Românii strâng cureaua. Restaurantele și hotelurile resimt din plin schimbarea obiceiurilor de consum

Activitățile hotelurilor și restaurantelor au înregistrat o scădere de 12,9% comparativ cu aprilie 2025, una dintre cele mai accentuate diminuări din economie. Și raportat la luna martie 2026, sectorul a continuat să piardă teren, chiar dacă reculul a fost mai redus, de 0,3%.

Aceste cifre confirmă o tendință observată încă de la începutul anului: tot mai mulți români reduc frecvența ieșirilor în oraș, aleg să gătească acasă sau caută variante mai accesibile pentru petrecerea timpului liber.

De ce cheltuie românii mai puțin în restaurante

Economiștii explică faptul că, într-o perioadă marcată de inflație ridicată, costuri mai mari ale creditelor și incertitudine economică, primele cheltuieli pe care gospodăriile le reduc sunt cele care nu sunt absolut necesare. O cină în oraș, o ieșire la cafenea sau un weekend la hotel ajung astfel să fie amânate sau înlocuite cu variante mai ieftine.

În același timp, operatorii din HoReCa se confruntă cu propriile provocări. Costurile cu energia, materiile prime, salariile și chiria au crescut în ultimii ani, iar multe restaurante au fost nevoite să majoreze prețurile pentru a-și acoperi cheltuielile. Acest lucru îi determină pe unii clienți să reducă numărul ieșirilor sau valoarea comenzilor.

Nu doar restaurantele sunt afectate

Scăderi importante au fost înregistrate și în alte domenii care depind direct de consumul populației. Cel mai mare recul din aprilie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, a fost consemnat la activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative, unde cifra de afaceri a scăzut cu 19,1%.

De asemenea, serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare au înregistrat un declin de 13,7%. Privite împreună, aceste date sugerează că românii sunt mult mai atenți la cheltuielile pentru divertisment și servicii personale decât în urmă cu un an.

Agențiile de turism fac excepție

În contrast cu tendința generală, agențiile de turism și tur-operatorii au raportat rezultate foarte bune. În aprilie 2026, cifra de afaceri a acestui sector a crescut cu 23,3% față de aceeași perioadă din 2025, iar în primele patru luni ale anului avansul a fost de 16,9%.