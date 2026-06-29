REVIEW „Widow’s Bay”, cel mai bun serial mystery de la „From” încoace. O insulă blestemată, un primar panicat și Patricia, personajul care fură fiecare scenă
Sunt seriale care îți oferă mistere și există seriale care te fac să simți că orice detaliu aparent banal ascunde o amenințare. „Widow’s Bay”, noul serial Apple TV, face parte clar din a doua categorie. Este genul de producție pe care o începi pentru premisa cu o insulă blestemată și o continui pentru că, după fiecare episod, mai apare o întrebare la care nu ai niciun răspuns sigur.
Primul sezon are zece episoade și combină horror-ul, comedia neagră și misterul într-un mod surprinzător de natural. Nu este un serial care încearcă să copieze formula clasică de thriller supranatural, dar nici nu se teme să folosească exact lucrurile care funcționează cel mai bine în acest gen: comunități izolate, superstiții vechi, personaje care mint, secrete de familie și senzația că locul în care ai ajuns nu vrea, de fapt, să te lase să pleci.
Pentru mine, „Widow’s Bay” este cel mai bun serial mystery de la „From” încoace. Iar asta înseamnă mult, pentru că „From” este unul dintre serialele pe care le ador tocmai datorită modului în care transformă neliniștea într-un mecanism permanent. „Widow’s Bay” are o energie diferită, mai absurdă și mai comică pe alocuri, însă reușește să producă aceeași dependență: nevoia de a apăsa imediat pe următorul episod.
O insulă care pare liniștită doar până începe să te privească înapoi
Povestea îl urmărește pe Tom Loftis, interpretat de Matthew Rhys, primarul unei mici comunități insulare din New England. Tom este disperat să scoată Widow’s Bay din anonimat și să transforme locul într-o destinație turistică. Problema este că localnicii au alte griji. Ei nu vor hoteluri, vizitatori și dezvoltare economică. Ei vor ca Tom să nu mai provoace lucrurile pe care insula încearcă de zeci de ani să le țină ascunse.
Matthew Rhys, pe care mulți îl știu din „The Americans”, „Perry Mason” sau din The Beast in Me de pe Netflix, este foarte bun într-un rol diferit de imaginea lui obișnuită de bărbat dur și calculat. Tom Loftis este un om care vrea să pară important, dar care ajunge constant să fie depășit de situație. Este egoist uneori, frustrant de încăpățânat și dispus să ignore toate semnele evidente numai pentru a demonstra că are dreptate. Tocmai de aceea funcționează atât de bine ca protagonist: nu este eroul perfect, ci omul care a luat cele mai proaste decizii exact când avea mai puțin voie să greșească.
Când turiștii încep să apară, iar vechile superstiții ale insulei par să devină realitate, „Widow’s Bay” își arată adevărata forță. Serialul produs de Apple TV nu se grăbește să explice totul. Îți oferă câte o piesă mică de puzzle, apoi o complică printr-un personaj care știe mai mult decât spune sau printr-o întâmplare care pare imposibil de interpretat corect. Clopotele, furtuna, ritualurile și poveștile despre Richard Warren sunt construite cu suficientă ambiguitate încât să nu știi niciodată dacă ai înțeles cu adevărat regulile locului.
Patricia, personajul care face fiecare scenă mai bună
Deși Matthew Rhys duce mare parte din serial în spate, pentru mine personajul preferat rămâne Patricia Moyer, interpretată de Kate O’Flynn. Patricia este asistenta lui Tom, însă ar fi mult prea simplu să o reduci la această poziție. Ea vede tot, aude tot și pare să fie cu câțiva pași înaintea tuturor, chiar și atunci când se preface că nu înțelege nimic.
Kate O’Flynn are genul acela de prezență care poate schimba complet ritmul unei scene fără să ridice vocea. Patricia este uneori sarcastică, alteori inexplicabil de calmă, iar uneori pare să fie singura persoană din Widow’s Bay care înțelege cât de gravă este situația. Mi-a plăcut tocmai fiindcă nu este construită ca un personaj care cere atenție. Nu are nevoie de monologuri mari sau de momente dramatice forțate. E suficientă o privire sau o replică spusă aparent în treacăt, ca să îți dai seama că ascunde mai mult decât lasă să se vadă.
