Românii pot dona haine, alimente și rechizite direct la easybox. Primele 10.000 de transporturi sunt gratuite

Funcționalitatea este disponibilă în secțiunea „Trimite colet” din aplicație. După alegerea cauzei pe care doresc să o susțină, utilizatorii primesc automat AWB-ul necesar expedierii. Coletul poate fi depus într-un easybox în termen de cinci zile, iar de acolo compania se ocupă de transportul donației către organizația selectată.

Pentru primele 10.000 de donații, costurile de livrare sunt suportate integral de SAMEDAY. Astfel, persoanele care doresc să ofere ajutor nu trebuie să achite nimic pentru expedierea bunurilor.

În prezent, rețeaua companiei include aproximativ 6.400 de easybox-uri amplasate în peste 880 de localități din România, ceea ce oferă acces la serviciu pentru un număr mare de utilizatori.

Două organizații beneficiază de donații în prima etapă

La lansarea proiectului, donațiile pot fi direcționate către două organizații neguvernamentale partenere: „O Mână de Ajutor” și „Casa Bună”.

Asociația „O Mână de Ajutor” administrează primul centru integrat de economie circulară din România și redirecționează anual peste 6.000 de metri cubi de produse către mai mult de 100.000 de beneficiari.

De cealaltă parte, „Casa Bună” desfășoară programe de sprijin educațional, medical și social pentru copii și familii vulnerabile din Ferentari, dar și din comunități rurale aflate în județele Argeș și Brașov.

După ce sunt preluate, toate donațiile sunt sortate și distribuite beneficiarilor. Utilizatorii sunt încurajați să trimită produse noi sau aflate într-o stare foarte bună.