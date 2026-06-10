Șapte mituri despre încărcarea telefoanelor mobile – la ce trebuie să fii atent că să eviți probleme majore, soluțiile Anker

Anker Innovations atrage atenția asupra celor mai răspândite mituri legate de încărcarea dispozitivelor mobile și explică de ce nu încărcarea rapidă sau power bank-ul sunt, în mod normal, problema reală. De cele mai multe ori, bateria este afectată mai mult de căldură, accesorii ieftine, descărcări repetate până la 0% și menținerea prelungită la 100% decât de folosirea unui încărcător modern de calitate.

De ce nu mai trebuie să descarci bateria complet și ce se întâmplă cu încărcarea peste noapte

Primul mit important este ideea că trebuie să descarci complet telefonul înainte să îl pui la încărcat. Această recomandare avea sens în epoca bateriilor nichel-cadmiu, afectate de așa-numitul efect de memorie. Bateriile moderne litiu-ion și litiu-polimer nu funcționează la fel, iar descărcarea repetată până la 0% poate accelera degradarea chimică a celulelor.

Pentru telefoanele moderne, intervalul ideal de utilizare este, pe cât posibil, între 20% și 80%. Nu este o tragedie dacă uneori ajungi la 5% sau încarci până la 100%, dar transformarea acestor extreme într-un obicei zilnic poate reduce durata de viață a bateriei. De aceea, multe telefoane Android permit limitarea încărcării la 85%, iar unele laptopuri oferă opțiuni similare pentru 80%.

Al doilea mit este că încărcarea peste noapte distruge bateria. În practică, smartphone-urile, tabletele și laptopurile moderne au sisteme de management care opresc încărcarea când bateria ajunge la capacitatea maximă. Unele dispozitive învață chiar rutina utilizatorului și amână finalizarea încărcării până aproape de ora la care acesta se trezește.

Problema reală nu este noaptea în sine, ci temperatura. Dacă telefonul este lăsat sub pernă, sub o pătură, într-o husă groasă sau într-un spațiu slab ventilat, căldura acumulată poate afecta bateria. Temperatura ridicată este unul dintre cei mai mari dușmani ai acumulatorilor moderni. De aceea, dispozitivul trebuie încărcat într-un loc aerisit, pe o suprafață stabilă, fără să fie acoperit.

Un alt mit des întâlnit este că încărcarea rapidă distruge bateria. Realitatea este mai nuanțată. Încărcătoarele moderne, mai ales cele de la producători serioși, includ sisteme de control pentru tensiune, amperaj și temperatură. Modele precum Anker 735 sau Anker Prime sunt gândite să ofere puteri mari, dar într-un mod gestionat inteligent, cu protecții integrate.

Încărcătoarele pe bază de nitrură de galiu, cunoscute ca GaN, sunt mai eficiente energetic și produc mai puțină căldură decât încărcătoarele tradiționale de puteri similare. În game precum Anker Nano și Anker Prime, tehnologia GaN permite carcase mai compacte, alimentare stabilă și încărcare rapidă pentru telefoane, tablete sau laptopuri compatibile. Asta nu înseamnă că orice încărcător rapid este automat bun, ci că un produs certificat și bine proiectat nu ar trebui pus în aceeași categorie cu accesoriile ieftine și nesigure.