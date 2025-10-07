Destinații spectaculoase și excursii în inima Bucovinei, de la 70 de lei de persoană, dar românii nu se îngrămădesc. Agenție de turism: „Vindem mai mult în străinătate”. EXCLUSIV

E scump să călătorești în România, spun mulți, și nu greșesc: o escapadă de două-trei zile poate ajunge ușor la 2000 de lei. Există, însă, și variante mai prietenoase cu bugetul. Agențiile de turism din țară oferă pachete ce pornesc de la 60 de lei de persoană, cu trasee organizate care bifează principalele atracții. Iată ce poți vizita în Bucovina cu bani puțini.

Cum poți vizita Bucovina cu bani puțini

Cu câțiva lei poți vizita principalele atracții din Bucovina. Sună ca o reclamă de altădată, nu-i așa? Totuși, adevărul este că nu trebuie să cheltui mii de lei pe combustibil, cazare și restaurante dacă tot ce îți dorești este puțină relaxare și să admiri peisajele incredibile din nordul țării.

Pe piață există mai multe agenții de turism care exact asta fac: oferă pachete la prețuri accesibile. Cu sume modeste — bani pe care, altfel, i-ai lăsa pe gustări la benzinărie — poți face turul mănăstirilor din Bucovina sau chiar o plimbare până la Lacul Colibița.

Agenția Bucovina Travel are mai multe astfel de oferte. De pildă, cei care caută istorie, spiritualitate și peisaje spectaculoase pot admira mănăstirile pictate din nordul Moldovei, într-un circuit de o zi, la prețul de 110 lei de persoană. Plecarea are loc la ora 7:00 din Vatra Dornei, iar traseul îi poartă pe turiști prin locuri încărcate de tradiție și credință: Mănăstirea Moldovița, Mănăstirea Sucevița, monumentul „Palma”, centrul ceramicii negre de la Marginea, Chilia lui Daniil Sihastru și Mănăstirea Putna — locul de odihnă al lui Ștefan cel Mare.

Excursia continuă cu o oprire la Mănăstirea Bogdana din Rădăuți și la Biserica Romano-Catolică din Cacica, urmând ca ziua să se încheie la faimoasa Mănăstire Voroneț, renumită pentru albastrul ei unic, înainte de întoarcerea în Vatra Dornei.

Colibița, „cea mai frumoasă destinație din zonă”

Dacă ești genul care caută liniștea muntelui și locuri de parcă ar fi scoase dintr-o carte poștală, o excursie la Lacul Colibița, supranumit „Marea de la munte”, s-ar putea să-ți placă la nebunie. Traseul începe din Vatra Dornei și trece prin Pasul Tihuța, apoi ajungi la Mănăstirea „Piatra Fântânele”, un loc micuț, cochet și extrem de liniștit.

Odată ajunși la Colibița, poți să faci o plimbare cu vaporul pe lac, pentru 35 de lei de persoană, și să te bucuri de peisaje care par desprinse direct dintr-un film. Excursia mai include și o oprire la Hotelul Castel Dracula și la bazarul artizanal din zonă, unde poți găsi suveniruri locale. Ziua se încheie cu drumul de întoarcere prin Poiana Stampei, înapoi spre Vatra Dornei, lăsându-te cu amintiri de pus în album.

„În cazul lacului, sunt niște vederi superbe. Acolo sunt mulți tineri care merg. Și sunt hoteluri, sunt… E o destinație foarte scumpă. Acolo merg. Dar nu în Vatra Dornei. E ceva superb, adică are un lac imens, munte… Este supranumită Marea de la Munte. Aia este cea mai frumoasă destinație din zonă”, ne-a spus un reprezentat al agenției de turism.

Tinerii nu sunt prea curioși de atracțiile din Bucovina

Una dintre experiențele care nu trebuie ratate în Bucovina e plimbarea cu Mocănița. Bucovina Travel oferă un pachet complet, la 130 de lei de persoană, cu plecare din Vatra Dornei la 08:00 dimineața. Traseul te poartă prin Pasul Mestecăniș, Pojorâta și Sadova, până ajungi la Moldovița, unde te așteaptă celebra Mocăniță – inclusă în preț și absolut magică!

Pe drum, mai ai parte de o vizită la Mănăstirea Moldovița și opriri la Muzeul Oului din Vama și la Muzeul Lemnului din Câmpulung Moldovenesc, toate incluse în excursie. E genul de zi în care simți Bucovina în fiecare detaliu: tradiție, natură și istorie.

Dacă de Colibița sunt atrași românii, mai ales tinerii care merg pe cont propriu în vacanțe, de celelalte pachete, românii nu prea sunt interesați, spune reprezentatul Bucovina Travel.