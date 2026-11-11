Schimbare cerută pentru gradația de merit a profesorilor. Cine ar putea primi bani și pentru perioada în care nu a lucrat

În informarea FSLI prezentată de Edupedu.ro, sindicaliștii au reclamat modul în care sunt gestionate aceste drepturi. Aceștia au cerut intervenția ministerului atât pentru situațiile legate de suspendarea contractelor, cât și pentru aplicarea sentințelor judecătorești.

„S-a cerut deblocarea plății drepturilor salariale obținute prin sentințe (în special pentru sumele de peste 10.000 de lei), stoparea abuzurilor privind gradațiile de merit (la reluarea activității, să se acorde și pentru perioada în care contractul de muncă a fost suspendat) și a abuzurilor auditorilor în unele controale privind model de aplicare a sentințelor judecătorești”, se arată în informarea FSLI.

Solicitarea privește beneficiarii gradației de merit care revin în activitate după suspendarea contractului de muncă. Informarea prezintă revendicarea sindicală, fără să anunțe adoptarea unei modificări sau un calendar de plată.

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Cum se reia plata potrivit metodologiei din 2026

Metodologia privind acordarea gradației de merit în sesiunea 2026 reglementează situația personalului didactic titular care beneficiază de rezervarea postului după obținerea gradației, fără să primească acest drept în perioada respectivă. Prevederea se referă la rezervarea postului în condițiile articolului 184 alineatele (1)–(7) din Legea învățământului preuniversitar.

La revenirea pe post, plata se reia pentru perioada rămasă până la împlinirea celor cinci ani de plată efectivă. Metodologia condiționează reluarea de încadrarea în numărul maxim de gradații aprobat pentru anul respectiv la nivelul județului sau al municipiului București.

„La revenirea pe post se reia plata gradației de merit pentru restul perioadei până la împlinirea celor 5 ani de plată efectivă, cu încadrarea în numărul maxim de gradații de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul județului/municipiului București”, prevede articolul 4 alineatul (4).

Documentul stabilește și ce se întâmplă dacă plata nu poate fi reluată imediat la revenire. În această situație, gradația rămâne suspendată până la 31 august al anului școlar în curs, iar plata se reia de la 1 septembrie al următorului an școlar, până la completarea celor cinci ani de plată efectivă.

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