Revoluția AI ajunge la averile personale: băncile vor consilieri umani doar pentru ultra-bogați

De ce milionarii obișnuiți nu mai sunt suficient de interesanți pentru bănci

În mod tradițional, băncile și firmele de wealth management au investit resurse importante în clienții cu averi mari, chiar dacă aceștia nu făceau parte din categoria ultra-bogaților. Numai că AI-ul promite să ofere scalare: aceeași platformă poate analiza portofolii, poate genera explicații personalizate și poate redacta comunicări pentru mii sau milioane de clienți, fără ca un bancher să petreacă ore întregi cu fiecare dosar.

Pentru un cititor din România, diferența este importantă. Un client cu 100.000 de euro lichizi este deja într-o poziție financiară rară la nivel local, iar unul cu 500.000 sau 800.000 de euro disponibili pentru investiții este perceput drept foarte bogat. În logica marilor instituții globale însă, acest segment riscă să devină prea mic pentru atenția directă a unui consilier uman experimentat. AI-ul devine suficient de bun pentru întrebări uzuale despre investiții, riscuri, taxe, diversificare și planificare financiară.

Citigroup este unul dintre exemplele interesante ale tranziției. Banca vrea să recruteze sute de oameni pentru zona de private banking și wealth management, în paralel cu dezvoltarea unor instrumente AI care pot produce aproape instant analize de portofoliu, în locul unor procese care durau anterior câteva ore. În plus, Citi lucrează la soluții conversaționale, inclusiv avatare AI, care să ajute clienții bogați cu subiecte precum fondurile pentru facultatea copiilor.

Unde mai contează omul într-o lume financiară automatizată

Paradoxul este că AI-ul nu elimină neapărat nevoia de oameni, ci schimbă profilul celor căutați. Consilierul financiar care oferea răspunsuri standardizate, ușor de transformat în recomandări automate, devine vulnerabil. În schimb, specialistul capabil să gestioneze emoții, conflicte de familie, moșteniri, vânzări de companii sau panica din timpul unei prăbușiri bursiere rămâne foarte valoros.

Pentru clienții ultra-bogați, administrarea averii nu înseamnă doar randament. Înseamnă succesiune, încredere, relații tensionate între moștenitori, decizii sensibile privind donațiile, fundațiile sau lichidarea unor active. Acolo, AI-ul poate oferi calcule și scenarii, dar nu poate „citi camera” în același fel în care o face un consilier cu experiență. Patnaik sugerează că firmele vor pune tot mai mult accent pe oameni care pot gestiona dinamici familiale și momente cu încărcătură emoțională mare.

UBS, cel mai mare administrator de averi din lume, folosește deja o platformă internă de AI în SUA, unde 90% dintre echipele de advisory utilizează instrumentul pentru productivitate și informații personalizate despre clienți. Direcția este clară: băncile vor să combine automatizarea cu un nivel mai mare de personalizare, dar și cu reguli stricte de guvernanță, transparență și încredere.

Pentru România, tendința poate părea îndepărtată, dar efectele vor ajunge inevitabil și aici. Pe măsură ce băncile locale, brokerii și fintech-urile adoptă AI, clienții cu economii consistente ar putea primi tot mai multe recomandări prin aplicații, chatboturi și platforme digitale. Consilierul uman nu va dispărea, dar va fi rezervat tot mai mult pentru cazurile complexe sau pentru clienții care aduc venituri foarte mari instituției.