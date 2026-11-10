Țara din Europa care construiește un tunel rutier la 400 de metri sub mare. Va fi cel mai lung din lume, cum va arăta

Rogfast va avea două galerii separate, fiecare cu câte două benzi, și va fi destinat traficului rutier. Proiectul include și o ramificație spre insula Kvitsøy, conectată la traseul principal printr-un nod construit în rocă.

La aproximativ 260 de metri sub nivelul mării, șoferii vor întâlni două sensuri giratorii care vor permite accesul către insulă. Lucrările pentru această parte a proiectului includ rampele de legătură și infrastructura de ventilație.

„Tunelul va îmbunătăți considerabil legăturile de transport de-a lungul coastei de vest a Norvegiei, oferind o rută mai rapidă și mai sigură între regiunile Stavanger și Haugesund”, a declarat Anne Brit Moen, manager de proiect la Skanska, pentru CNN.

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Constructorii urmăresc o precizie de cinci centimetri

Lucrările se desfășoară din mai multe puncte, iar echipele trebuie să respecte o aliniere foarte precisă a galeriilor. Pentru întâlnirea tronsoanelor, marja urmărită este de cel mult cinci centimetri.

Constructorii folosesc echipamente de măsurare cu laser, iar suprafețele excavate sunt transformate într-un model digital. Acesta este comparat cu planurile, astfel încât abaterile să poată fi identificate în timpul lucrărilor.

„Este destul de departe de imaginea romantică a topografului care privește printr-un instrument optic”, a explicat Burkhard Boeckem, directorul tehnologic al companiei Hexagon, furnizorul echipamentelor de măsurare prezentate în relatarea CNN.

Precizia influențează și cantitatea de rocă excavată și de materiale necesare ulterior. Boeckem a arătat că depășirea marjei poate însemna transporturi suplimentare și cheltuieli mai mari.

„Dacă te abați de la această marjă, ajungi să scoți mult mai mult material, iar apoi să folosești și mai mult pentru a umple spațiile create. Vorbim despre încărcătura multor camioane. Așadar, nu este doar o problemă de risc, ci și una financiară foarte importantă”, a declarat acesta.

Infiltrațiile și ventilația, printre provocările proiectului

Una dintre dificultățile întâlnite de constructori este pătrunderea apei sărate prin fisurile din rocă. Echipele folosesc materiale de etanșare injectate în aceste zone, pentru a limita infiltrațiile.