Sălile de internet din România. Locul în care generația mea a descoperit viitorul, cu 10.000 de lei ora și monitoare CRT care îți prăjeau ochii

Atunci când mă gândesc la perioada aia, îmi dau seama cât de greu este să explic generațiilor mai tinerele ce însemna internetul înainte să ajungă în fiecare buzunar.

În zilele noastre, dacă un site se încarcă două secunde mai greu, ni se pare că ceva nu funcționează și ne plictisim îngrozitor. În 2026 avem internet pe telefoane, pe televizoare, pe ceasuri inteligente și chiar pe electrocasnice. În urmă cu două decenii, însă, pentru mulți dintre noi, internetul era ceva pentru care trebuia să ieși din casă pentru că, la drept vorbind, nu-și permitea chiar toată lumea să-l aibă acasă, deși existau excepții.

Nu exagerez când spun că o bună parte din educația tehnologică a generației mele s-a petrecut în sălile de internet. Acolo am învățat să folosim calculatoare, acolo am descoperit primele jocuri multiplayer, acolo am făcut primele conturi de e-mail (cu tot cu numele dubioase de care acum ne este rușine) și tot acolo am înțeles că lumea este mult mai mare decât cartierul în care locuiam.

Îmi amintesc perfect atmosfera, n-am cum să uit. Intrai pe ușă și erai întâmpinat de zgomotul ventilatoarelor din calculatoare, de monitoarele CRT care ocupau jumătate din birouri și de o combinație imposibil de descris între miros de plastic încins, praf și aer stătut, iar asta în cel mai bun caz.

Într-o încăpere cu douăzeci sau treizeci de calculatoare pornite simultan, temperatura urca cu viteza luminii. Aerul condiționat nu era ceva obișnuit, iar proprietarii încercau să rezolve problema cu ventilatoare montate prin colțuri. Nu funcționa prea bine, dar nimănui nu părea să-i pese. Dacă aveai calculator liber și bani pentru câteva ore, erai fericit, oricât de transpirat erai.

Ceea ce îmi amintesc însă cel mai clar este sentimentul că intram într-un loc special, magic aproape. Astăzi tehnologia este banală, dar atunci era de-a dreptul fascinantă. Uneori mergeam la sala de internet pentru că voiam să joc ceva, alteori mergeam pur și simplu ca să stau pe internet, nu aveam un scop precis. Voiam să văd ce mai găsesc, ce mai descopăr, cu cine mai vorbesc. ASL PLS?

Așa, privind în urmă, cred că acesta este unul dintre lucrurile pe care internetul modern le-a pierdut. Astăzi intrăm online cu un obiectiv clar. Deschidem o aplicație, consumăm conținutul pe care algoritmul ni l-a pregătit și plecăm mai departe. În anii 2000, internetul părea un teritoriu pe care îl explorai. Nu știai niciodată ce vei găsi, iar algoritmul erai chiar tu.