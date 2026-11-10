Salariul unui profesor care predă la sat. Ce bani poate primi în plus față de un cadru didactic din oraș
Un profesor care predă într-o localitate încadrată în categoria celor izolate poate beneficia de o indemnizație de până la 20% din salariul de bază. Separat, cadrele didactice care fac naveta pot primi decontarea transportului, dacă îndeplinesc condițiile legale. Salariul de bază nu crește însă automat doar pentru că școala se află într-un sat, iar sumele suplimentare depind de încadrarea localității și de situația profesorului.
Cum se stabilește salariul de bază al profesorului
În învățământul de stat, grila de salarizare ține cont de funcție, nivelul studiilor, gradul didactic și vechime. Pentru aceeași încadrare, salariul de bază nu este stabilit printr-o grilă separată pentru sat și alta pentru oraș.
Un reper este profesorul debutant cu studii superioare de lungă durată, la gradația 0, pentru care grila din Legea-cadru nr. 153/2017 prevede 6.446 de lei brut lunar, pentru normă întreagă. Această sumă reprezintă salariul de bază, înaintea celorlalte drepturi aplicabile.
Pentru anul 2026, legislația fiscal-bugetară prevede menținerea salariilor de bază la nivelul din decembrie 2025, dacă angajatul ocupă aceeași funcție și lucrează în aceleași condiții. Venitul final poate diferi între doi profesori în funcție de drepturile suplimentare acordate fiecăruia.
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Cine poate primi indemnizația pentru localități izolate
Articolul 3 din anexa nr. I, capitolul I, litera B a Legii nr. 153/2017 prevede o indemnizație de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat de predare și conducere care lucrează în localități izolate. Diferențierea se face în raport cu zona geografică.
Încadrarea localităților și procentele sunt prevăzute în HG nr. 1.613/2009 și anexa acesteia. Documentul stabilește șapte niveluri, de 3%, 5%, 8%, 10%, 15%, 18% și 20%, în funcție de zona și localitatea în care se desfășoară activitatea.
Pentru a afla procentul aplicabil, trebuie verificată localitatea exactă în care se află școala. Faptul că unitatea este situată în mediul rural nu înseamnă că profesorul primește automat nivelul maxim de 20%.
În 2026 se aplică și articolul XVII din Legea nr. 141/2025. Acesta menține cuantumul indemnizațiilor și al celorlalte componente salariale cel mult la nivelul acordat în decembrie 2025, pentru aceeași funcție și aceleași condiții de activitate.
În ce condiții se decontează naveta
Decontarea transportului este reglementată prin HG nr. 569/2015 și normele metodologice aferente. Beneficiarii sunt cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care îndeplinesc condițiile privind locuința și deplasarea la serviciu.
Normele prevăd că solicitantul nu trebuie să dețină locuință în localitatea în care are postul. Cheltuielile se decontează atunci când deplasarea zilnică depășește limita teritorială a localității în care se află unitatea de învățământ.
Transportul poate fi realizat cu mijloace ale operatorilor autorizați, precum autobuzul, microbuzul sau trenul, dar și cu autoturismul personal ori deținut legal. Documentele justificative și calculul decontului diferă în funcție de modalitatea de deplasare, iar suma nu se stabilește exclusiv pe baza declarației profesorului.
Cererea pentru decontarea lunară este analizată de consiliul de administrație al școlii, pe baza documentelor prevăzute de procedură. Autoritățile locale au obligația să prevadă în buget sumele necesare acestei cheltuieli.
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Ce alte variante de transport sunt prevăzute
Normele permit și transportul profesorilor cu autovehicule asigurate de școală sau de autoritatea locală. Folosirea acestora este posibilă în măsura în care nu afectează transportul elevilor.
În această situație, transportul este gratuit și se desfășoară pe rutele și după programul stabilite conform normelor. Organizarea trebuie să țină cont și de orarul unității de învățământ.
Decontarea navetei nu este rezervată exclusiv profesorilor care predau la sat. Condițiile legale se referă la deplasarea între localități și la situația locativă, astfel că dreptul poate exista și pentru un cadru didactic care lucrează într-un oraș.
Un profesor poate beneficia atât de indemnizația aferentă localității, cât și de transport, dacă îndeplinește separat condițiile fiecărei măsuri. Pentru suma concretă, trebuie verificate încadrarea salarială, procentul aplicabil școlii și documentele de navetă.