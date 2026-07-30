REVIEW Eufy E18 – robotul inteligent care nu lovește, nu dărâmă, doar tunde iarba impecabil. Cu ajutorul AI, intervenția umană este minimă
În mentalul colectiv, există uimitor de multe similarități între un robot de aspirare și unul de tuns iarba. Distincția foarte importantă vine însă din faptul că, nu de puține ori, un gazon poate să ajungă la 1000 de metri sau mai mult, în timp ce spațiul de lucru al unui aspirator de interior este destul de improbabil să graviteze în jurul acelorași cifre. În contextul în care rareori o rețea Wi-Fi bate pe întreaga suprafață de iarbă din curte, iar noi ne-am obișnuit să monitorizăm roboțelul de pe ecranul telefonului, toată partea de cartografiere, localizare, radar, a implicat un efort de cercetare și dezvoltare semnificativ mai mare, de aici și nevoie de diferiți senzori de comunicare prin satelit, antene RTK și cabluri sau gărdulețe smart care să întindă o mână de ajutor roboților de tuns iarba.
Se pare însă că inevitabilul s-a produs și deși implică o investiție deloc neglijabilă, nivelul de confort pe care îl asociezi cu instalarea și utilizarea unui aspirator robot tocmai a fost adus în universul roboților de tuns iarba odată cu Eufy E18 și fratele lui mai mic E15. Ca referință, cele două modele sunt foarte similare între ele, distincția și diferența de preț este dată doar de suprafața pe care o poate acoperi cu intervenție minimă sau inexistentă din partea utilizatorului. Vorbim de 800 de metri pătrați în cazul Eufy E15 și 1200 de metri pătrați în cazul Eufy E18. În rest, de la dimensiuni și până la abilități sau rezistență la intemperii, totul este identic. Până și stația de alimentare rămâne neschimbată. În orice caz, după cum zice și titlul acestui review, eu am testat modelul mai capabil.
Până să intru însă în brânză cu detalii care pun acest model în vârful listei mele de recomandări pe subiect, vreau să menționez câteva aspecte. Am testat deja câțiva roboți de tuns iarbă și am văzut funcționând alți câțiva pe la diverse afaceri și persoane fizice. De departe, acesta este cel mai deștept din simplul motiv menționat și în titlu. Nu se lovește de nimic, își citește mediul înconjurător perfect, nu dărâmă vreun obiect și nu s-a blocat niciodată în toate testele mele. În plus, este surprinzător de ambițios în a tăia iarba chiar și din zone semnificativ mai inaccesibile, incredibil de aproape de borduri sau din mici pante sau colțuri. Chiar și dacă trebuie să facă două, trei manevre, să dea cu spatele, să se întoarcă pe loc la 180 de grade, efectiv nu pare să dea erori.
Nu îmi dau seama cât de important este rolul inteligenței artificiale în această ecuație, dar rareori am văzut un AI să facă treabă mai bună, mai ales că nici măcar în procesul de cartografiere nu implică intervenție umană de niciun fel. În mod evident, poți defini limite de acces pentru robot, pereți virtuali. Îi poți impune să nu se apropie de niște flori sau un tufiș de exemplu, dar totul este absolut și total opțional. Ce vreau să spun este că 9 din 10 utilizatori care vor face investiția în acest gadget futurist îl vor scoate din cutie, vor fixa în pământ stația de încărcare cu cele câteva holșuruburi din plastic și în 5 minute îl vor pune la treabă. Există o sumedenie de parametri ajustabili vizavi de activitățile și performanța robotului, dar și dacă nu-i atingi niciodată, poți sta liniștit. Își face treaba exemplar.
REVIEW Eufy E18 – specificațiile tehnice și ce înseamnă ele, de ce ar putea fi cel mai deștept robot de tuns iarba
Înainte de camere, algoritmi și inteligență artificială, Eufy E18 este o mașină de tuns iarba destul de serioasă, ascunsă într-o carcasă cu dimensiuni rezonabile. Robotul măsoară 60,3 x 39,4 x 31,8 centimetri și cântărește aproximativ 12,5 kilograme, suficient cât să inspire încredere când îl vezi traversând un teren mai puțin uniform, dar nu atât de mult încât să devină imposibil de mutat manual. Stația de încărcare, peste care se montează și capacul inclus în pachet, ocupă 72,7 x 48 x 45,2 centimetri. Ca o notă importantă de subsol, coletul cu toate componentele are aproximativ 26 Kg, deci nu este facil de transportat de către oricine. Instalarea gadgetului presupune doar găsirea unei zone cât mai drepte, cu aproximativ cinci metri liberi în față, fixarea în sol cu țărușii furnizați de tip holșurub și conectarea adaptorului de alimentare. Nu trebuie să îngropi cabluri în jurul gazonului, nu trebuie să montezi o antenă RTK pe casă și nici să începi un proiect de amenajare doar pentru ca robotul să înțeleagă unde are voie să tundă.
