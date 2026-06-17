România va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa. Proiectul care promite să aducă mii de turiști într-o comună uitată
O comună din județul Bistrița-Năsăud se pregătește să intre pe harta marilor atracții turistice ale României și chiar ale Europei. Contractul pentru proiectarea și execuția unui pod suspendat spectaculos peste Valea Rebrei a fost semnat, iar investiția estimată la peste 23,8 milioane de lei fără TVA ar putea schimba radical viitorul localității Parva. Proiectul este privit nu doar ca o investiție în infrastructură, ci și ca o șansă de dezvoltare economică și turistică pentru o zonă afectată de îmbătrânirea populației și de plecarea tinerilor în străinătate.
Un pod de 620 de metri peste Valea Rebrei
Noul pod suspendat va avea o lungime de aproximativ 620 de metri și va traversa spectaculoasa Vale a Rebrei. Dacă proiectul va fi realizat conform planurilor actuale, acesta ar putea deveni cel mai înalt pod suspendat din Europa și una dintre cele mai impresionante atracții turistice din România.
Investiția nu se rezumă doar la construcția podului. Proiectul include și modernizarea străzii Dealul Tisei, care va facilita accesul turiștilor către noul obiectiv și va contribui la dezvoltarea întregii zone.
Lucrările vor fi realizate de compania Dimex Company, iar autoritățile locale speră ca noua construcție să devină un simbol al comunei.
O investiție care poate schimba destinul localității
Primarul comunei Parva, Ioan Strugari, consideră că proiectul reprezintă o oportunitate istorică pentru comunitate.
„Am semnat un contract prin care Parva va deveni o destinație turistică. Este un nou vis împlinit, care va transforma Parva dintr-o localitate despre care puțini știau într-o destinație atractivă pentru tineri”, a declarat edilul.
Acesta și-a exprimat dorința de a construi o comunitate modernă și dinamică, capabilă să atragă investiții și noi oportunități economice.
„Îmi doresc să construim o destinație sănătoasă, culturală și creativă, deschisă ideilor pe care să le transformăm împreună în realitate. Nu ne oprim aici și sper ca toți parvenii să creadă în acest proiect și să își dorească să facă parte din această echipă, contribuind la construirea propriului viitor”, a spus primarul.
O comună afectată de plecarea tinerilor
În prezent, Parva se confruntă cu probleme similare multor localități rurale din România. Populația este tot mai îmbătrânită, iar mulți dintre tineri au ales să plece la muncă în străinătate. Anul trecut, doar aproximativ 1.000 de turiști au fost cazați în comună, iar oferta turistică este redusă. În localitate există doar cinci pensiuni, iar unele dintre ele nu funcționează permanent.
Autoritățile locale speră că noua atracție va genera investiții private, va încuraja deschiderea de noi unități de cazare și va crea locuri de muncă pentru locuitori.
„Lipsa dezvoltării înseamnă, în timp, o dispariție lentă a localităților rurale”, a avertizat Ioan Strugari.
De asemenea, primarul a anunțat că va organiza și o consultare publică prin care locuitorii vor putea propune și vota numele viitorului pod suspendat. Inițiativa are rolul de a implica comunitatea în proiect și de a transforma noua construcție într-un simbol al zonei.
România investește tot mai mult în turismul de experiență
În ultimii ani, tot mai multe destinații din România au mizat pe atracții spectaculoase pentru a atrage turiști. Podurile suspendate, punctele de belvedere, traseele tematice și obiectivele amplasate în zone naturale au devenit adevărați magneți pentru vizitatori.
Exemple precum Via Transilvanica, traseele din Munții Apuseni sau numeroasele puncte panoramice dezvoltate în Maramureș și Bucovina arată că turiștii caută tot mai mult experiențe unice și peisaje impresionante.
Dacă proiectul din Parva va avea succes, comuna ar putea deveni una dintre surprizele turistice ale următorilor ani, iar investiția de aproape 24 de milioane de lei s-ar putea transforma într-un motor de dezvoltare pentru întreaga regiune.