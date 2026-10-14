Șase procesoare AMD care au îmbătrânit și nu mai merită păstrate pentru gaming în 2026
Procesoarele AMD Ryzen au devenit populare datorită performanței și raportului bun dintre preț și putere de calcul. Unele modele lansate în ultimul deceniu au rămas utile mult timp, însă jocurile moderne și aplicațiile solicitante scot treptat la iveală limitele arhitecturilor mai vechi.
Chiar dacă anumite procesoare încă pot fi folosite pentru activități obișnuite, un upgrade poate aduce diferențe importante în jocuri, eficiență energetică și compatibilitate.
AMD FX-8350 a rămas în urmă din cauza arhitecturii și a consumului
Lansat înainte de apariția procesoarelor Ryzen, AMD FX-8350 a fost unul dintre modelele importante ale companiei în segmentul desktop. Procesorul era promovat ca având opt nuclee și opt fire de execuție, însă arhitectura Piledriver, derivată din Bulldozer, folosea o organizare modulară în care anumite resurse erau partajate între grupuri de nuclee.
Această abordare limita performanța în anumite sarcini, mai ales în comparație cu procesoarele care ofereau nuclee mai eficiente individual. Designul a devenit inclusiv subiectul unui proces colectiv în Statele Unite, în care au fost contestate afirmațiile AMD privind numărul de nuclee.
FX-8350 avea un TDP de 125 W și putea ajunge la temperaturi ridicate în timpul sarcinilor solicitante. Deși permitea overclocking, creșterea frecvențelor necesita un sistem de răcire adecvat, ceea ce putea adăuga costuri unei configurații deja depășite.
Platforma ridică alte probleme. Memoria DDR3 și interfața PCIe 2.0 limitează posibilitățile de modernizare și pot afecta performanța în anumite configurații actuale. În jocurile moderne, procesorul poate avea dificultăți în menținerea unei experiențe fluide, chiar dacă unele titluri mai vechi încă funcționează acceptabil.
Pentru un PC de gaming construit cu un buget redus, investiția în răcire și alte componente pentru această platformă este greu de justificat. Un sistem mai nou poate oferi performanțe mai bune și un consum mai ușor de gestionat.
Ryzen 5 1600 și Ryzen 7 2700X nu mai țin pasul cu procesoarele recente
Prima generație Ryzen a reprezentat un moment important pentru AMD. Ryzen 5 1600 a adus șase nuclee și 12 fire de execuție într-un segment de preț accesibil pentru mulți pasionați de PC-uri. La momentul lansării, numărul mai mare de nuclee îl ajuta în sarcinile multithread, inclusiv în aplicații care puteau folosi mai multe fire de execuție simultan.
În timp, însă, arhitectura Zen de la baza acestui model a început să își arate limitele în jocurile și aplicațiile mai noi. Procesorul nu figurează printre modelele compatibile oficial cu Windows 11, ceea ce poate reprezenta un dezavantaj pentru cei care vor să păstreze un sistem actualizat.
Un avantaj important este că Ryzen 5 1600 folosește platforma AM4. În funcție de placa de bază și de versiunea BIOS, trecerea la un procesor Ryzen 5000 poate fi posibilă fără înlocuirea tuturor componentelor. Compatibilitatea trebuie verificată pe site-ul producătorului plăcii de bază înainte de cumpărarea unui procesor nou.
Ryzen 7 2700X a oferit o configurație mai puternică, cu opt nuclee și 16 fire de execuție, plus o frecvență maximă de boost de 4,3 GHz. La lansare, era potrivit pentru gaming, streaming, editare video și activități obișnuite.
Astăzi, arhitectura Zen+ și memoria cache L3 de 16 MB îl dezavantajează în anumite jocuri față de generațiile mai noi. Procesorul folosește PCIe 3.0 și poate fi mai puțin eficient energetic decât alternativele recente. Cele 16 fire de execuție rămân utile în anumite scenarii, dar nu compensează întotdeauna performanța mai slabă pe nucleu.
