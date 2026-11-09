REVIEW „The Mongoose”, filmul de pe Amazon Prime Video în care un Ford Mustang Shelby fură spectacolul de la Liam Neeson. Acțiune previzibilă, dar ce mașină!

Liam Neeson are 74 de ani și continuă să facă ceea ce știe cel mai bine de aproape două decenii: să joace bărbați cu un trecut complicat, extrem de periculoși, care ajung în situații-limită și reușesc să scape din ele printr-o combinație de experiență, încăpățânare și violență. Cel mai nou film al său, „The Mongoose”, disponibil pe Amazon Prime Video, respectă aproape matematic această formulă. Și, sincer, începe să devină cam obositoare.

Nu pot să spun că „The Mongoose” este un film prost. Are acțiune, câteva urmăriri spectaculoase și un Liam Neeson care își face treaba fără să dezamăgească. Dar nici nu pot să spun că m-a impresionat în vreun fel. Este genul acela de producție pe care o vezi într-o seară în care nu ai altceva mai bun de făcut, te uiți până la final și, probabil, peste câteva zile ai uitat aproape complet povestea.

Există, totuși, un lucru pe care nu cred că îl voi uita prea curând: absolut superbului Ford Mustang Shelby Super Snake roșu, modificat, care apare în film. Din punctul meu de vedere, mașina este adevărata vedetă a producției și principalul motiv pentru care „The Mongoose” merită măcar puțină atenție.

Liam Neeson joacă, din nou, un bărbat cu un trecut periculos

Regizat de Mark Vanselow, aflat la debutul său în lungmetraj, după o carieră îndelungată în cascadorie, „The Mongoose” spune povestea lui Ryan „Fang” Flanagan (Liam Neeson), un veteran decorat al forțelor speciale americane, care se confruntă cu tulburare de stres posttraumatic (PTSD).

Viața lui se complică dramatic după ce îl ucide în legitimă apărare pe Todd (Brett Tucker), noul partener abuziv al fostei sale soții. Convins că autoritățile nu vor interpreta corect situația, Fang decide să fugă, iar mijlocul de transport ales este un spectaculos Ford Mustang Shelby Super Snake.

Urmează o cursă prin America, cu polițiști pe urmele sale, intervenții ale foștilor camarazi de armată și o poveste care ajunge rapid în atenția televiziunilor. Pe măsură ce urmărirea devine un spectacol mediatic, Fang se transformă într-un fel de erou popular, iar publicul începe să îi țină partea.

Distribuția include câteva nume importante. Marisa Tomei, actriță premiată cu Oscar, o interpretează pe Tara, fosta soție a protagonistului, Ving Rhames îl joacă pe Tanker, unul dintre foștii camarazi ai lui Fang, iar Michael Chiklis îl interpretează pe maiorul Walter Pope, omul însărcinat să îl captureze. Marcus Thomas apare în rolul lui Munch.

Scenariul este semnat de Thompson Evans, iar faptul că regizorul Mark Vanselow a lucrat ani întregi ca dublură și coordonator de cascadorii pentru Liam Neeson explică, într-o anumită măsură, accentul pus pe acțiune și pe secvențele de urmărire.

Problema este că povestea nu reușește să depășească niciodată nivelul unui thriller de acțiune convențional. Am mai văzut personaje precum Fang, am mai urmărit veterani traumatizați care se confruntă cu autoritățile și am mai întâlnit situații în care un om urmărit de poliție devine eroul unei întregi națiuni.

Iar Liam Neeson, deși joacă bine, nu aduce nimic diferit față de ceea ce ne-a obișnuit să vedem în numeroasele sale filme de acțiune de după „Taken”. Aceeași privire gravă, aceeași voce inconfundabilă, aceeași atitudine de bărbat care a trecut prin prea multe ca să mai fie impresionat de ceva.

Nu este neapărat un lucru rău, dar este un lucru teribil de previzibil.

Ford Mustang Shelby Super Snake, adevărata vedetă a filmului

Dacă ar fi să aleg un singur motiv pentru care mi-a plăcut „The Mongoose”, acela ar fi, fără nicio ezitare, mașina.

Și nu vorbim despre un Mustang oarecare, ci despre un Shelby Super Snake din 2024, bazat pe generația S650, o versiune extrem de performantă și modificată a celebrului muscle car american. Modelul folosit în film dispune de un motor V8 Coyote de 5,0 litri, supraalimentat cu un compresor Whipple de 3,0 litri, capabil să dezvolte peste 830 de cai-putere. Suspensia, sistemul de frânare, evacuarea și numeroase elemente aerodinamice au fost îmbunătățite de Shelby.

Mașina are o prezență fantastică pe ecran. Caroseria roșie, designul agresiv, capota impunătoare și sunetul motorului V8 transformă fiecare apariție într-un mic spectacol. Pentru cineva care apreciază automobilele americane de performanță, este aproape imposibil să nu fie fascinat de acest Mustang.

Mai mult, producția a folosit patru exemplare pentru cascadorii, unul dintre acestea fiind ulterior restaurat la specificațiile complete Shelby Super Snake. Așadar, nu este doar un automobil spectaculos introdus în câteva cadre pentru efect, ci o componentă importantă a întregii producții.

