Școlile din România care ar putea fi reorganizate din anul 2027–2028. Ministerul Educației pregătește noile reguli
Rețeaua școlară din România ar putea trece prin noi modificări începând cu anul școlar 2027–2028. Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică, pe 28 septembrie 2026, două proiecte care stabilesc calendarul pentru organizarea rețelei școlare și pentru reorganizarea unor unități de învățământ. Documentele sunt, deocamdată, în fază de proiect, iar propunerile pot fi transmise ministerului timp de 10 zile calendaristice.
Primele demersuri sunt programate pentru luna octombrie. Inspectoratele școlare ar urma să stabilească unitățile propuse pentru reorganizare și să transmită lista către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar – ARACIP. Prioritate vor avea școlile care nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru a funcționa cu personalitate juridică.
Ce școli ar putea fi reorganizate
Potrivit proiectului, în perioada 19–28 octombrie 2026, inspectoratele școlare trebuie să transmită către ARACIP și, spre informare, Ministerului Educației lista unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică propuse pentru reorganizare. Fiecare propunere trebuie să fie însoțită de o notă de fundamentare în care să fie explicate motivele reorganizării.
Sunt vizate cu prioritate unitățile care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea învățământului preuniversitar pentru a-și păstra personalitatea juridică.
Conform regulilor actuale, o unitate de învățământ de stat poate avea personalitate juridică, în funcție de tipul său, dacă are cel puțin 500 de elevi sau 500 de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari. Pentru unitățile formate numai din preșcolari și/sau antepreșcolari, pragul este de 250, iar pentru cele destinate antepreșcolarilor, de 200.
Există praguri diferite pentru alte categorii. Unitățile de învățământ postliceal trebuie să aibă minimum 300 de elevi pentru a funcționa cu personalitate juridică, iar cele de învățământ special, cel puțin 50 de elevi sau 50 de elevi și/sau preșcolari. Pentru învățământul în limbile minorităților naționale sunt prevăzute condiții distincte, pragul pentru personalitate juridică fiind echivalent cu 60% din efectivele stabilite de regula generală.
Asta nu înseamnă însă că toate școlile aflate sub aceste praguri vor fi automat reorganizate. Proiectul stabilește procedura și calendarul în care situația unităților va fi analizată, iar lista concretă urmează să fie stabilită în cadrul acestui proces.
Schimbări importante și pentru creșe
O categorie vizată în mod expres de proiect este cea a creșelor de stat cu personalitate juridică pentru care autoritățile locale au calitatea de fondator. Începând cu anul școlar 2027–2028, acestea ar urma să intre în proces de reorganizare și să fie arondate altor unități de învățământ cu personalitate juridică.
Există însă o excepție. Creșele de stat care au cel puțin 200 de antepreșcolari ar putea să își păstreze personalitatea juridică de la 1 septembrie 2027 dacă autoritățile locale aprobă transferul drepturilor de organizare și coordonare a întregii activități către inspectoratele școlare, în condițiile prevăzute de legislație.
Procesul nu se limitează la școlile de stat. În calendar sunt prevăzute proceduri și pentru solicitările de reorganizare a unităților particulare sau confesionale, a unităților de învățământ militar și a unităților de educație extrașcolară.
Când vom afla lista școlilor pentru anul 2027–2028
Procesul de organizare a rețelei școlare ar urma să înceapă în perioada 19–23 octombrie 2026, când inspectoratele vor solicita autorităților locale și județene propunerile privind rețeaua pentru anul următor. În perioada 21–30 octombrie, proiectele de hotărâre și rapoartele motivate trebuie transmise inspectoratelor.
Pentru unitățile propuse efectiv pentru reorganizare, ARACIP ar urma să desfășoare procedurile necesare în perioada 2 noiembrie 2026 – 19 februarie 2027, etapă care include și emiterea ordinelor ministrului Educației privind reorganizarea. Ulterior, în perioada martie–august 2027, autoritățile locale trebuie să introducă în rețeaua școlară unitățile rezultate în urma procesului.
Calendarul propus stabilește data de 22 februarie 2027 pentru publicarea pe site-urile autorităților locale și ale inspectoratelor școlare a listei unităților de învățământ de stat, particulare și confesionale acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu care vor desfășura activități educaționale în anul școlar 2027–2028.
Proiectul prevede inclusiv posibilitatea unor reorganizări identificate ulterior: dacă după 19 februarie 2027 sunt descoperite unități care, la 1 septembrie, nu se mai încadrează în condițiile legale, propunerile ar putea fi transmise către ARACIP până la 30 iulie 2027, cu acordul secretarului de stat care coordonează învățământul preuniversitar.
Deocamdată, calendarul și regulile sunt în consultare publică, astfel că nu există încă o listă definitivă a școlilor care vor fi reorganizate în anul școlar 2027–2028.