Salariile militarilor, majorate cu 30%. Ce este „sporul de operaționalizare” pe care Ministerul Apărării vrea să îl introducă

„Este un spor de operaționalizare. Nu este un spor care se dă cum se dau alte sporuri, unora da și unora ba. Este o mărire de salariu. Se dă tuturor oamenilor care poartă uniformă în Armata Română și are o valoare de până la 30%”, a declarat Radu Miruță la TVR Info, potrivit Mediafax.

Practic, ministrul consideră că această măsură reprezintă mai degrabă o creștere salarială generalizată decât un spor în sensul clasic al termenului.

Militarii cu salarii mai mici ar putea beneficia cel mai mult

Potrivit explicațiilor oferite de șeful MApN, mecanismul este gândit astfel încât impactul să fie mai vizibil pentru militarii aflați la început de carieră sau pentru cei cu venituri mai reduse.

În cazul unei majorări calculate procentual, un spor de până la 30% poate însemna o creștere importantă a veniturilor lunare și ar putea face cariera militară mai atractivă pentru tinerii care analizează oportunitățile de angajare din sectorul public.

Ministerul Apărării se confruntă de mai mulți ani cu dificultăți în recrutarea personalului, iar numărul locurilor vacante rămâne ridicat în anumite structuri.

Critici la adresa actualului sistem de sporuri

Radu Miruță a folosit această ocazie și pentru a critica modul în care sunt distribuite unele sporuri în prezent, sugerând că există situații în care criteriile nu sunt întotdeauna echitabile.

„Sunt oameni care muncesc mai mult și nu au aceste sporuri, doar pentru că sunt prieteni cu unii și cu alții, între ghilimele prieteni, și sunt alții care au aceste sporuri pentru că sunt prieteni fără ghilimele. Asta trebuie oprit”, a afirmat ministrul.

Declarația vine într-un moment în care una dintre principalele promisiuni ale noii legi a salarizării este reducerea diferențelor dintre angajații aflați pe poziții similare și eliminarea unor situații considerate inechitabile.

Noua grilă de salarizare stârnește deja controverse

Proiectul noii legi a salarizării unitare urmează să fie aplicat de la 1 ianuarie 2027 și include modificări importante pentru mai multe categorii profesionale din sectorul public.