Școala Altfel 2026-2027 vine cu reguli clare. Ce trebuie să știe elevii, părinții și profesorii
Programul „Școala Altfel” continuă și în anul școlar 2026-2027, însă organizarea activităților nu este lăsată la voia întâmplării. Școlile trebuie să respecte o serie de reguli privind alegerea activităților, participarea elevilor, supravegherea copiilor, finanțarea și evaluarea programului.
Inspectoratul Școlar Județean Dolj a publicat, pe 29 septembrie, procedura operațională privind organizarea programului național „Școala Altfel”. Documentul a fost aprobat pe 25 septembrie 2026 și se aplică unităților de învățământ din județul Dolj, detaliind modul în care sunt puse în practică prevederile naționale referitoare la program.
În anul școlar 2026-2027, „Școala Altfel” se poate desfășura în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027. Fiecare unitate de învățământ stabilește perioada concretă, programul având o durată de cinci zile lucrătoare consecutive.
Elevii și părinții trebuie implicați în alegerea activităților
Una dintre regulile importante privește modul în care este construit programul. La nivelul fiecărei unități de învățământ trebuie constituită o echipă de coordonare a programului „Școala Altfel”. Din aceasta pot face parte directorul, coordonatorul pentru proiecte și programe educative, cadre didactice, cel puțin un membru al comisiei responsabile de orar, consilierul sau mediatorul școlar, dar și reprezentanți ai elevilor și părinților.
Elevii și părinții pot veni cu propuneri de activități. Acestea sunt analizate, centralizate și folosite pentru realizarea ofertei finale a școlii. Programul trebuie astfel construit încât să răspundă intereselor și nevoilor elevilor, nu doar să înlocuiască orele obișnuite cu alte activități.
Activitățile, durata acestora, modul de organizare și responsabilitățile sunt stabilite la nivelul școlii. După aprobarea programului, participarea devine obligatorie pentru elevi și cadrele didactice.
Absențele se trec în catalog. Școala Altfel nu este vacanță
Deși elevii nu participă la orele obișnuite, cele cinci zile de „Școala Altfel” fac parte din anul școlar. Elevii trebuie să participe la activitățile la care au fost înscriși.
În cazul absențelor, acestea sunt consemnate în catalog, la rubrica destinată purtării, potrivit procedurii publicate de ISJ Dolj. În plus, fiecare activitate trebuie să beneficieze de supravegherea unui număr corespunzător de cadre didactice, iar unitatea de învățământ are obligația să ia măsurile necesare pentru siguranța copiilor.
Programul elevilor nu poate fi redus pur și simplu pentru că nu se desfășoară orele tradiționale. Activitățile la care este înscris un elev trebuie să acopere cel puțin numărul de ore pe care acesta le-ar fi avut într-o săptămână obișnuită de cursuri.
Ce activități pot face elevii în Școala Altfel
Lista activităților posibile este amplă. Școlile pot organiza ateliere de teatru, muzică, dans, arte plastice, educație media sau cinematografie, activități sportive, competiții, dezbateri, proiecte comunitare, voluntariat, educație pentru sănătate, educație rutieră sau activități pentru protecția mediului.
Pot exista și vizite de studiu, schimburi de experiență, activități de cercetare și parteneriate cu alte școli, ONG-uri, instituții culturale, cluburi sportive sau diferite instituții publice.
Procedura ISJ Dolj stabilește însă o limită în cazul deplasărilor pentru documentare, creație sau cercetare: acestea pot ocupa maximum două zile din cele cinci ale programului „Școala altfel”.
Reguli pentru activitățile care costă bani
O altă prevedere importantă îi privește direct pe părinți. Aceștia pot susține financiar anumite activități prin intermediul asociației de părinți, cu respectarea legislației.
Personalul școlii și elevii nu pot fi implicați în strângerea banilor de la părinți. Potrivit procedurii, implicarea acestora în colectarea fondurilor constituie abatere disciplinară. De asemenea, școala nu poate organiza deplasări care presupun costuri dacă nu au fost identificate sursele de finanțare.
Metodologia programului prevede și că, atunci când sunt propuse activități care presupun costuri pentru familii, școala trebuie să pună la dispoziție alternative gratuite similare. În acest fel, posibilitățile financiare ale familiei nu ar trebui să împiedice participarea unui copil la program.
Școlile trebuie să facă un raport după terminarea programului
Responsabilitățile școlii nu se încheie odată cu ultima zi de activități. Cadrele didactice trebuie să pună la dispoziția echipei de coordonare materialele rezultate în urma programului, precum portofolii, fotografii sau alte produse realizate de elevi.
În maximum trei săptămâni de la terminarea programului, activitățile sunt analizate în primul Consiliu Profesoral. Sunt evaluate calitatea acestora, rezultatele obținute și eventualele probleme apărute. La analiză pot participa și reprezentanți ai elevilor și părinților.
Directorul coordonează ulterior realizarea raportului de evaluare. Potrivit procedurii publicate de ISJ Dolj, raportul trebuie transmis inspectoratului în cel mult 30 de zile calendaristice de la finalizarea programului.
Documentul publicat de ISJ Dolj este o procedură aplicabilă școlilor din acest județ și nu trebuie confundat cu o nouă reglementare națională separată. El arată însă concret cum sunt transpuse la nivelul unităților de învățământ regulile generale ale programului „Școala altfel” în anul școlar 2026-2027.