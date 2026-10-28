Românii își schimbă obiceiurile de consum, iar industria berii se adaptează. Segmentul fără alcool crește cu 10%, Heineken aduce o nouă opțiune în magazine

Berea fără alcool nu mai este o alegere de nișă. Cum se schimbă preferințele românilor

Dincolo de cifre, creșterea interesului pentru berea fără alcool reflectă o diversificare a preferințelor de consum. Pentru mulți adulți, alegerea unei băuturi 0.0% nu presupune neapărat renunțarea definitivă la alcool, ci dorința de a avea mai multe opțiuni în funcție de context. O întâlnire cu prietenii, o cină în oraș, o petrecere sau un moment de relaxare pot include acum și sortimente fără alcool, fără ca experiența socială să fie fundamental diferită. Este o schimbare care începe să influențeze inclusiv modul în care producătorii își construiesc ofertele comerciale.

Datele pentru ultimii doi ani confirmă dezvoltarea acestei categorii, dar trebuie interpretate în contextul întregii piețe. Ponderea de aproximativ 7% raportată pentru 2025 arată că berea fără alcool rămâne o parte minoritară a consumului total, însă evoluția pozitivă îi oferă o importanță comercială tot mai mare. În același timp, diversificarea sortimentelor le permite consumatorilor să descopere stiluri și gusturi diferite, fără să fie limitați la o singură variantă. Această tendință explică de ce marii producători investesc în extinderea portofoliilor 0.0%, chiar și într-o industrie în care berea tradițională continuă să domine vânzările.

Heineken extinde portofoliul din România cu Amstel 0.0%. O nouă opțiune pentru consumatorii adulți

În acest context, HEINEKEN România a anunțat pe 26 octombrie 2026 lansarea Amstel 0.0%, o nouă variantă fără alcool a brandului care a intrat pe piața românească în 2025. Noul sortiment completează un portofoliu în care se regăsesc deja Heineken 0.0, Birra Moretti 0.0 și variantele Ciuc Radler cu arome de lămâie, zmeură, vișină, pepene și Mix Tropical. Prin această extindere, compania urmărește să ofere o varietate mai mare de produse adaptate preferințelor și ocaziilor diferite de consum, mizând pe faptul că tot mai mulți adulți caută alternative care păstrează experiența gustului unei beri, dar elimină alcoolul.

Cristina Radu, Director Marketing HEINEKEN România, explică faptul că diversitatea berilor pornește de la combinațiile celor patru ingrediente esențiale: apă, orz malțificat, hamei și drojdie. Prin procesele de producție și tehnologiile utilizate, producătorii pot dezvolta sortimente cu profiluri aromatice diferite, inclusiv în categoria fără alcool. Potrivit reprezentantei companiei, Amstel 0.0% vine ca un răspuns la diversificarea preferințelor consumatorilor, care își doresc să păstreze componenta socială a consumului de bere, având în același timp libertatea de a alege o variantă fără alcool.

Lansarea vine și după un an important pentru brandul Amstel. Conform datelor NielsenIQ pentru 18 piețe europene, marca a înregistrat în 2025 cea mai de succes lansare din categoria berii la nivel european, pe baza vânzărilor mărcilor nou introduse pe piață. Pentru HEINEKEN România, această evoluție oferă un context favorabil extinderii brandului într-un segment care continuă să atragă interesul consumatorilor.

O piață în transformare, în care diversitatea contează tot mai mult

Extinderea categoriei berilor fără alcool face parte și dintr-o strategie mai amplă a HEINEKEN, integrată în programul global de sustenabilitate Brew a Better World 2030. Printre obiectivele acestuia se numără promovarea consumului responsabil și creșterea accesibilității produselor 0.0%. Compania urmărește ca aceste variante să devină mai vizibile și mai ușor de găsit, oferind consumatorilor adulți posibilitatea de a alege în funcție de propriile preferințe și de situațiile în care se află.