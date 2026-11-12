Pornirea cu un kernel mai vechi poate rezolva problemele apărute după actualizare

O actualizare de kernel poate introduce incompatibilități cu anumite componente hardware, drivere grafice, conexiuni de rețea sau sisteme de fișiere. Dacă distribuția Linux funcționa normal înainte de instalarea unei versiuni noi, dar ulterior nu mai ajunge la ecranul de autentificare, merită încercată pornirea cu un kernel mai vechi.

Majoritatea distribuțiilor păstrează instalate și versiunile anterioare ale kernelului atunci când fac actualizări. Acestea pot fi accesate din meniul de pornire GRUB, prin selectarea opțiunii „Advanced options”. În lista afișată trebuie aleasă o versiune mai veche, despre care se știe că funcționa corect, apoi trebuie apăsată tasta Enter.

Dacă meniul GRUB nu apare automat, acesta poate fi afișat prin apăsarea tastei Shift în timpul pornirii BIOS sau prin apăsarea repetată a tastei Esc pe sistemele UEFI. Comportamentul exact depinde de configurația bootloaderului.

După pornirea sistemului, poate fi verificată actualizarea care a provocat problema, compatibilitatea driverelor sau posibilitatea reinstalării unui kernel funcțional. Metoda este utilă mai ales atunci când o versiune nouă împiedică accesul la interfața grafică.

Rescue mode și emergency mode oferă acces la instrumente de recuperare

Atunci când kernelul pornește, dar apar erori în timpul încărcării sistemului, modul de recuperare poate oferi acces la un mediu minimal. În cazul distribuțiilor care folosesc systemd, acesta se numește rescue mode și pornește serviciile esențiale, montează sistemul de fișiere și pune la dispoziție un terminal în care pot fi reparate configurații sau eliminate pachete problematice.

Pentru activarea acestuia, trebuie deschis meniul GRUB și selectată intrarea obișnuită de pornire. După apăsarea tastei „e”, trebuie identificată linia care începe cu linux sau linuxefi. La finalul acesteia se adaugă parametrul: systemd.unit=rescue.target

Pornirea continuă prin apăsarea combinației Ctrl + X sau a tastei F10. În funcție de configurație, sistemul poate solicita parola de root înainte de afișarea terminalului de recuperare.