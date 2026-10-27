Scade prețul gigacaloriei în București de la 1 noiembrie 2026. Ce se schimbă la facturile pentru căldură

Pornind de la această bază rotunjită, prețul final este de aproximativ 399 de lei/Gcal cu TVA de 21%, respectiv de aproximativ 366 de lei/Gcal cu TVA de 11%. Reducerea rezultată exclusiv din schimbarea cotei de taxare este de circa 8,26% din prețul final practicat cu TVA standard.

Pentru consumatori, diferența poate fi ilustrată printr-un calcul simplu: la o cantitate de două gigacalorii, aplicarea cotei reduse înseamnă aproximativ 66 de lei mai puțin față de taxarea aceleiași cantități cu 21%. Este un exemplu de calcul, nu o estimare a consumului unui apartament.

Schimbarea fiscală nu indică o reducere a costurilor de producere, transport sau distribuție a energiei termice. De asemenea, efectul TVA trebuie separat de orice eventuală modificare a prețului local de facturare, care presupune o decizie distinctă a autorităților competente.

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Cota de 11% se aplică în sezonul rece, potrivit Codului fiscal

Baza legală este articolul 291 alineatul (2) litera k) din Codul fiscal, care include livrarea energiei termice în sezonul rece către populație printre operațiunile pentru care se aplică TVA de 11%. Regula fiscală nu este rezervată Bucureștiului, ci privește categoriile de beneficiari stabilite prin lege.

Același articol, la alineatul (3²), definește sezonul rece drept perioada de cinci luni cuprinsă între 1 noiembrie și 31 martie a anului următor. Pentru iarna care urmează, intervalul este, așadar, 1 noiembrie 2026–31 martie 2027.

Aplicarea cotei reduse reprezintă mecanismul sezonier prevăzut deja de legislație. Nu este o reducere nouă de TVA adoptată special pentru București în noiembrie 2026 și nici o modificare a subvenției suportate din bugetul local.