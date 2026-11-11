Logitech le dă liber tuturor celor 7.000 de angajați ca să se joace GTA 6. Șefa companiei susține că jocurile video îi fac mai productivi

În timp ce unele companii se pregătesc pentru absențe masive de la serviciu odată cu lansarea GTA 6, Logitech a decis să transforme unul dintre cele mai așteptate evenimente din industria jocurilor video într-un beneficiu pentru angajați. Gigantul elvețian, evaluat la aproximativ 13 miliarde de dolari, le oferă celor 7.000 de angajați din întreaga lume o zi liberă specială, dedicată exclusiv jocurilor video. Iar conducerea companiei susține că această inițiativă ar putea avea efecte pozitive asupra productivității.

Decizia vine cu doar câteva zile înainte de lansarea Grand Theft Auto VI, programată pentru 19 noiembrie 2026. Potrivit Fortune, Logitech a lansat inițiativa „Logi Game Day”, prin care angajații pot beneficia de o zi liberă pentru a se juca, fără să fie nevoiți să își consume concediul obișnuit. Compania consideră că gamingul dezvoltă abilități utile inclusiv la locul de muncă, de la gândirea strategică până la gestionarea situațiilor tensionate.

Zi liberă pentru GTA 6. Logitech schimbă regulile jocului pentru angajați

Noua inițiativă reprezintă o premieră pentru Logitech, companie cunoscută pentru perifericele sale dedicate atât productivității, cât și gamingului. Programul le permite angajaților, inclusiv celor aflați în stagii de practică, să își aleagă o zi liberă în următoarele 12 luni pentru a se bucura de jocurile preferate.

Deși evenimentul este asociat cu lansarea GTA 6, angajații nu sunt obligați să joace titlul dezvoltat de Rockstar Games. Aceștia pot alege orice joc, fie că este vorba despre un simulator auto, un shooter competitiv sau o experiență multiplayer alături de prieteni.

Data de 19 noiembrie are însă o semnificație specială. Atunci, Logitech G, divizia de gaming a companiei, va organiza un eveniment transmis online de la sediul său din San Jose, California. Evenimentul va fi găzduit de Robin Piispanen, directorul diviziei Logitech G și fost jucător competitiv.

Momentul coincide cu lansarea oficială GTA 6 pe PlayStation 5 și Xbox Series X/S, unul dintre cele mai anticipate jocuri ale ultimului deceniu.

Entuziasmul este atât de mare încât există deja îngrijorări privind impactul lansării asupra activității companiilor. Milioane de jucători ar putea solicita concedii sau chiar absenta de la serviciu pentru a petrece primele ore în universul GTA 6.

Logitech a ales însă să încurajeze această pasiune și să o integreze în cultura organizațională.

Șefa Logitech susține că jocurile video dezvoltă abilități importante pentru carieră

Hanneke Faber, CEO-ul Logitech, consideră că percepția potrivit căreia jocurile video reprezintă o pierdere de timp este depășită.

În comunicatul oficial din 10 noiembrie, Faber a explicat că experiențele din gaming pot avea efecte pozitive asupra activității profesionale, în special într-o companie care dezvoltă produse atât pentru muncă, cât și pentru divertisment.

Argumentele sale sunt susținute de cercetări prezentate de Logitech. Potrivit studiului Ctrl Tomorrow, 81% dintre gamerii chestionați consideră că jocurile video contribuie la dezvoltarea încrederii în sine, reducerea anxietății și îmbunătățirea performanței în activitățile cotidiene.

O altă cercetare citată de companie arată că 98,8% dintre respondenții cu responsabilități decizionale în domeniul IT consideră că abilitățile dezvoltate prin gaming se pot transfera în mediul profesional.

Printre acestea se numără gândirea strategică, rezolvarea problemelor complexe, capacitatea de a lua decizii rapide și gestionarea presiunii.

Totuși, aceste rezultate reflectă în principal percepțiile participanților la studii și nu demonstrează automat că o zi petrecută în fața consolei crește productivitatea.

Elaine Laird, responsabilă de resursele umane în cadrul Logitech, susține că timpul dedicat relaxării poate ajuta angajații să revină la serviciu cu mai multă energie, concentrare și perspective noi asupra problemelor dificile.

În această logică, gamingul nu este tratat doar ca o activitate recreativă, ci și ca o modalitate de recuperare mentală.

GTA 6 ar putea deveni un fenomen care depășește industria jocurilor video

Inițiativa Logitech apare într-un context aparte. GTA 6 este așteptat de peste un deceniu, după succesul uriaș al GTA 5, lansat inițial în septembrie 2013.

Noul joc Rockstar Games promite un univers deschis spectaculos, inspirat de Florida, și o revenire în Vice City, orașul fictiv devenit emblematic pentru franciză.

Interesul pentru lansare a depășit deja comunitatea gamerilor. Companiile, retailerii și platformele de divertisment încearcă să profite de popularitatea jocului, în timp ce specialiștii analizează potențialul său impact economic.

În România, GTA 6 se numără și printre atracțiile asociate ediției aniversare Bucharest Gaming Week, organizată în luna noiembrie.

Pentru Logitech, beneficiul oferit angajaților reprezintă și o oportunitate de imagine. Compania își consolidează legătura cu industria gamingului și transmite un mesaj despre flexibilitatea la locul de muncă, într-o perioadă în care multe organizații încearcă să găsească noi modalități de a-și motiva echipele.

Rămâne de văzut dacă experimentul va avea efecte măsurabile asupra productivității și dacă alte companii vor adopta inițiative similare.

Un lucru este însă cert: pentru aproximativ 7.000 de angajați Logitech, lansarea GTA 6 poate veni cu un beneficiu rar întâlnit în lumea corporatistă – o zi liberă plătită, în care principala activitate este să se joace.