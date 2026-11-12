Șase opțiuni de pornire în Linux care te pot ajuta să repari un sistem defect
O actualizare care nu funcționează corect, un driver incompatibil sau o eroare de configurare pot împiedica pornirea normală a unei distribuții Linux. În astfel de situații, reinstalarea sistemului de operare nu este neapărat necesară. GRUB și câteva opțiuni ale kernelului oferă metode prin care poate fi accesat un mediu de recuperare, chiar și atunci când desktopul sau ecranul de autentificare nu mai pornesc.
Aceste soluții permit investigarea problemelor și repararea unor componente ale sistemului fără o reinstalare completă. Unele sunt relativ simple, precum revenirea la un kernel mai vechi, în timp ce altele presupun pornirea Linux într-un mediu minimal, cu acces direct la un shell cu privilegii de administrator, informează How to Geek.
Pornirea cu un kernel mai vechi poate rezolva problemele apărute după actualizare
O actualizare de kernel poate introduce incompatibilități cu anumite componente hardware, drivere grafice, conexiuni de rețea sau sisteme de fișiere. Dacă distribuția Linux funcționa normal înainte de instalarea unei versiuni noi, dar ulterior nu mai ajunge la ecranul de autentificare, merită încercată pornirea cu un kernel mai vechi.
Majoritatea distribuțiilor păstrează instalate și versiunile anterioare ale kernelului atunci când fac actualizări. Acestea pot fi accesate din meniul de pornire GRUB, prin selectarea opțiunii „Advanced options”. În lista afișată trebuie aleasă o versiune mai veche, despre care se știe că funcționa corect, apoi trebuie apăsată tasta Enter.
Dacă meniul GRUB nu apare automat, acesta poate fi afișat prin apăsarea tastei Shift în timpul pornirii BIOS sau prin apăsarea repetată a tastei Esc pe sistemele UEFI. Comportamentul exact depinde de configurația bootloaderului.
După pornirea sistemului, poate fi verificată actualizarea care a provocat problema, compatibilitatea driverelor sau posibilitatea reinstalării unui kernel funcțional. Metoda este utilă mai ales atunci când o versiune nouă împiedică accesul la interfața grafică.
Rescue mode și emergency mode oferă acces la instrumente de recuperare
Atunci când kernelul pornește, dar apar erori în timpul încărcării sistemului, modul de recuperare poate oferi acces la un mediu minimal. În cazul distribuțiilor care folosesc systemd, acesta se numește rescue mode și pornește serviciile esențiale, montează sistemul de fișiere și pune la dispoziție un terminal în care pot fi reparate configurații sau eliminate pachete problematice.
Pentru activarea acestuia, trebuie deschis meniul GRUB și selectată intrarea obișnuită de pornire. După apăsarea tastei „e”, trebuie identificată linia care începe cu linux sau linuxefi. La finalul acesteia se adaugă parametrul: systemd.unit=rescue.target
Pornirea continuă prin apăsarea combinației Ctrl + X sau a tastei F10. În funcție de configurație, sistemul poate solicita parola de root înainte de afișarea terminalului de recuperare.
Din acest mediu pot fi verificate fișierele de configurare, dezinstalate pachete care provoacă erori sau analizate mesajele înregistrate în timpul pornirii. Comanda journalctl -xb permite consultarea jurnalului pentru sesiunea curentă și poate ajuta la identificarea cauzei problemei. Pe multe sisteme Linux există și posibilitatea folosirii modului single-user, însă parametrul systemd.unit=rescue.target indică mai explicit mediul de recuperare pentru distribuțiile bazate pe systemd.
Dacă rescue mode nu poate porni din cauza unor probleme mai grave, poate fi încercat emergency mode. Acesta oferă un mediu și mai restrâns, cu foarte puține servicii active și acces la un terminal cu privilegii root. Este util în special atunci când pornirea este blocată de montarea unui sistem de fișiere sau de o configurare greșită în fișierul /etc/fstab.
Activarea se face tot din editorul GRUB, prin adăugarea parametrului: systemd.unit=emergency.target
După pornire, pot fi verificate intrările din /etc/fstab, erorile de montare și alte probleme de configurare. Dacă partiția rădăcină este montată doar pentru citire, poate fi necesară remontarea acesteia cu permisiuni de scriere, folosind comanda: mount -o remount,rw /
Emergency mode este o variantă de rezervă atunci când mediul obișnuit de recuperare nu poate fi accesat. Numărul redus de servicii active poate ajuta la izolarea problemelor care împiedică pornirea normală a Linux.
