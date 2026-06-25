Românii strâng cureaua. Restaurantele și hotelurile resimt din plin schimbarea obiceiurilor de consum
Ieșitul la restaurant pare să nu mai fie o prioritate pentru mulți români în 2026. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că hotelurile și restaurantele au înregistrat una dintre cele mai mari scăderi ale cifrei de afaceri dintre toate serviciile destinate populației, semn că tot mai multe familii își reduc cheltuielile considerate neesențiale. În schimb, un domeniu merge împotriva tendinței: agențiile de turism și tur-operatorii au raportat creșteri consistente, semn că românii continuă să își planifice vacanțele, dar sunt mai atenți la modul în care își gestionează bugetul de zi cu zi.
Restaurantele și hotelurile pierd clienți
Potrivit INS, în luna aprilie 2026, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 10,3% față de aceeași lună a anului trecut, iar unul dintre cele mai afectate sectoare a fost HoReCa.
Activitățile hotelurilor și restaurantelor au înregistrat o scădere de 12,9% comparativ cu aprilie 2025, una dintre cele mai accentuate diminuări din economie. Și raportat la luna martie 2026, sectorul a continuat să piardă teren, chiar dacă reculul a fost mai redus, de 0,3%.
Aceste cifre confirmă o tendință observată încă de la începutul anului: tot mai mulți români reduc frecvența ieșirilor în oraș, aleg să gătească acasă sau caută variante mai accesibile pentru petrecerea timpului liber.
De ce cheltuie românii mai puțin în restaurante
Economiștii explică faptul că, într-o perioadă marcată de inflație ridicată, costuri mai mari ale creditelor și incertitudine economică, primele cheltuieli pe care gospodăriile le reduc sunt cele care nu sunt absolut necesare. O cină în oraș, o ieșire la cafenea sau un weekend la hotel ajung astfel să fie amânate sau înlocuite cu variante mai ieftine.
În același timp, operatorii din HoReCa se confruntă cu propriile provocări. Costurile cu energia, materiile prime, salariile și chiria au crescut în ultimii ani, iar multe restaurante au fost nevoite să majoreze prețurile pentru a-și acoperi cheltuielile. Acest lucru îi determină pe unii clienți să reducă numărul ieșirilor sau valoarea comenzilor.
Nu doar restaurantele sunt afectate
Scăderi importante au fost înregistrate și în alte domenii care depind direct de consumul populației. Cel mai mare recul din aprilie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, a fost consemnat la activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative, unde cifra de afaceri a scăzut cu 19,1%.
De asemenea, serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare au înregistrat un declin de 13,7%. Privite împreună, aceste date sugerează că românii sunt mult mai atenți la cheltuielile pentru divertisment și servicii personale decât în urmă cu un an.
Agențiile de turism fac excepție
În contrast cu tendința generală, agențiile de turism și tur-operatorii au raportat rezultate foarte bune. În aprilie 2026, cifra de afaceri a acestui sector a crescut cu 23,3% față de aceeași perioadă din 2025, iar în primele patru luni ale anului avansul a fost de 16,9%.
Explicația este că mulți români își rezervă vacanțele cu mai multe luni înainte, profitând de ofertele de tip „early booking” sau alegând pachete promoționale în rate. Astfel, chiar dacă reduc cheltuielile de zi cu zi, aceștia preferă să nu renunțe complet la concediu.
Primele patru luni confirmă tendința
Datele INS arată că nu este vorba despre o scădere izolată. În perioada ianuarie-aprilie 2026, volumul cifrei de afaceri din serviciile prestate populației s-a redus cu 9,8% față de aceeași perioadă din 2025. În cazul hotelurilor și restaurantelor, reculul a rămas la 12,9%, ceea ce confirmă că domeniul traversează un început de an dificil.
Tot în primele patru luni au fost raportate scăderi importante pentru serviciile de înfrumusețare (-16,7%), jocurile de noroc și activitățile recreative (-15%) și serviciile de spălătorie și curățătorie (-5,7%).
Ce înseamnă aceste cifre pentru clienți și pentru industrie
Pentru restaurante și hoteluri, reducerea încasărilor poate însemna investiții amânate, promoții mai dese pentru atragerea clienților și o competiție tot mai puternică între operatori.
Pentru consumatori, însă, situația reflectă o schimbare clară de comportament. Într-o perioadă în care costul vieții rămâne ridicat, tot mai multe familii aleg să prioritizeze cheltuielile esențiale și să fie mai prudente cu bugetul destinat timpului liber.
Rămâne de văzut dacă sezonul estival va reuși să aducă un reviriment pentru HoReCa. În mod tradițional, lunile de vară sunt cele mai bune pentru restaurantele și hotelurile din zonele turistice, însă evoluția acestui sector va depinde atât de puterea de cumpărare a românilor, cât și de apetitul lor pentru cheltuielile recreative în a doua parte a anului.