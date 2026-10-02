Se schimbă proiectul uniformelor școlare. Elevii ar urma să aibă un cuvânt de spus în alegerea ținutei
Proiectul privind introducerea uniformelor obligatorii în școlile din România ar urma să fie modificat înainte de votul decisiv din Parlament.
După discuțiile purtate cu reprezentanții elevilor și ai părinților, senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat vineri, 2 octombrie, că va susține un amendament prin care elevii să fie implicați în stabilirea aspectului uniformei din fiecare unitate de învățământ.
Modificarea nu înseamnă însă că s-a renunțat la ideea uniformei obligatorii. Proiectul a trecut deja de Senat și se află acum la Camera Deputaților, unde urmează să fie dezbătut și unde poate suferi noi modificări înainte de adoptarea unei forme finale.
Elevii ar urma să fie implicați în alegerea uniformei
Daniel Zamfir s-a întâlnit la Senat cu reprezentanții Consiliului Național al Elevilor și ai mai multor organizații de părinți. În urma discuțiilor, acesta a anunțat că este de acord cu introducerea unei prevederi prin care aspectul uniformei unei școli să nu fie decis fără participarea elevilor.
Concret, senatorul a precizat că va susține la Camera Deputaților solicitarea potrivit căreia aspectul uniformei fiecărei unități de învățământ să fie stabilit cu implicarea elevilor. Amendamentul ar urma să fie introdus în proiect în etapa dezbaterilor din Camera Deputaților.
În forma adoptată de Senat, proiectul prevede obligația elevilor de a se prezenta la cursuri în uniformă școlară, în conformitate cu regulamentul unității de învățământ. Modelul și componentele uniformei sunt stabilite la nivelul fiecărei școli, prin consiliul de administrație și cu aprobarea reprezentanților părinților.
Prin noul amendament anunțat, elevii ar urma să capete un rol explicit în acest proces.
Consiliul Național al Elevilor rămâne împotriva obligativității
Discuțiile de vineri nu au eliminat însă diferențele de opinie dintre inițiator și reprezentanții elevilor. Consiliul Național al Elevilor a precizat că își menține opoziția față de introducerea uniformelor obligatorii la nivel național, chiar dacă susține consultarea elevilor în situația în care o astfel de obligație va fi adoptată.
Reprezentanții elevilor consideră, de asemenea, că sistemul de educație are alte probleme care ar trebui tratate cu prioritate și că introducerea unei ținute obligatorii nu se află printre cele mai urgente măsuri. Daniel Zamfir susține, în schimb, că uniforma reprezintă un pas necesar, chiar dacă nu poate rezolva singură problemele din educație.
Și reprezentanții părinților au cerut anterior ca eventualele reguli privind uniformele să nu ducă la sancțiuni disproporționate și să păstreze comunitatea școlară în centrul deciziei. Federația Națională a Părinților – Edupart a arătat că legislația actuală obligă deja elevii să vină la școală într-o ținută decentă și adecvată, potrivit regulamentului fiecărei unități.
Proiectul nu este încă lege
Este important că noile reguli nu se aplică în acest moment în școli. Senatul a adoptat în septembrie propunerea legislativă care modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, însă procedura parlamentară nu s-a încheiat. Camera Deputaților urmează să analizeze proiectul și amendamentele depuse.
Prin urmare, forma finală poate fi diferită de cea adoptată de Senat. Una dintre schimbările deja anunțate este tocmai introducerea unui mecanism prin care elevii să participe la stabilirea aspectului uniformei școlii lor.
Dacă proiectul va fi adoptat în forma care va include acest amendament, uniforma ar putea deveni obligatorie, însă elevii nu ar urma doar să primească o ținută decisă exclusiv de conducerea școlii și de părinți, ci să participe și ei la alegerea modului în care aceasta va arăta.