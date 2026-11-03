Roberta Anastase, de la șefia Camerei Deputaților, la conducerea BNR. Ce venituri și ce avere declara în anii de vârf ai carierei

În prezent, Roberta Anastase nu mai activează în Parlament. În toamna anului 2024, a renunțat la mandatul de senator după ce Parlamentul a votat noul Consiliu de Administrație al Băncii Naționale a României, din care face parte ca membru neexecutiv.

„Confirm depunerea mandatului de senator. Această demisie vine ca urmare a votului dat în Camerele reunite pentru membrii Consiliului de Administraţie, urmând să ocup poziţia de membru neexecutiv în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale”, declara Roberta Anastase în plenul Senatului.

Pe plan personal, este căsătorită cu omul de afaceri Victor Farca, iar cei doi au împreună un fiu.

Prima femeie ajunsă la conducerea Camerei Deputaților

Momentul care a adus-o pe Roberta Anastase în prima linie a puterii politice de la București a venit în decembrie 2008. La numai 32 de ani, aceasta a fost aleasă președinte al Camerei Deputaților, devenind prima femeie care a ocupat această funcție după Revoluție.

Poziția era una dintre cele mai importante din arhitectura instituțională a României și i-a oferit Robertei Anastase o vizibilitate politică foarte mare. A rămas la conducerea Camerei Deputaților până în vara anului 2012, când a fost revocată din funcție.

Cât câștiga Roberta Anastase la șefia Camerei Deputaților

O declarație de avere făcută publică în 2010 oferă o imagine asupra veniturilor pe care Roberta Anastase le avea în perioada în care conducea Camera Deputaților.

Potrivit datelor din fișa fiscală citate la acea vreme de presă, aceasta încasase în anul precedent 72.379 de lei din activitatea de președinte al Camerei Deputaților. Separat, în document figura o diurnă în valoare de 21.070 de lei.

Dacă venitul anual de 72.379 de lei este împărțit la 12 luni, rezultă o medie de aproximativ 6.032 de lei pe lună. Cu tot cu diurna declarată, cele două surse însumau 93.449 de lei într-un an, echivalentul unei medii de aproximativ 7.787 de lei pe lună.