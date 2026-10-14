Șase procesoare AMD care au îmbătrânit și nu mai merită păstrate pentru gaming în 2026

AMD FX-8350 a rămas în urmă din cauza arhitecturii și a consumului

Lansat înainte de apariția procesoarelor Ryzen, AMD FX-8350 a fost unul dintre modelele importante ale companiei în segmentul desktop. Procesorul era promovat ca având opt nuclee și opt fire de execuție, însă arhitectura Piledriver, derivată din Bulldozer, folosea o organizare modulară în care anumite resurse erau partajate între grupuri de nuclee.

Această abordare limita performanța în anumite sarcini, mai ales în comparație cu procesoarele care ofereau nuclee mai eficiente individual. Designul a devenit inclusiv subiectul unui proces colectiv în Statele Unite, în care au fost contestate afirmațiile AMD privind numărul de nuclee.

FX-8350 avea un TDP de 125 W și putea ajunge la temperaturi ridicate în timpul sarcinilor solicitante. Deși permitea overclocking, creșterea frecvențelor necesita un sistem de răcire adecvat, ceea ce putea adăuga costuri unei configurații deja depășite.

Platforma ridică alte probleme. Memoria DDR3 și interfața PCIe 2.0 limitează posibilitățile de modernizare și pot afecta performanța în anumite configurații actuale. În jocurile moderne, procesorul poate avea dificultăți în menținerea unei experiențe fluide, chiar dacă unele titluri mai vechi încă funcționează acceptabil.

Pentru un PC de gaming construit cu un buget redus, investiția în răcire și alte componente pentru această platformă este greu de justificat. Un sistem mai nou poate oferi performanțe mai bune și un consum mai ușor de gestionat.

Ryzen 5 1600 și Ryzen 7 2700X nu mai țin pasul cu procesoarele recente

Prima generație Ryzen a reprezentat un moment important pentru AMD. Ryzen 5 1600 a adus șase nuclee și 12 fire de execuție într-un segment de preț accesibil pentru mulți pasionați de PC-uri. La momentul lansării, numărul mai mare de nuclee îl ajuta în sarcinile multithread, inclusiv în aplicații care puteau folosi mai multe fire de execuție simultan.

În timp, însă, arhitectura Zen de la baza acestui model a început să își arate limitele în jocurile și aplicațiile mai noi. Procesorul nu figurează printre modelele compatibile oficial cu Windows 11, ceea ce poate reprezenta un dezavantaj pentru cei care vor să păstreze un sistem actualizat.