Pentru proprietarii unei configurații AM4, un upgrade poate fi mai avantajos decât înlocuirea întregului sistem. Alegerea depinde însă de placa de bază, de răcire și de tipul de aplicații folosite.
Threadripper 2920X și Ryzen 5 3400G au limite diferite
AMD Threadripper 2920X a fost conceput pentru utilizatori care aveau nevoie de mai multe nuclee și de numeroase conexiuni pentru componente. Procesorul are 12 nuclee și 24 de fire de execuție, iar la lansare a avut un preț recomandat de 649 de dolari. Cele 64 de magistrale PCIe 3.0 îl făceau interesant pentru stații de lucru și configurații cu mai multe dispozitive conectate.
Totuși, numărul mare de nuclee nu îl transformă automat într-o alegere bună pentru gaming. Arhitectura mai veche și performanța individuală mai redusă îl pot dezavantaja în jocurile care depind de viteza câtorva nuclee. În plus, procesorul folosește socketul sTR4 și plăci de bază X399, care pot fi costisitoare chiar și pe piața second-hand.
Pentru un server de acasă care funcționează permanent, consumul și costul platformei trebuie comparate cu cele ale unui mini PC modern. Chiar dacă Threadripper 2920X poate fi găsit uneori la mai puțin de 100 de dolari, prețul procesorului nu reflectă costul total al sistemului.
Ryzen 5 3400G are o problemă diferită. Lansat în 2019, acest APU combină procesorul cu grafica integrată Radeon RX Vega 11. Numele său poate sugera că aparține aceleiași generații arhitecturale ca alte procesoare Ryzen 3000, însă modelul folosește arhitectura Zen+ și are patru nuclee și opt fire de execuție.
La momentul lansării, grafica integrată îl făcea potrivit pentru calculatoare de birou și jocuri mai puțin solicitante, fără să fie necesară o placă video dedicată. Între timp, atât procesorul, cât și cipul grafic au devenit mai puțin competitive în raport cu cerințele aplicațiilor actuale.
Platforma AM4 și memoria DDR4 permit însă o modernizare relativ simplă în anumite sisteme. Ryzen 5 5600G este una dintre alternativele care merită analizate pentru cei care vor să păstreze grafica integrată, dar să obțină performanțe mai bune. Pentru utilizări retro sau activități de birou, 3400G poate rămâne funcțional, însă nu mai este o alegere potrivită pentru orice configurație de gaming nouă.
Ryzen 5 3600 încă poate fi folosit, dar există alternative mai rapide
Ryzen 5 3600 este diferit de celelalte procesoare din această listă. Modelul cu șase nuclee și 12 fire de execuție, bazat pe arhitectura Zen 2, a oferit un salt important de performanță și eficiență față de generațiile anterioare. Cei 32 MB de memorie cache L3 și suportul PCIe 4.0 pe plăcile de bază compatibile l-au transformat într-o alegere populară pentru sistemele de gaming.
În 2026, procesorul încă poate rula numeroase jocuri și poate fi suficient pentru utilizarea obișnuită a unui PC. Totuși, în anumite titluri, diferențele de performanță devin vizibile mai ales la valorile minime ale ratei de cadre, cunoscute drept 1% lows. Acestea pot influența fluiditatea percepută, chiar dacă media FPS pare acceptabilă.
Platforma AM4 oferă mai multe opțiuni de upgrade, inclusiv Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5700X și modelele Ryzen X3D compatibile cu anumite plăci de bază. Acestea pot aduce câștiguri importante în jocuri, în funcție de configurație și de placa video folosită.
Prin urmare, Ryzen 5 3600 nu trebuie înlocuit automat doar pentru că a apărut o generație nouă. Dacă sistemul oferă performanțe satisfăcătoare, upgrade-ul poate fi amânat. În schimb, pentru jocuri recente, rate de cadre mai ridicate sau o experiență mai stabilă, un procesor mai nou poate reprezenta o investiție justificată.