Partea de tăiere este construită în jurul unui disc cu lame care acoperă o lățime de 203 milimetri la fiecare trecere. Nu pare enorm în comparație cu o mașină de tuns clasică, dar devine suficient când robotul lucrează metodic, în linii paralele, fără pauze și fără să depindă de disponibilitatea proprietarului. Înălțimea de tăiere poate fi ajustată între 25 și 75 de milimetri, o plajă suficient de generoasă pentru majoritatea tipurilor de gazon întâlnite în curțile de la noi. Este însă recomandat ca iarba să nu depășească aproximativ nouă centimetri la prima sesiune, iar în cazul unui gazon foarte înalt trebuie să reduci înălțimea treptat, nu să ceri robotului să transforme dintr-o singură trecere o mică junglă într-un teren de golf. Ca un detaliu interesant, deși recunosc că nu mă pricep foarte tare la el, Eufy nu recomandă oficial modelul pentru soiurile foarte dense de iarbă, precum Zoysia sau St. Augustine, dar pentru iarba obișnuită, întreținută relativ constant, sistemul de tăiere este mai mult decât capabil, fapt confirmat și de testele mele.
Elementul care separă Eufy E18 de o mare parte dintre alternative este tehnologia V-FSD, un sistem de navigație bazat aproape integral pe vedere computerizată. Două camere și algoritmii de procesare a imaginilor îi permit să estimeze distanțe, să identifice limitele gazonului, să diferențieze iarba de alei și să-și determine poziția fără să depindă de precizia unui semnal transmis prin satelit. Camera are un câmp vizual de 96 de grade pe orizontală și 80 de grade pe verticală, iar informațiile obținute sunt transformate într-o percepție tridimensională a spațiului. În practică, aceasta este explicația pentru comportamentul surprinzător de natural al robotului. Nu se apropie cu viteză de un ghiveci pentru a-l detecta abia când îl lovește, ci încetinește, analizează și își modifică traseul. Mai mult, dacă spațiul este îngust sau poziția sa nu îi permite o întoarcere simplă, poate executa mai multe manevre succesive, inclusiv deplasări cu spatele și rotiri aproape pe loc.
Cartografierea automată este probabil cea mai convingătoare demonstrație a acestui sistem. Configurarea inițială durează aproximativ cinci minute, după care robotul poate explora singur curtea și poate construi harta vizibilă în aplicația Eufy. Procesul complet poate dura două sau trei ore pentru o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați și mai mult în cazul unei curți complicate, dar nu trebuie să-l conduci manual pe contur și nici să marchezi fiecare limită. După ce înțelege terenul, E18 planifică trasee paralele și folosește un sistem de verificare a acoperirii pentru a identifica porțiunile rămase netăiate. Poți interveni ulterior pentru a despărți harta în zone, pentru a crea pereți virtuali, pentru a defini suprafețe interzise sau pentru a lega mai multe peluze printr-un traseu cu o lungime de până la aproximativ 60 de metri. Dacă două zone sunt complet separate prin obstacole pe care robotul nu le poate traversa, ai posibilitatea de a instala o a doua stație, fiecare bază păstrând propria hartă. Acesta este și motivul pentru care stația de încărcare poate fi achiziționată și separat, inclusiv în România.
E18 este recomandat pentru suprafețe de până la 1.200 de metri pătrați, dar asta nu înseamnă că trebuie să finalizeze întreaga curte dintr-o singură încărcare. Bateria de aproximativ 93 Wh îi permite, în funcție de înălțimea ierbii, teren, setări și numărul manevrelor, să acopere în jur de 150 până la 270 de metri pătrați. Când nivelul bateriei scade, se întoarce singur la stație, se încarcă în aproximativ 100 minute și reia activitatea din punctul în care a rămas. În acest context, cifra de 1.200 de metri pătrați trebuie privită ca suprafața maximă pe care o poate administra coerent, nu ca autonomia unei singure sesiuni, cum probabil că ai fi tentat să crezi în mod eronat când vezi valoarea cu pricina. Motorul și discul de tăiere funcționează la un nivel sonor declarat de numai 56 dB, suficient de redus încât robotul să poată lucra fără să acopere conversațiile din curte sau să deranjeze vecinii. Nu poate însă tunde noaptea, deoarece navigația vizuală are nevoie de suficientă lumină, iar programul recomandat începe la aproximativ 30 de minute după răsărit și se termină înainte de apus, deși are o lampă în față pe care o aprinde când are nevoie de lumină suplimentară
Limitările fizice sunt, la rândul lor, ușor de înțeles. E18 poate urca pante de maximum 18 grade, echivalentul unei înclinații de aproximativ 40%, iar propulsia este asigurată doar de roțile din spate. Nu este un robot pentru teren accidentat, șanțuri, noroi permanent sau diferențe mari de nivel, dar pe gazon relativ uniform se deplasează convingător și hotărât. Certificarea IPX6 îi permite să reziste la ploaie și să fie curățat cu un jet moderat de apă, deși robotul se retrage automat la bază când detectează ploaie puternică sau lumină insuficientă. Conectarea inițială se face prin Wi-Fi la 2,4 GHz, iar pentru curțile în care semnalul rețelei nu ajunge peste tot poate fi folosită conectivitatea 4G disponibilă prin abonament. În plus, modulul GPS integrat, codul PIN și funcțiile antifurt permit localizarea robotului dacă este mutat din zona de lucru. Combinația dintre aceste elemente explică de ce Eufy E18 pare atât de inteligent în utilizarea reală: nu este doar un aparat care urmează o hartă, ci unul care își observă permanent mediul, își corectează traseul și ia singur majoritatea deciziilor pe care, la alte modele, trebuie să le anticipezi tu.
