Rezolvare subiecte matematică Evaluarea Națională 2026. Cerința care i-ar putea departaja pe elevii foarte bine pregătiți

Primele două subiecte, accesibile pentru majoritatea candidaților

Subiectele au acoperit o gamă variată de noțiuni din programa de gimnaziu, de la calcule și algebră până la geometrie plană și în spațiu.

La Subiectul I, elevii au avut de rezolvat exerciții grilă care au verificat competențe fundamentale precum calculele numerice, procentele, fracțiile, proporțiile și interpretarea unor reprezentări grafice. Conform profesoarei, această parte a examenului nu ar fi trebuit să ridice dificultăți semnificative pentru elevii care au parcurs materia și variantele de antrenament publicate de Ministerul Educației.

Subiectul al II-lea a avut un nivel mediu de dificultate și a inclus în principal cerințe de geometrie. Primele exerciții au fost considerate accesibile, însă dificultatea a crescut treptat prin probleme care au solicitat o înțelegere mai profundă a relațiilor dintre segmente, arii și proprietăți geometrice.

Cerința care ar putea face diferența la notele foarte mari

Adevărata provocare a examenului a apărut la Subiectul al III-lea, partea destinată să îi departajeze pe elevii foarte bine pregătiți.

Prima problemă a avut la bază o situație practică și a presupus transpunerea corectă a datelor din enunț în relații matematice. Profesorii spun că dificultatea nu a fost reprezentată de calcule, ci de interpretarea corectă a informațiilor.

De asemenea, una dintre cerințele de algebră a solicitat stăpânirea demonstrațiilor și a proprietăților de divizibilitate, însă aceasta s-a încadrat în tipologia clasică de exerciții întâlnite în simulări și culegeri.

Un punct sensibil al subiectului a fost exercițiul referitor la cerc. Deși noțiunile respective fac parte din programa școlară, ele apar mai rar în probleme complexe de examen, ceea ce i-ar fi putut pune în dificultate pe unii candidați.