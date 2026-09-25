Românii ar trebui să-și repare mai ușor telefoanele și electrocasnicele, dar noile reguli europene ne prind în urmă

Ce se schimbă pentru telefoane și electrocasnice

Potrivit Comisiei Europene, producătorii bunurilor vizate trebuie să asigure reparații într-un termen rezonabil și la un preț rezonabil, inclusiv după expirarea garanției legale. Printre produsele acoperite se numără smartphone-urile, frigiderele și mașinile de spălat, în condițiile cerințelor europene aplicabile fiecărei categorii.

Asta nu înseamnă că orice defecțiune va fi reparată gratuit sau că orice aparat, indiferent de vechime și stare, intră automat sub aceste obligații. Dreptul privește produsele și cerințele enumerate în directivă.

Există însă un avantaj important pentru cei care aleg repararea în perioada garanției legale, în locul înlocuirii produsului: protecția se prelungește cu încă un an. Producătorii trebuie să ofere și informații accesibile despre serviciile de reparații și prețurile orientative.

Accesul la aceste informații rămâne o problemă practică. O analiză prezentată recent pe Playtech arăta că numeroase smartphone-uri nu aveau publicate corespunzător informațiile obligatorii despre reparații, deși cerințele respective existau deja.

România are două luni pentru a răspunde

Procedura anunțată de Comisie începe cu o scrisoare de punere în întârziere. Autoritățile române au două luni pentru răspuns și remedierea deficiențelor. Dacă explicațiile sunt insuficiente, poate urma un aviz motivat.

Deocamdată, nu este vorba despre o amendă aplicată României. Problema semnalată este că Executivul european nu a primit notificarea completă a măsurilor naționale necesare.

Pentru cumpărători, miza este foarte concretă: un aparat încă util să nu ajungă la gunoi pentru că reparația este inaccesibilă. Așa cum arată și analiza despre costurile și avantajele produselor reparabile, prețul de cumpărare spune doar o parte din poveste. Contează și cât de ușor poți păstra produsul funcțional.