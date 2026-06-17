România va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa. Proiectul care promite să aducă mii de turiști într-o comună uitată

Investiția nu se rezumă doar la construcția podului. Proiectul include și modernizarea străzii Dealul Tisei, care va facilita accesul turiștilor către noul obiectiv și va contribui la dezvoltarea întregii zone.

Lucrările vor fi realizate de compania Dimex Company, iar autoritățile locale speră ca noua construcție să devină un simbol al comunei.

O investiție care poate schimba destinul localității

Primarul comunei Parva, Ioan Strugari, consideră că proiectul reprezintă o oportunitate istorică pentru comunitate.

„Am semnat un contract prin care Parva va deveni o destinație turistică. Este un nou vis împlinit, care va transforma Parva dintr-o localitate despre care puțini știau într-o destinație atractivă pentru tineri”, a declarat edilul.

Acesta și-a exprimat dorința de a construi o comunitate modernă și dinamică, capabilă să atragă investiții și noi oportunități economice.

„Îmi doresc să construim o destinație sănătoasă, culturală și creativă, deschisă ideilor pe care să le transformăm împreună în realitate. Nu ne oprim aici și sper ca toți parvenii să creadă în acest proiect și să își dorească să facă parte din această echipă, contribuind la construirea propriului viitor”, a spus primarul.

O comună afectată de plecarea tinerilor

În prezent, Parva se confruntă cu probleme similare multor localități rurale din România. Populația este tot mai îmbătrânită, iar mulți dintre tineri au ales să plece la muncă în străinătate. Anul trecut, doar aproximativ 1.000 de turiști au fost cazați în comună, iar oferta turistică este redusă. În localitate există doar cinci pensiuni, iar unele dintre ele nu funcționează permanent.

Autoritățile locale speră că noua atracție va genera investiții private, va încuraja deschiderea de noi unități de cazare și va crea locuri de muncă pentru locuitori.

„Lipsa dezvoltării înseamnă, în timp, o dispariție lentă a localităților rurale”, a avertizat Ioan Strugari.

De asemenea, primarul a anunțat că va organiza și o consultare publică prin care locuitorii vor putea propune și vota numele viitorului pod suspendat. Inițiativa are rolul de a implica comunitatea în proiect și de a transforma noua construcție într-un simbol al zonei.