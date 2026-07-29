Excursiile în străinătate din „Școala altfel” și „Săptămâna verde” nu sunt interzise. Ministerul Educației explică în ce condiții pot fi aprobate

Ministerul: nu excursiile sunt problema, ci lipsa scopului educativ

Reprezentanții Ministerului Educației subliniază că nu au fost interzise toate deplasările organizate în timpul celor două programe școlare, ci doar activitățile care sunt prezentate drept educative, deși au, în realitate, caracter exclusiv recreativ.

Instituția arată că excursiile sunt binevenite atunci când contribuie la procesul de învățare și au obiective educaționale clare, adaptate programului școlar.

Ce prevede metodologia pentru „Școala altfel”

Potrivit Ordinului ministrului Educației nr. 6479/2023, activitățile din cadrul programului „Școala altfel” se pot desfășura atât în incinta școlii, cât și în afara acesteia, cu respectarea normelor privind protecția și supravegherea elevilor.

Există însă și limite. Metodologia nu permite ca întreaga perioadă de cinci zile a programului să fie ocupată de o deplasare. De asemenea, nu pot fi organizate excursii în afara localității dacă acestea implică cheltuieli pentru care unitatea de învățământ nu a identificat surse de finanțare.

În practică, acest lucru înseamnă că o excursie poate fi aprobată doar dacă reprezintă o activitate educativă și nu transformă întreaga săptămână într-o vacanță.

Ce au fost sfătuite școlile să facă

Ministerul Educației precizează că inspectoratele școlare au transmis recomandări către directori pentru organizarea programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Conducerea școlilor a fost îndemnată să aprobe doar activități care au legătură cu obiectivele educaționale stabilite la nivelul unității de învățământ și să evite excursiile sau vizitele turistice care nu aduc un beneficiu real procesului de învățare.