de colete cu valoare redusă. Dintre acestea, peste 90% au provenit din China.

Volumul uriaș a pus presiune atât pe infrastructura vamală, cât și pe comercianții europeni, care s-au plâns că trebuie să respecte reguli mai stricte și costuri mai mari decât competitorii din afara Uniunii.

Ce înseamnă concret pentru români

Pentru cumpărătorii din România, schimbarea se va vedea în primul rând în costul final al comenzilor. De exemplu, un produs care costă 10 euro pe o platformă asiatică ar putea ajunge să coste 13 euro după aplicarea noii taxe europene. În cazul comenzilor foarte mici, impactul procentual este chiar mai mare.

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În plus, există posibilitatea ca timpii de livrare să crească temporar, pe măsură ce firmele de curierat și autoritățile vamale se adaptează noului sistem.

România aplică deja o taxă pentru coletele extracomunitare

Pentru mulți consumatori români, costurile suplimentare nu sunt o noutate. De la începutul anului este aplicată o taxă de 25 de lei pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene, măsură care a redus deja din avantajul comenzilor foarte ieftine.

În practică, un produs cumpărat cu 20 sau 30 de lei poate ajunge să coste semnificativ mai mult după adăugarea taxelor și a altor costuri administrative.

Odată cu introducerea noilor reguli europene, diferența dintre prețul afișat pe platformă și suma plătită efectiv de cumpărător va deveni și mai importantă.

De ce introduce UE aceste măsuri

Scopul principal al reformei nu este descurajarea cumpărăturilor online, ci crearea unor condiții de concurență mai echitabile. Retailerii europeni sunt obligați să respecte norme stricte privind siguranța produselor, protecția consumatorilor, fiscalitatea și standardele de mediu. În schimb, multe produse care ajung din afara Uniunii au beneficiat până acum de un regim mai avantajos.

Autoritățile europene consideră că noile reguli vor contribui la o piață mai transparentă și mai echilibrată.

Prețul nu va mai fi singurul criteriu

Specialiștii din industrie estimează că, pe termen lung, consumatorii vor începe să acorde o atenție mai mare unor aspecte precum garanția produselor, viteza de livrare, posibilitatea returului și încrederea în comerciant.

Dacă până acum diferențele de preț erau decisive, în viitor mulți cumpărători vor compara mai atent ofertele platformelor asiatice cu cele ale magazinelor din România sau din alte state europene.

Pentru milioane de români care s-au obișnuit să cumpere produse ieftine de pe Temu, Shein sau alte marketplace-uri similare, anul 2026 ar putea marca începutul unei noi etape, în care costul real al unei comenzi nu va mai fi dat doar de prețul afișat pe ecran.

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