Parametrii GRUB pot dezactiva servicii sau pot porni direct un terminal root
Uneori, problema nu este provocată de kernel sau de sistemul de fișiere, ci de un serviciu care pornește automat și blochează încărcarea sistemului. O modificare a configurației de rețea, instalarea unui driver sau schimbarea unui serviciu pot produce astfel de situații.
În distribuțiile care folosesc systemd, un anumit serviciu poate fi împiedicat să pornească pentru sesiunea respectivă prin adăugarea parametrului systemd.mask la linia kernelului din GRUB. De exemplu, dacă NetworkManager pare să provoace blocarea sistemului, poate fi folosit: systemd.mask=NetworkManager.service
Numele serviciului trebuie înlocuit cu cel al componentei suspectate. Systemd va împiedica pornirea unității respective în timpul acelei sesiuni, oferind posibilitatea de a accesa sistemul și de a investiga problema. Ulterior, pot fi verificate jurnalele cu ajutorul comenzii journalctl, pentru a decide dacă serviciul trebuie dezactivat, reconfigurat sau reinstalat.
Există însă o limitare importantă: dacă este mascat NetworkManager, funcționalitatea de rețea gestionată de acesta va fi dezactivată. Prin urmare, dacă depanarea presupune acces la internet, va fi necesară o altă metodă de conectare.
Pentru situațiile în care systemd împiedică pornirea distribuției, există și o opțiune mai radicală: lansarea directă a unui terminal Bash cu drepturi root. În loc să pornească sistemul obișnuit de inițializare, kernelul lansează Bash ca proces principal, cu identificatorul PID 1.
Parametrul care trebuie adăugat la linia kernelului din GRUB este: init=/bin/bash
După pornire, apare un terminal root, fără serviciile obișnuite, managerul de autentificare sau mediul desktop. Sistemul de fișiere rădăcină este, de regulă, montat doar pentru citire. Pentru modificarea fișierelor de configurare sau repararea instalării, trebuie acordate permisiuni de scriere: mount -o remount,rw /
După efectuarea modificărilor, comenzile sync și reboot -f permit scrierea datelor în așteptare și repornirea sistemului. Această metodă este destinată situațiilor în care rescue mode și emergency mode nu oferă un mediu utilizabil. Deoarece systemd este ocolit, serviciile obișnuite și procedurile normale de oprire nu vor fi disponibile. nomodeset și snapshot-urile pot preveni sau rezolva problemele de pornire
Un ecran negru apărut după actualizarea driverului grafic nu înseamnă neapărat că Linux nu mai pornește. Uneori, sistemul continuă încărcarea în fundal, dar întâmpină probleme în etapa de inițializare a plăcii video. În astfel de cazuri, parametrul nomodeset poate ajuta la accesarea unui mediu grafic de bază.
Acesta dezactivează activarea timpurie a modului grafic gestionat de kernel, cunoscută drept Kernel Mode Setting (KMS). Pentru a-l încerca, trebuie editată intrarea de pornire din GRUB și adăugat parametrul: nomodeset
Dacă problema este legată de inițializarea grafică, modificarea poate permite trecerea de ecranul negru și accesul la un mediu de bază sau la ecranul de autentificare. Ulterior, poate fi verificat driverul, poate fi eliminată o actualizare problematică sau pot fi reinstalate pachetele necesare.
Soluția are însă și dezavantaje. Rezoluția ecranului poate fi mai mică, iar accelerarea grafică hardware poate să nu fie disponibilă. Din acest motiv, nomodeset este mai degrabă o măsură temporară, utilă până la identificarea și remedierea problemei driverului.
O altă metodă de protecție este crearea unor snapshot-uri înainte de actualizări importante. Instrumentul Timeshift permite salvarea stării sistemului și revenirea la o configurație anterioară dacă instalarea unui pachet, schimbarea unui driver sau o actualizare provoacă probleme. Snapshot-urile pot fi create manual sau programate automat.
Pentru sistemele de fișiere care oferă suport nativ pentru astfel de copii, poate fi folosit și Snapper, în special pe distribuțiile instalate pe Btrfs. Este important ca snapshot-urile să fie configurate corect și păstrate pe un spațiu de stocare care poate fi accesat și atunci când sistemul nu mai pornește.