Salariile militarilor, majorate cu 30%. Ce este „sporul de operaționalizare” pe care Ministerul Apărării vrea să îl introducă
Noua lege a salarizării unitare, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, continuă să genereze dezbateri aprinse în spațiul public. După discuțiile privind salariile profesorilor, medicilor, funcționarilor sau preoților, în atenție a intrat și sistemul de apărare, unde Ministerul Apărării propune un mecanism care ar putea crește veniturile militarilor cu până la 30%. Astfel, ministrul Apărării, Radu Miruță, susține că Armata Română are nevoie de salarii mai atractive pentru a putea recruta și păstra personal într-o perioadă în care deficitul de cadre reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale sistemului.
Ce este sporul de operaționalizare
Potrivit explicațiilor oferite de ministru, majorarea nu ar urma să fie acordată sub forma unui spor clasic, rezervat anumitor categorii de angajați, ci printr-un mecanism aplicat tuturor militarilor care poartă uniforma Armatei Române.
„Este un spor de operaționalizare. Nu este un spor care se dă cum se dau alte sporuri, unora da și unora ba. Este o mărire de salariu. Se dă tuturor oamenilor care poartă uniformă în Armata Română și are o valoare de până la 30%”, a declarat Radu Miruță la TVR Info, potrivit Mediafax.
Practic, ministrul consideră că această măsură reprezintă mai degrabă o creștere salarială generalizată decât un spor în sensul clasic al termenului.
Militarii cu salarii mai mici ar putea beneficia cel mai mult
Potrivit explicațiilor oferite de șeful MApN, mecanismul este gândit astfel încât impactul să fie mai vizibil pentru militarii aflați la început de carieră sau pentru cei cu venituri mai reduse.
În cazul unei majorări calculate procentual, un spor de până la 30% poate însemna o creștere importantă a veniturilor lunare și ar putea face cariera militară mai atractivă pentru tinerii care analizează oportunitățile de angajare din sectorul public.
Ministerul Apărării se confruntă de mai mulți ani cu dificultăți în recrutarea personalului, iar numărul locurilor vacante rămâne ridicat în anumite structuri.
Critici la adresa actualului sistem de sporuri
Radu Miruță a folosit această ocazie și pentru a critica modul în care sunt distribuite unele sporuri în prezent, sugerând că există situații în care criteriile nu sunt întotdeauna echitabile.
„Sunt oameni care muncesc mai mult și nu au aceste sporuri, doar pentru că sunt prieteni cu unii și cu alții, între ghilimele prieteni, și sunt alții care au aceste sporuri pentru că sunt prieteni fără ghilimele. Asta trebuie oprit”, a afirmat ministrul.
Declarația vine într-un moment în care una dintre principalele promisiuni ale noii legi a salarizării este reducerea diferențelor dintre angajații aflați pe poziții similare și eliminarea unor situații considerate inechitabile.
Noua grilă de salarizare stârnește deja controverse
Proiectul noii legi a salarizării unitare urmează să fie aplicat de la 1 ianuarie 2027 și include modificări importante pentru mai multe categorii profesionale din sectorul public.
În ultimele săptămâni, în spațiul public au apărut discuții intense despre salariile profesorilor, ale personalului medical, ale clerului și ale militarilor, iar fiecare categorie profesională și-a exprimat propriile nemulțumiri sau așteptări.
Susținătorii creșterilor salariale din sistemul de apărare argumentează că România traversează o perioadă în care securitatea națională și apărarea au devenit priorități strategice, iar salariile trebuie să reflecte responsabilitățile și riscurile asumate de personalul militar.
Criticii atrag însă atenția asupra impactului bugetar al noii legi și asupra faptului că majorările salariale trebuie corelate cu resursele financiare disponibile.
Ministerul Apărării spune că armata are nevoie de oameni noi
În opinia ministrului, investițiile în resursa umană reprezintă o condiție esențială pentru funcționarea eficientă a Armatei Române.
„Ideea că Armata Română are nevoie de mai mulți bani pentru militari ca să-i încurajeze să vină în domeniu nu e un lucru rău și o susțin cu toată puterea mea”, a afirmat Radu Miruță.
Dacă măsura va fi inclusă în forma finală a noii legi a salarizării, militarii ar putea beneficia de una dintre cele mai importante creșteri de venituri din ultimii ani. Până atunci însă, proiectul continuă să fie analizat și dezbătut, iar discuțiile despre costurile și efectele sale sunt departe de a se fi încheiat.