Se schimbă proiectul uniformelor școlare. Elevii ar urma să aibă un cuvânt de spus în alegerea ținutei

Modificarea nu înseamnă însă că s-a renunțat la ideea uniformei obligatorii. Proiectul a trecut deja de Senat și se află acum la Camera Deputaților, unde urmează să fie dezbătut și unde poate suferi noi modificări înainte de adoptarea unei forme finale.

Elevii ar urma să fie implicați în alegerea uniformei

Daniel Zamfir s-a întâlnit la Senat cu reprezentanții Consiliului Național al Elevilor și ai mai multor organizații de părinți. În urma discuțiilor, acesta a anunțat că este de acord cu introducerea unei prevederi prin care aspectul uniformei unei școli să nu fie decis fără participarea elevilor.

Concret, senatorul a precizat că va susține la Camera Deputaților solicitarea potrivit căreia aspectul uniformei fiecărei unități de învățământ să fie stabilit cu implicarea elevilor. Amendamentul ar urma să fie introdus în proiect în etapa dezbaterilor din Camera Deputaților.

În forma adoptată de Senat, proiectul prevede obligația elevilor de a se prezenta la cursuri în uniformă școlară, în conformitate cu regulamentul unității de învățământ. Modelul și componentele uniformei sunt stabilite la nivelul fiecărei școli, prin consiliul de administrație și cu aprobarea reprezentanților părinților.

Prin noul amendament anunțat, elevii ar urma să capete un rol explicit în acest proces.

Consiliul Național al Elevilor rămâne împotriva obligativității

Discuțiile de vineri nu au eliminat însă diferențele de opinie dintre inițiator și reprezentanții elevilor. Consiliul Național al Elevilor a precizat că își menține opoziția față de introducerea uniformelor obligatorii la nivel național, chiar dacă susține consultarea elevilor în situația în care o astfel de obligație va fi adoptată.

Reprezentanții elevilor consideră, de asemenea, că sistemul de educație are alte probleme care ar trebui tratate cu prioritate și că introducerea unei ținute obligatorii nu se află printre cele mai urgente măsuri. Daniel Zamfir susține, în schimb, că uniforma reprezintă un pas necesar, chiar dacă nu poate rezolva singură problemele din educație.