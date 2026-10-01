Școala Altfel 2026-2027 vine cu reguli clare. Ce trebuie să știe elevii, părinții și profesorii

În anul școlar 2026-2027, „Școala Altfel” se poate desfășura în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027. Fiecare unitate de învățământ stabilește perioada concretă, programul având o durată de cinci zile lucrătoare consecutive.

Elevii și părinții trebuie implicați în alegerea activităților

Una dintre regulile importante privește modul în care este construit programul. La nivelul fiecărei unități de învățământ trebuie constituită o echipă de coordonare a programului „Școala Altfel”. Din aceasta pot face parte directorul, coordonatorul pentru proiecte și programe educative, cadre didactice, cel puțin un membru al comisiei responsabile de orar, consilierul sau mediatorul școlar, dar și reprezentanți ai elevilor și părinților.

Elevii și părinții pot veni cu propuneri de activități. Acestea sunt analizate, centralizate și folosite pentru realizarea ofertei finale a școlii. Programul trebuie astfel construit încât să răspundă intereselor și nevoilor elevilor, nu doar să înlocuiască orele obișnuite cu alte activități.

Activitățile, durata acestora, modul de organizare și responsabilitățile sunt stabilite la nivelul școlii. După aprobarea programului, participarea devine obligatorie pentru elevi și cadrele didactice.

Absențele se trec în catalog. Școala Altfel nu este vacanță

Deși elevii nu participă la orele obișnuite, cele cinci zile de „Școala Altfel” fac parte din anul școlar. Elevii trebuie să participe la activitățile la care au fost înscriși.

În cazul absențelor, acestea sunt consemnate în catalog, la rubrica destinată purtării, potrivit procedurii publicate de ISJ Dolj. În plus, fiecare activitate trebuie să beneficieze de supravegherea unui număr corespunzător de cadre didactice, iar unitatea de învățământ are obligația să ia măsurile necesare pentru siguranța copiilor.

Programul elevilor nu poate fi redus pur și simplu pentru că nu se desfășoară orele tradiționale. Activitățile la care este înscris un elev trebuie să acopere cel puțin numărul de ore pe care acesta le-ar fi avut într-o săptămână obișnuită de cursuri.