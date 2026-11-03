Robotul umanoid care seamănă izbitor cu un om primește o baterie revoluționară. XPeng începe producția tehnologiei care ar putea schimba și mașinile electrice

Potrivit publicației internaționale Notebookcheck, anunțul a fost făcut de Gu Jie, vicepreședinte al XPeng, în cadrul conferinței anuale a Societății Inginerilor Auto din China. Producția bateriilor a început înainte ca robotul IRON să intre oficial în fabricația de serie, programată de companie pentru sfârșitul anului 2026.

De ce bateriile solid-state ar putea revoluționa industria roboților umanoizi

Una dintre cele mai mari limitări ale roboților umanoizi este spațiul disponibil pentru acumulatori. Spre deosebire de automobilele electrice, care pot găzdui baterii voluminoase sub podea, roboții trebuie să integreze sursa de energie într-un corp relativ compact.

În interiorul acestuia trebuie să încapă și motoarele electrice, sistemele de răcire, procesoarele, senzorii și mecanismele responsabile pentru mișcare. Prin urmare, fiecare centimetru disponibil devine important.

Bateriile solid-state sunt considerate o posibilă soluție deoarece pot oferi o densitate energetică mai mare decât tehnologiile convenționale, în funcție de materialele și arhitectura utilizate. Acest lucru ar putea permite stocarea unei cantități mai mari de energie într-un volum redus.

Pentru un robot precum IRON, avantajele pot fi semnificative. O baterie mai compactă ar putea contribui la reducerea greutății, la creșterea autonomiei sau la eliberarea spațiului necesar altor componente.

Siguranța reprezintă un alt element important. XPeng susține că a introdus standarde speciale pentru acumulatorii destinați roboților, inclusiv măsuri împotriva propagării fenomenului de thermal runaway, o reacție termică necontrolată care poate provoca supraîncălzirea celulelor.

Conform informațiilor prezentate de companie, noile baterii au trecut teste de impact și de perforare cu un obiect ascuțit. Aceste verificări sunt importante pentru roboții care urmează să funcționeze în magazine, spații comerciale și alte medii frecventate de oameni.

Există însă o neclaritate tehnică. XPeng a promovat inițial utilizarea unor baterii complet solid-state pentru IRON, dar relatări anterioare din presa chineză indicau posibilitatea folosirii unor acumulatori hibrizi solid-lichid. Compania nu a clarificat suficient compoziția celulelor produse în prezent pentru a confirma independent că acestea sunt integral solide.

XPeng IRON, robotul atât de realist încât producătorul a trebuit să demonstreze că nu este un om

IRON a atras atenția internațională datorită aspectului său antropomorfic și mișcărilor neobișnuit de naturale. Robotul este proiectat să imite proporțiile și mobilitatea corpului uman, folosind articulații complexe și sisteme avansate de control al mișcării.

La una dintre prezentările sale publice, apariția robotului a provocat chiar suspiciuni că în interiorul acestuia s-ar afla o persoană costumată. Reprezentanții XPeng au demonstrat ulterior structura mecanică a robotului, îndepărtând o parte din învelișul exterior.

După cum Playtech a relatat anterior, compania a inaugurat pe 8 septembrie 2026 o linie dedicată producției robotului IRON.

În cadrul demonstrației, robotul a trecut prin etapa finală de asamblare și a părăsit linia de producție deplasându-se singur. Potrivit XPeng, peste 80% dintre procesele principale de fabricație sunt automatizate.

Compania urmărește să înceapă producția de masă până la sfârșitul anului 2026, în timp ce lansarea comercială și primele livrări către clienți din China și de pe piețele internaționale sunt programate pentru 2027.

Primele aplicații vor fi concentrate în mediul comercial. IRON ar putea fi utilizat pentru întâmpinarea clienților, prezentarea produselor, oferirea de informații și orientarea vizitatorilor în magazine.

XPeng consideră robotica o direcție strategică importantă. Compania a atras deja investiții substanțiale pentru dezvoltarea diviziei sale specializate, consolidându-și ambițiile într-un sector în care concurează inclusiv cu Tesla și proiectul Optimus.

Roboții ar putea primi baterii solid-state înaintea automobilelor electrice

Deși tehnologia solid-state este asociată în special cu viitorul mașinilor electrice, primele aplicații comerciale ar putea apărea la scară mai largă în robotică și în industria dronelor.

Explicația ține în principal de costuri și de dimensiunile acumulatorilor. Un automobil electric are nevoie de un pachet de baterii cu o capacitate considerabil mai mare decât un robot, ceea ce face ca prețul ridicat al noilor tehnologii să fie mai greu de justificat economic.

În schimb, pentru un robot umanoid, avantajele oferite de o baterie compactă și ușoară pot compensa mai ușor costurile suplimentare.

Producători importanți, precum CATL și Panasonic, analizează posibilitatea ca aceste tehnologii să fie adoptate inițial în dispozitive specializate, înainte de a deveni suficient de accesibile pentru automobilele electrice de volum.

Așa cum Playtech a analizat anterior, dezvoltarea industriei roboților umanoizi ar putea accelera investițiile în noi soluții de stocare a energiei.

În sectorul auto, mai mulți producători urmăresc introducerea bateriilor complet solid-state în loturi limitate începând din 2027, dar producția la scară mare este asociată, în multe dintre planurile industriei, cu perioada de după 2030.

Companii precum BYD, SAIC și Chery dezvoltă deja tehnologii care ar putea îmbunătăți autonomia, încărcarea și siguranța vehiculelor electrice.

În acest context, decizia XPeng de a produce baterii specializate pentru IRON ar putea reprezenta un pas important către comercializarea unor soluții energetice avansate.

Totuși, începutul producției în loturi mici nu garantează că tehnologia este pregătită pentru utilizare industrială la scară largă. Costurile, durata de viață a celulelor, performanța în condiții reale și capacitatea de producție rămân aspecte care trebuie demonstrate.

Pentru moment, XPeng pare să urmărească un obiectiv clar: să rezolve una dintre cele mai dificile probleme ale roboților umanoizi înainte ca aceștia să ajungă în număr mare în magazine și alte spații comerciale.

Dacă tehnologia își va confirma avantajele, IRON ar putea deveni nu doar unul dintre cei mai realiști roboți umanoizi, ci și o platformă importantă pentru testarea bateriilor viitorului.