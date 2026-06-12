Românii pot dona haine, alimente și rechizite direct la easybox. Primele 10.000 de transporturi sunt gratuite
Gesturile de solidaritate ar putea deveni mai simple pentru mii de români. O nouă funcționalitate introdusă de SAMEDAY permite trimiterea de donații în bunuri direct prin rețeaua easybox, fără costuri de transport pentru primele 10.000 de expedieri. Inițiativa, denumită #easytohelp, este integrată în aplicația mobilă a companiei și are scopul de a facilita legătura dintre persoanele care doresc să ajute și organizațiile care sprijină comunități vulnerabile.
Cum funcționează noul serviciu de donații
Anunțată pe 10 iunie, la București, noua soluție reprezintă o extindere a utilizării infrastructurii logistice SAMEDAY dincolo de activitățile clasice de curierat. Prin intermediul aplicației mobile, utilizatorii pot trimite către organizațiile partenere diverse categorii de produse, de la haine și rechizite până la jucării, alimente sau produse de igienă.
Funcționalitatea este disponibilă în secțiunea „Trimite colet” din aplicație. După alegerea cauzei pe care doresc să o susțină, utilizatorii primesc automat AWB-ul necesar expedierii. Coletul poate fi depus într-un easybox în termen de cinci zile, iar de acolo compania se ocupă de transportul donației către organizația selectată.
Pentru primele 10.000 de donații, costurile de livrare sunt suportate integral de SAMEDAY. Astfel, persoanele care doresc să ofere ajutor nu trebuie să achite nimic pentru expedierea bunurilor.
În prezent, rețeaua companiei include aproximativ 6.400 de easybox-uri amplasate în peste 880 de localități din România, ceea ce oferă acces la serviciu pentru un număr mare de utilizatori.
Două organizații beneficiază de donații în prima etapă
La lansarea proiectului, donațiile pot fi direcționate către două organizații neguvernamentale partenere: „O Mână de Ajutor” și „Casa Bună”.
Asociația „O Mână de Ajutor” administrează primul centru integrat de economie circulară din România și redirecționează anual peste 6.000 de metri cubi de produse către mai mult de 100.000 de beneficiari.
De cealaltă parte, „Casa Bună” desfășoară programe de sprijin educațional, medical și social pentru copii și familii vulnerabile din Ferentari, dar și din comunități rurale aflate în județele Argeș și Brașov.
După ce sunt preluate, toate donațiile sunt sortate și distribuite beneficiarilor. Utilizatorii sunt încurajați să trimită produse noi sau aflate într-o stare foarte bună.
SAMEDAY: „Ne dorim să facem gesturile de generozitate mai simple și mai accesibile”
Potrivit reprezentanților companiei, proiectul a fost creat pentru a transforma intenția de a ajuta într-o acțiune concretă și ușor de realizat.
„De 19 ani facem curierat și, în tot acest timp, am învățat că logistica înseamnă mai mult decât expedierea și primirea unui colet. Înseamnă să oferi soluții, să conectezi oameni și nevoi, să aduci lucrurile mai aproape de cei care au nevoie de ele”, a declarat Elena Stoica, Vicepreședinte Marketing & Growth în cadrul SAMEDAY.
Aceasta a explicat că rețeaua formată din mii de easybox-uri și aplicația folosită de milioane de români pot avea și un rol social important.
„Ne dorim să facem gesturile de generozitate mai simple și mai accesibile. Să reducem distanța dintre «vreau să ajut» și «am ajutat». Pentru că fiecare dintre noi are, la doar câteva minute de casă, un easybox și, cu siguranță, obiecte pe care nu le mai folosește, dar care pot însemna mult pentru altcineva”, a adăugat Elena Stoica.
Funcționalitatea a fost dezvoltată într-un singur weekend
Proiectul #easytohelp a fost realizat în cadrul unui hackathon organizat de SAMEDAY împreună cu Zitec, companie românească de tehnologie cu peste 20 de ani de experiență.
Aproximativ 40 de specialiști din cadrul celor două organizații au participat voluntar la dezvoltarea soluției. Scopul a fost transformarea unei nevoi identificate în comunitate într-un instrument digital care să simplifice procesul de donare.
„Ideea acestei inițiative a pornit de la o întrebare simplă, dar esențială: cum putem folosi tehnologia ca să facem bine, concret? Ne-am dorit să transformăm generozitatea într-un gest mai simplu, mai rapid și mai firesc”, a declarat Irina Dinu, Lead Digital Products Analyst în cadrul Zitec.
Potrivit acesteia, proiectul a reunit expertiza tehnologică și implicarea echipelor celor două companii pentru a facilita accesul la donații și pentru a crea o legătură mai eficientă între comunități și organizațiile care oferă sprijin.
Datele interne prezentate de companie arată că peste 65% dintre utilizatorii SAMEDAY s-au declarat interesați de existența unei funcționalități de donații în aplicație. Totodată, 95% dintre respondenți au indicat easybox-ul ca metodă preferată pentru predarea donațiilor, informație care a contribuit la dezvoltarea proiectului.
Prin lansarea #easytohelp, compania își extinde ecosistemul digital, care include deja peste 20 de funcționalități dedicate utilizatorilor, și urmărește să folosească infrastructura logistică și pentru a răspunde unor nevoi sociale.