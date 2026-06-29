REVIEW „Widow’s Bay”, cel mai bun serial mystery de la „From” încoace. O insulă blestemată, un primar panicat și Patricia, personajul care fură fiecare scenă

Pentru mine, „Widow’s Bay” este cel mai bun serial mystery de la „From” încoace. Iar asta înseamnă mult, pentru că „From” este unul dintre serialele pe care le ador tocmai datorită modului în care transformă neliniștea într-un mecanism permanent. „Widow’s Bay” are o energie diferită, mai absurdă și mai comică pe alocuri, însă reușește să producă aceeași dependență: nevoia de a apăsa imediat pe următorul episod.

O insulă care pare liniștită doar până începe să te privească înapoi

Povestea îl urmărește pe Tom Loftis, interpretat de Matthew Rhys, primarul unei mici comunități insulare din New England. Tom este disperat să scoată Widow’s Bay din anonimat și să transforme locul într-o destinație turistică. Problema este că localnicii au alte griji. Ei nu vor hoteluri, vizitatori și dezvoltare economică. Ei vor ca Tom să nu mai provoace lucrurile pe care insula încearcă de zeci de ani să le țină ascunse.

Matthew Rhys, pe care mulți îl știu din „The Americans”, „Perry Mason” sau din The Beast in Me de pe Netflix, este foarte bun într-un rol diferit de imaginea lui obișnuită de bărbat dur și calculat. Tom Loftis este un om care vrea să pară important, dar care ajunge constant să fie depășit de situație. Este egoist uneori, frustrant de încăpățânat și dispus să ignore toate semnele evidente numai pentru a demonstra că are dreptate. Tocmai de aceea funcționează atât de bine ca protagonist: nu este eroul perfect, ci omul care a luat cele mai proaste decizii exact când avea mai puțin voie să greșească.

Când turiștii încep să apară, iar vechile superstiții ale insulei par să devină realitate, „Widow’s Bay” își arată adevărata forță. Serialul produs de Apple TV nu se grăbește să explice totul. Îți oferă câte o piesă mică de puzzle, apoi o complică printr-un personaj care știe mai mult decât spune sau printr-o întâmplare care pare imposibil de interpretat corect. Clopotele, furtuna, ritualurile și poveștile despre Richard Warren sunt construite cu suficientă ambiguitate încât să nu știi niciodată dacă ai înțeles cu adevărat regulile locului.

Patricia, personajul care face fiecare scenă mai bună

Deși Matthew Rhys duce mare parte din serial în spate, pentru mine personajul preferat rămâne Patricia Moyer, interpretată de Kate O’Flynn. Patricia este asistenta lui Tom, însă ar fi mult prea simplu să o reduci la această poziție. Ea vede tot, aude tot și pare să fie cu câțiva pași înaintea tuturor, chiar și atunci când se preface că nu înțelege nimic.

Kate O’Flynn are genul acela de prezență care poate schimba complet ritmul unei scene fără să ridice vocea. Patricia este uneori sarcastică, alteori inexplicabil de calmă, iar uneori pare să fie singura persoană din Widow’s Bay care înțelege cât de gravă este situația. Mi-a plăcut tocmai fiindcă nu este construită ca un personaj care cere atenție. Nu are nevoie de monologuri mari sau de momente dramatice forțate. E suficientă o privire sau o replică spusă aparent în treacăt, ca să îți dai seama că ascunde mai mult decât lasă să se vadă.

În jurul lor, distribuția funcționează excelent. Stephen Root este memorabil în rolul lui Wyck Crawford, unul dintre puținii localnici care nu își ascunde deloc convingerea că insula este blestemată. Kevin Carroll, în rolul șerifului Bechir Clemmons, aduce acel echilibru de om pragmatic care încearcă să țină lucrurile sub control, deși devine tot mai evident că logica nu mai este suficientă.