În jurul lor, distribuția funcționează excelent. Stephen Root este memorabil în rolul lui Wyck Crawford, unul dintre puținii localnici care nu își ascunde deloc convingerea că insula este blestemată. Kevin Carroll, în rolul șerifului Bechir Clemmons, aduce acel echilibru de om pragmatic care încearcă să țină lucrurile sub control, deși devine tot mai evident că logica nu mai este suficientă.
Dale Dickey, în rolul lui Rosemary, adaugă o doză perfectă de excentricitate și neliniște, iar Kingston Rumi Southwick, care îl interpretează pe Evan Loftis, fiul adolescent al lui Tom, devine din ce în ce mai important pe măsură ce sezonul avansează. Deși e destul de enervant ca personaj. Serialul are și apariții foarte bune din partea lui K Callan, Jeff Hiller și Hamish Linklater, fără să pară că înghesuie personaje doar pentru a complica artificial povestea.
Horror, umor negru și o atmosferă care te face să nu ai încredere în nimeni
Marele merit al serialului este tonul. Katie Dippold, creatoarea producției, vine din comedie, fiind cunoscută pentru „Parks and Recreation”, „The Heat”, „Spy” și „Ghostbusters”, iar influența ei se simte. „Widow’s Bay” are glume foarte bune, personaje absurde și situații care pot deveni ridicole în cel mai bun sens. Dar umorul nu anulează niciodată pericolul.
Hiro Murai, regizorul episodului pilot și producător executiv, știe foarte bine să construiască acea atmosferă în care nimic nu este spectaculos la suprafață, dar totul pare greșit. Insula arată superb, cu străzi goale, case vechi, ploaie, ceață și priveliști de coastă care ar trebui să fie liniștitoare. În schimb, devin treptat apăsătoare. Este unul dintre acele seriale în care decorul nu e doar decor, ci aproape un personaj.
„Widow’s Bay” nu merge pe jump scares ieftine și nu încearcă să șocheze prin gore fără sens. Preferă să lase tensiunea să crească lent. O conversație ciudată, o regulă pe care nimeni nu vrea să o explice, un localnic care reacționează prea calm la ceva terifiant – toate acestea se adună și creează senzația că insula nu poate fi înțeleasă după regulile normale.
Finalul lasă exact misterele de care avea nevoie sezonul 2
Atenție, de aici urmează mici spoilere despre finalul primului sezon.
Finalul este foarte bun tocmai pentru că nu închide povestea artificial. Dezvăluirile despre Ruth Livingston, Richard Warren și adevărata legătură dintre familia Loftis și blestemul insulei schimbă complet miza. În loc să rezolve misterul, serialul îl face mai personal și mai periculos. Evan devine esențial pentru viitorul insulei, iar Tom și Bechir ajung într-o poziție morală imposibilă.
Momentul cu clopotele este unul dintre cele mai eficiente finaluri de sezon pe care le-am văzut recent. După tot ce ai aflat despre sacrificii, despre furtună și despre prețul pe care Widow’s Bay îl cere pentru liniște, nu ai cum să nu simți că urmează ceva și mai rău. Iar faptul că serialul lasă atâtea lucruri nerezolvate nu mă deranjează deloc. Din contră, mă bucur enorm că Apple TV a confirmat sezonul 2, pentru că povestea are încă multe mistere de explorat.
Cine va plăti pentru noul ciclu de sacrificii? Cât știe Patricia cu adevărat? Ce se va întâmpla cu Evan? Și, mai ales, cât de departe poate merge Tom Loftis ca să își salveze fiul? „Widow’s Bay” se termină exact când începe să devină și mai interesant.
Este un serial foarte bun, cu o distribuție excelentă, o atmosferă aparte și un mister care nu te lasă să stai liniștit nici după final. Dacă îți plac producțiile precum „From”, dar vrei ceva cu mai mult umor negru (ce uneori m-a dus cu gândul la Pluribus) și o doză de absurd bine controlată, acesta este unul dintre cele mai bune seriale pe care le poți vedea acum pe Apple TV.