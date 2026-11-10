Salariul unui profesor care predă la sat. Ce bani poate primi în plus față de un cadru didactic din oraș

Un reper este profesorul debutant cu studii superioare de lungă durată, la gradația 0, pentru care grila din Legea-cadru nr. 153/2017 prevede 6.446 de lei brut lunar, pentru normă întreagă. Această sumă reprezintă salariul de bază, înaintea celorlalte drepturi aplicabile.

Pentru anul 2026, legislația fiscal-bugetară prevede menținerea salariilor de bază la nivelul din decembrie 2025, dacă angajatul ocupă aceeași funcție și lucrează în aceleași condiții. Venitul final poate diferi între doi profesori în funcție de drepturile suplimentare acordate fiecăruia.

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Cine poate primi indemnizația pentru localități izolate

Articolul 3 din anexa nr. I, capitolul I, litera B a Legii nr. 153/2017 prevede o indemnizație de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat de predare și conducere care lucrează în localități izolate. Diferențierea se face în raport cu zona geografică.

Încadrarea localităților și procentele sunt prevăzute în HG nr. 1.613/2009 și anexa acesteia. Documentul stabilește șapte niveluri, de 3%, 5%, 8%, 10%, 15%, 18% și 20%, în funcție de zona și localitatea în care se desfășoară activitatea.

Pentru a afla procentul aplicabil, trebuie verificată localitatea exactă în care se află școala. Faptul că unitatea este situată în mediul rural nu înseamnă că profesorul primește automat nivelul maxim de 20%.

În 2026 se aplică și articolul XVII din Legea nr. 141/2025. Acesta menține cuantumul indemnizațiilor și al celorlalte componente salariale cel mult la nivelul acordat în decembrie 2025, pentru aceeași funcție și aceleași condiții de activitate.