REVIEW Eufy E18 – experiență de utilizare și concluzie
Nu contează cât gazon ai lângă casă. Sub nicio formă nu ar trebui să faci investiția într-un astfel de robot doar dacă ai 500, 800 sau 1000 și ceva de metri de iarbă. Eufy E18 și Eufy E15 sunt ușor de recomandat pentru că îți fac viața surprinzător de ușoară și te ajută să câștigi timp, cea mai prețioasă resursă, chiar și dacă ai 100 de metri de gazon. Te scapă autentic de un stres, nu doar de muncă, mai ales când îi vezi performanța impecabilă cu o intervenție minimă. Nu este ca și cum nu ai numeroase alte activități în program, inclusiv să muncești pentru a-ți permite investiția din spatele acestui robot inteligent.
Succesiunea de evenimente este una cât se poate de simplă de înțeles și urmat. Instalarea este intuitivă și necesită câteva minute. Pentru că taie atât de aproape de pereți și de borduri, nici măcar finisajul ulterior nu trebuie să existe. Eventual, dacă vrei să te distrezi un pic și să-ți aduci aminte de copilărie, îl poți manevra din aplicația de mobil cu un joystick virtual și poți tăia iarba atât în zone suplimentare care nu au fost cartografiate, cât și în marginile sau colțurile care simți că au lăsat loc de mai bine.
Privit strict prin prisma prețului, Eufy E18 nu este un gadget pe care îl cumperi din impuls, dar ar fi bine să ai în vedere că în România îl găsești semnificativ mai ieftin decât în afara țării. El poate fi achiziționat de pe eMag. Pe de altă parte, valoarea sa nu stă doar în numărul de minute pe care le economisești la fiecare tundere, ci în faptul că elimină aproape complet o activitate repetitivă din program. Nu trebuie să întinzi cabluri perimetrale, să montezi o antenă RTK sau să conduci robotul manual în jurul proprietății pentru a-i explica fiecare limită. Îl instalezi, îl lași să cartografieze și, după această etapă, intervențiile devin excepții. Trebuie doar să accepți limitele firești ale platformei: nu este destinat pantelor mai mari de 18 grade, nu lucrează autonom pe întuneric, iar o zonă complet izolată poate necesita o stație suplimentară, dar nu este obligatorie de fiecare dată. Pentru o curte relativ uniformă, aceste compromisuri sunt însă mult mai ușor de tolerat decât timpul pierdut cu o mașină de tuns clasică.
După perioada de testare, Eufy E18 mi se pare unul dintre rarele produse în care termenul „inteligent” nu este lipit artificial pe cutie. Îl justifică prin felul în care citește terenul, evită obstacolele, se întoarce la încărcare, reia singur treaba și caută să acopere inclusiv porțiunile mai greu accesibile, fără să transforme fiecare abatere într-o notificare sau într-o problemă pe care trebuie să o rezolvi manual. Nu este robotul ideal pentru orice proprietate, mai ales dacă ai un teren abrupt, foarte accidentat sau acoperit de o varietate mare de plante și plântuțe, nu doar iarbă. În schimb, pe gazonul pentru care a fost conceput, face exact ceea ce promite și o face cu o autonomie operațională remarcabilă. Dincolo de tăierea uniformă și liniile paralele, adevărata sa calitate este liniștea pe care ți-o oferă: poți să uiți că iarba trebuie tunsă, pentru că robotul nu uită. În cazul meu, acesta este motivul pentru care Eufy E18 ajunge în vârful listei de recomandări, nu pentru că are cele mai spectaculoase cifre pe hârtie, ci pentru că necesită surprinzător de puțină atenție ca să livreze constant un rezultat foarte bun.