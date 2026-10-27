Scade prețul gigacaloriei în București de la 1 noiembrie 2026. Ce se schimbă la facturile pentru căldură
Bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare beneficiază, de la 1 noiembrie 2026, de TVA redusă la 11% pentru energia termică livrată în sezonul rece, față de cota standard de 21%. La un preț de bază de aproximativ 330 de lei pe gigacalorie, diferența înseamnă circa 33 de lei mai puțin pentru aceeași cantitate de energie. Valoarea facturii de încălzire va depinde însă și de consumul înregistrat.
Cât scade prețul unei gigacalorii prin aplicarea TVA reduse
Documentația publicată de Primăria Capitalei pentru compensarea diferențelor de preț la energia termică în anul 2026 folosește un preț local de facturare pentru populație de 283,75 lei/MWh, fără TVA. Exprimată în gigacalorii, valoarea reprezintă aproximativ 330 de lei/Gcal, înainte de aplicarea taxei.
Pornind de la această bază rotunjită, prețul final este de aproximativ 399 de lei/Gcal cu TVA de 21%, respectiv de aproximativ 366 de lei/Gcal cu TVA de 11%. Reducerea rezultată exclusiv din schimbarea cotei de taxare este de circa 8,26% din prețul final practicat cu TVA standard.
Pentru consumatori, diferența poate fi ilustrată printr-un calcul simplu: la o cantitate de două gigacalorii, aplicarea cotei reduse înseamnă aproximativ 66 de lei mai puțin față de taxarea aceleiași cantități cu 21%. Este un exemplu de calcul, nu o estimare a consumului unui apartament.
Schimbarea fiscală nu indică o reducere a costurilor de producere, transport sau distribuție a energiei termice. De asemenea, efectul TVA trebuie separat de orice eventuală modificare a prețului local de facturare, care presupune o decizie distinctă a autorităților competente.
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Cota de 11% se aplică în sezonul rece, potrivit Codului fiscal
Baza legală este articolul 291 alineatul (2) litera k) din Codul fiscal, care include livrarea energiei termice în sezonul rece către populație printre operațiunile pentru care se aplică TVA de 11%. Regula fiscală nu este rezervată Bucureștiului, ci privește categoriile de beneficiari stabilite prin lege.
Același articol, la alineatul (3²), definește sezonul rece drept perioada de cinci luni cuprinsă între 1 noiembrie și 31 martie a anului următor. Pentru iarna care urmează, intervalul este, așadar, 1 noiembrie 2026–31 martie 2027.
Aplicarea cotei reduse reprezintă mecanismul sezonier prevăzut deja de legislație. Nu este o reducere nouă de TVA adoptată special pentru București în noiembrie 2026 și nici o modificare a subvenției suportate din bugetul local.
Data afișării listei de întreținere nu trebuie confundată cu perioada pentru care sunt calculate cheltuielile. Dacă vrei să verifici suma repartizată apartamentului tău, documentele relevante sunt factura furnizorului și calculul realizat de asociația de proprietari, unde pot fi urmărite cantitatea facturată, prețul și TVA.
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De ce o gigacalorie mai ieftină nu garantează o factură mai mică
Costul încălzirii depinde atât de prețul energiei, cât și de cantitatea utilizată. O lună mai rece poate necesita un consum mai mare, astfel încât factura să crească față de luna precedentă chiar dacă fiecare gigacalorie este taxată mai puțin.
Nici numărul camerelor nu permite stabilirea unei facturi universale. Suprafața locuinței, izolația, poziționarea apartamentului și modul de repartizare a consumului în imobil pot conduce la diferențe între sumele achitate de proprietari.
De aceea, comparația utilă pentru a vedea efectul TVA este cea făcută pentru aceeași cantitate de energie și același preț fără taxă. Totalul întreținerii include și alte cheltuieli, iar reducerea aplicată energiei termice nu se transferă automat, în aceeași proporție, asupra întregii liste de plată.
Pentru gospodăriile cu venituri reduse, ajutorul pentru încălzire este o formă separată de sprijin, acordată în condițiile legii. Acesta nu trebuie confundat cu TVA redusă, care se aplică livrărilor eligibile de energie termică fără depunerea unui dosar individual pentru obținerea facilității fiscale.