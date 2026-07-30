REVIEW Eufy E18 – robotul inteligent care nu lovește, nu dărâmă, doar tunde iarba impecabil. Cu ajutorul AI, intervenția umană este minimă

Până să intru însă în brânză cu detalii care pun acest model în vârful listei mele de recomandări pe subiect, vreau să menționez câteva aspecte. Am testat deja câțiva roboți de tuns iarbă și am văzut funcționând alți câțiva pe la diverse afaceri și persoane fizice. De departe, acesta este cel mai deștept din simplul motiv menționat și în titlu. Nu se lovește de nimic, își citește mediul înconjurător perfect, nu dărâmă vreun obiect și nu s-a blocat niciodată în toate testele mele. În plus, este surprinzător de ambițios în a tăia iarba chiar și din zone semnificativ mai inaccesibile, incredibil de aproape de borduri sau din mici pante sau colțuri. Chiar și dacă trebuie să facă două, trei manevre, să dea cu spatele, să se întoarcă pe loc la 180 de grade, efectiv nu pare să dea erori.

Nu îmi dau seama cât de important este rolul inteligenței artificiale în această ecuație, dar rareori am văzut un AI să facă treabă mai bună, mai ales că nici măcar în procesul de cartografiere nu implică intervenție umană de niciun fel. În mod evident, poți defini limite de acces pentru robot, pereți virtuali. Îi poți impune să nu se apropie de niște flori sau un tufiș de exemplu, dar totul este absolut și total opțional. Ce vreau să spun este că 9 din 10 utilizatori care vor face investiția în acest gadget futurist îl vor scoate din cutie, vor fixa în pământ stația de încărcare cu cele câteva holșuruburi din plastic și în 5 minute îl vor pune la treabă. Există o sumedenie de parametri ajustabili vizavi de activitățile și performanța robotului, dar și dacă nu-i atingi niciodată, poți sta liniștit. Își face treaba exemplar.

REVIEW Eufy E18 – specificațiile tehnice și ce înseamnă ele, de ce ar putea fi cel mai deștept robot de tuns iarba

Înainte de camere, algoritmi și inteligență artificială, Eufy E18 este o mașină de tuns iarba destul de serioasă, ascunsă într-o carcasă cu dimensiuni rezonabile. Robotul măsoară 60,3 x 39,4 x 31,8 centimetri și cântărește aproximativ 12,5 kilograme, suficient cât să inspire încredere când îl vezi traversând un teren mai puțin uniform, dar nu atât de mult încât să devină imposibil de mutat manual. Stația de încărcare, peste care se montează și capacul inclus în pachet, ocupă 72,7 x 48 x 45,2 centimetri. Ca o notă importantă de subsol, coletul cu toate componentele are aproximativ 26 Kg, deci nu este facil de transportat de către oricine. Instalarea gadgetului presupune doar găsirea unei zone cât mai drepte, cu aproximativ cinci metri liberi în față, fixarea în sol cu țărușii furnizați de tip holșurub și conectarea adaptorului de alimentare. Nu trebuie să îngropi cabluri în jurul gazonului, nu trebuie să montezi o antenă RTK pe casă și nici să începi un proiect de amenajare doar pentru ca robotul să înțeleagă unde are voie să tundă.

Partea de tăiere este construită în jurul unui disc cu lame care acoperă o lățime de 203 milimetri la fiecare trecere. Nu pare enorm în comparație cu o mașină de tuns clasică, dar devine suficient când robotul lucrează metodic, în linii paralele, fără pauze și fără să depindă de disponibilitatea proprietarului. Înălțimea de tăiere poate fi ajustată între 25 și 75 de milimetri, o plajă suficient de generoasă pentru majoritatea tipurilor de gazon întâlnite în curțile de la noi. Este însă recomandat ca iarba să nu depășească aproximativ nouă centimetri la prima sesiune, iar în cazul unui gazon foarte înalt trebuie să reduci înălțimea treptat, nu să ceri robotului să transforme dintr-o singură trecere o mică junglă într-un teren de golf. Ca un detaliu interesant, deși recunosc că nu mă pricep foarte tare la el, Eufy nu recomandă oficial modelul pentru soiurile foarte dense de iarbă, precum Zoysia sau St. Augustine, dar pentru iarba obișnuită, întreținută relativ constant, sistemul de tăiere este mai mult decât capabil, fapt confirmat și de testele mele.

Elementul care separă Eufy E18 de o mare parte dintre alternative este tehnologia V-FSD, un sistem de navigație bazat aproape integral pe vedere computerizată. Două camere și algoritmii de procesare a imaginilor îi permit să estimeze distanțe, să identifice limitele gazonului, să diferențieze iarba de alei și să-și determine poziția fără să depindă de precizia unui semnal transmis prin satelit. Camera are un câmp vizual de 96 de grade pe orizontală și 80 de grade pe verticală, iar informațiile obținute sunt transformate într-o percepție tridimensională a spațiului. În practică, aceasta este explicația pentru comportamentul surprinzător de natural al robotului. Nu se apropie cu viteză de un ghiveci pentru a-l detecta abia când îl lovește, ci încetinește, analizează și își modifică traseul. Mai mult, dacă spațiul este îngust sau poziția sa nu îi permite o întoarcere simplă, poate executa mai multe manevre succesive, inclusiv deplasări cu spatele și rotiri aproape pe loc.

Cartografierea automată este probabil cea mai convingătoare demonstrație a acestui sistem. Configurarea inițială durează aproximativ cinci minute, după care robotul poate explora singur curtea și poate construi harta vizibilă în aplicația Eufy. Procesul complet poate dura două sau trei ore pentru o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați și mai mult în cazul unei curți complicate, dar nu trebuie să-l conduci manual pe contur și nici să marchezi fiecare limită. După ce înțelege terenul, E18 planifică trasee paralele și folosește un sistem de verificare a acoperirii pentru a identifica porțiunile rămase netăiate. Poți interveni ulterior pentru a despărți harta în zone, pentru a crea pereți virtuali, pentru a defini suprafețe interzise sau pentru a lega mai multe peluze printr-un traseu cu o lungime de până la aproximativ 60 de metri. Dacă două zone sunt complet separate prin obstacole pe care robotul nu le poate traversa, ai posibilitatea de a instala o a doua stație, fiecare bază păstrând propria hartă. Acesta este și motivul pentru care stația de încărcare poate fi achiziționată și separat, inclusiv în România.

E18 este recomandat pentru suprafețe de până la 1.200 de metri pătrați, dar asta nu înseamnă că trebuie să finalizeze întreaga curte dintr-o singură încărcare. Bateria de aproximativ 93 Wh îi permite, în funcție de înălțimea ierbii, teren, setări și numărul manevrelor, să acopere în jur de 150 până la 270 de metri pătrați. Când nivelul bateriei scade, se întoarce singur la stație, se încarcă în aproximativ 100 minute și reia activitatea din punctul în care a rămas. În acest context, cifra de 1.200 de metri pătrați trebuie privită ca suprafața maximă pe care o poate administra coerent, nu ca autonomia unei singure sesiuni, cum probabil că ai fi tentat să crezi în mod eronat când vezi valoarea cu pricina. Motorul și discul de tăiere funcționează la un nivel sonor declarat de numai 56 dB, suficient de redus încât robotul să poată lucra fără să acopere conversațiile din curte sau să deranjeze vecinii. Nu poate însă tunde noaptea, deoarece navigația vizuală are nevoie de suficientă lumină, iar programul recomandat începe la aproximativ 30 de minute după răsărit și se termină înainte de apus, deși are o lampă în față pe care o aprinde când are nevoie de lumină suplimentară