Urmăririle sunt, de altfel, printre puținele secvențe în care filmul chiar prinde viață. Mustangul gonește pe autostrăzi, evită mașini de poliție, execută manevre improbabile și reușește să transforme o poveste destul de banală într-un spectacol vizual acceptabil.

Mi-ar fi plăcut, totuși, ca regizorul să profite și mai mult de această mașină. Unele secvențe sunt filmate și montate într-un mod care nu îți permite să apreciezi pe deplin cascadoriile sau performanțele automobilului. Parcă ai în față un obiect extraordinar, dar cineva insistă să îți arate doar jumătate din el.

Oricum, pentru mine, Mustangul eclipsează fără probleme întreaga distribuție. Și spun asta în condițiile în care îl apreciez pe Liam Neeson ca actor.

Un film de acțiune corect, dar fără personalitate și fără surprize

Dincolo de mașină, „The Mongoose” are o problemă destul de serioasă: nu oferă nimic ce nu ai mai văzut deja în alte zeci de thrillere de acțiune.

Filmul încearcă să introducă și o componentă emoțională prin trauma psihologică a protagonistului, experiențele sale militare și relația complicată cu fosta soție. Numai că aceste elemente nu sunt dezvoltate suficient pentru a transforma povestea într-una cu adevărat memorabilă.

Personajul interpretat de Marisa Tomei ar fi putut avea mai multă greutate dramatică, iar relația dintre Tara și Fang ar fi meritat explorată mai atent. În schimb, filmul preferă să revină constant la urmăriri, intervenții ale poliției și situații de criză.

Nici personajele secundare nu sunt deosebit de interesante. Ving Rhames are prezența scenică necesară pentru a da credibilitate unui fost militar, iar Michael Chiklis este potrivit în rolul autorității care încearcă să controleze situația, dar niciunul nu primește suficient material pentru a ieși cu adevărat în evidență.

În plus, există momente în care scenariul solicită destul de multă bunăvoință din partea spectatorului. Unele decizii ale personajelor par luate exclusiv pentru ca povestea să poată continua, iar anumite situații sunt atât de convenabile încât devin greu de crezut.

Nici tensiunea nu funcționează mereu. Deși avem o urmărire care se desfășoară pe distanțe mari, cu numeroase forțe de ordine implicate, rareori am avut impresia că protagonistul se află într-un pericol real. Știm deja ce fel de personaj joacă Neeson și, în mare măsură, știm și cum va reacționa.

Prin comparație, alte producții recente de pe platformă, precum „The Wrecking Crew”, cu Jason Momoa și Dave Bautista, au măcar avantajul că își asumă caracterul de divertisment și încearcă să ofere ceva personalitate prin dinamica dintre actori.

„The Mongoose” se ia destul de mult în serios, fără să aibă însă profunzimea necesară pentru a justifica această abordare.

Nu pot să spun că m-am plictisit îngrozitor. Filmul are un ritm suficient de alert, durează aproximativ 100 de minute și oferă destule secvențe de acțiune pentru a rămâne vizionabil. Dar nici nu am simțit vreodată că urmăresc ceva special.

Verdict: merită văzut „The Mongoose” pe Amazon Prime Video?

Sincer, depinde foarte mult de așteptări.

Dacă îți plac filmele cu Liam Neeson și ai urmărit aproape toate producțiile sale de acțiune din ultimii ani, probabil că „The Mongoose” îți va oferi exact ceea ce cauți. Un protagonist dur, câțiva adversari, situații periculoase și o poveste relativ simplă, care nu îți solicită prea mult atenția.

Dacă, în schimb, cauți un thriller inteligent, cu personaje complexe, răsturnări de situație și o poveste care să îți rămână în minte, nu cred că acesta este filmul potrivit.

Pentru mine, „The Mongoose” este definiția unui film ok-ish. Nu este suficient de prost încât să regret timpul petrecut în fața televizorului, dar nici suficient de bun încât să îl recomand cu entuziasm.

Liam Neeson joacă decent, fără să iasă din registrul cu care ne-a obișnuit de foarte mulți ani. Regia este funcțională, dar lipsită de inspirație în momentele în care nu avem urmăriri auto, iar scenariul nu reușește să ofere nimic cu adevărat nou.

În schimb, acel Ford Mustang Shelby Super Snake este absolut superb. Aș putea spune, fără să exagerez prea mult, că mi-a plăcut mai mult mașina decât filmul în sine. Și poate că tocmai asta spune totul despre calitatea producției.

Dacă nu ai altceva de făcut într-o seară, poți să îi dai play. Vei vedea câteva urmăriri interesante, un Liam Neeson în forma sa obișnuită și unul dintre cele mai spectaculoase modele Ford Mustang apărute recent pe ecran.

Dar dacă alegi să nu îl vezi, sincer, nu cred că pierzi absolut nimic important.

Poate doar ocazia de a admira acel Mustang. Pentru că, dacă ar fi să acord un premiu pentru cea mai bună interpretare din „The Mongoose”, l-aș da fără ezitare mașinii.

Nota mea: 6/10. Iar Mustangul primește separat un 10 fără discuții.