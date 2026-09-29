Școlile din România care ar putea fi reorganizate din anul 2027–2028. Ministerul Educației pregătește noile reguli

Ce școli ar putea fi reorganizate

Potrivit proiectului, în perioada 19–28 octombrie 2026, inspectoratele școlare trebuie să transmită către ARACIP și, spre informare, Ministerului Educației lista unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică propuse pentru reorganizare. Fiecare propunere trebuie să fie însoțită de o notă de fundamentare în care să fie explicate motivele reorganizării.

Sunt vizate cu prioritate unitățile care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea învățământului preuniversitar pentru a-și păstra personalitatea juridică.

Conform regulilor actuale, o unitate de învățământ de stat poate avea personalitate juridică, în funcție de tipul său, dacă are cel puțin 500 de elevi sau 500 de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari. Pentru unitățile formate numai din preșcolari și/sau antepreșcolari, pragul este de 250, iar pentru cele destinate antepreșcolarilor, de 200.

Există praguri diferite pentru alte categorii. Unitățile de învățământ postliceal trebuie să aibă minimum 300 de elevi pentru a funcționa cu personalitate juridică, iar cele de învățământ special, cel puțin 50 de elevi sau 50 de elevi și/sau preșcolari. Pentru învățământul în limbile minorităților naționale sunt prevăzute condiții distincte, pragul pentru personalitate juridică fiind echivalent cu 60% din efectivele stabilite de regula generală.

Asta nu înseamnă însă că toate școlile aflate sub aceste praguri vor fi automat reorganizate. Proiectul stabilește procedura și calendarul în care situația unităților va fi analizată, iar lista concretă urmează să fie stabilită în cadrul acestui proces.

Schimbări importante și pentru creșe

O categorie vizată în mod expres de proiect este cea a creșelor de stat cu personalitate juridică pentru care autoritățile locale au calitatea de fondator. Începând cu anul școlar 2027–2028, acestea ar urma să intre în proces de reorganizare și să fie arondate altor unități de învățământ cu personalitate juridică.

Există însă o excepție. Creșele de stat care au cel puțin 200 de antepreșcolari ar putea să își păstreze personalitatea juridică de la 1 septembrie 2027 dacă autoritățile locale aprobă transferul drepturilor de organizare și coordonare a întregii activități către inspectoratele școlare, în condițiile prevăzute de legislație.