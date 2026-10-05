Retina adultă s-ar putea repara singură. O terapie genetică a refăcut conexiuni nervoase considerate pierdute definitiv

Ideea că anumite leziuni ale sistemului nervos ar putea fi reparate chiar și la maturitate primește un argument neașteptat dintr-un studiu realizat pe câini. Cercetătorii de la Michigan State University au demonstrat că o singură administrare a unei terapii genetice nu doar că a îmbunătățit vederea animalelor afectate de o boală ereditară rară, ci a determinat retina adultă să își reconstruiască unele dintre conexiunile nervoase dezvoltate anormal. Rezultatele, prezentate de ScienceAlert și publicate în Molecular Therapy Advances, sugerează o plasticitate a retinei adulte mai mare decât se credea anterior.

Descoperirea nu înseamnă că există deja o terapie care poate reda vederea persoanelor cu retine deteriorate. Experimentul a vizat o mutație specifică a genei CaBP4, întâlnită atât la oameni, cât și la câini, iar studiul a fost realizat pe animale. Totuși, faptul că țesutul nervos matur a reușit să se reorganizeze structural deschide o direcție importantă pentru cercetările dedicate orbirii și degenerării retinei. Este încă un rezultat promițător într-un domeniu în care cercetătorii explorează inclusiv molecule care ar putea proteja retina împotriva pierderii vederii și metode prin care celulele oculare își pot recupera anumite funcții.

O singură doză a reparat conexiuni din retina adultă

Problema studiată de cercetători este provocată de mutații ale genei CaBP4. Proteina produsă de această genă este implicată în reglarea calciului la nivelul primei sinapse a retinei, un mecanism esențial pentru transmiterea informației de la celulele sensibile la lumină către restul sistemului vizual. Când CaBP4 nu funcționează corect, conexiunile sinaptice nu se dezvoltă normal, iar rezultatul poate fi o afectare severă a vederii încă din copilărie.

Echipa a identificat o mutație naturală a genei la câini din rasa Whippet. Cercetătorii au injectat în retină un vector viral adeno-asociat, AAV, modificat astfel încât să transporte o copie funcțională a genei CaBP4. Acest tip de virus este utilizat frecvent în cercetarea terapiilor genetice deoarece poate livra material genetic către celule fără a provoca boala asociată unui virus obișnuit.

După tratament, vederea câinilor s-a îmbunătățit substanțial, în special în condiții de lumină slabă. Mai surprinzător a fost însă ce au observat cercetătorii atunci când au analizat structura retinei: regiunile tratate prezentau mai puțină degenerare, iar stratul plexiform extern – zona în care se găsesc unele dintre conexiunile esențiale dintre fotoreceptori și următorii neuroni din circuitul vizual – s-a extins către o structură apropiată de cea normală.

Retina nu doar a funcționat mai bine, ci s-a „reconstruit”

Echipa a identificat trei tipuri independente de schimbări structurale care indică plasticitatea retinei adulte. S-au maturizat și alungit așa-numitele „synaptic ribbons”, structuri specializate care ajută fotoreceptorii să transmită rapid semnalele. În același timp, au fost recuperate proteine sinaptice, iar organizarea unor conexiuni celulare s-a apropiat de cea observată într-o retină sănătoasă.

Billie Beckwith-Cohen, oftalmolog veterinar la Michigan State University și unul dintre autorii studiului, compară mutația genetică cu o greșeală într-un plan de construcție. Terapia furnizează practic organismului versiunea corectată a instrucțiunilor. Ceea ce a surprins echipa a fost că retina adultă nu s-a limitat să folosească gena pentru a opri degradarea, ci a început să remedieze structuri care fuseseră formate incorect cu mult timp înainte.

Efectul nu pare să fi fost temporar. Cercetătorii au urmărit unele dintre animale până la trei ani, iar beneficiile funcționale și structurale s-au menținut. Rezultatele vin la scurt timp după alte cercetări care au arătat cât de surprinzător de rezistente pot fi celulele vizuale. Playtech a relatat recent că oamenii de știință au reușit să reactiveze celule din retina unor persoane decedate la câteva ore după moarte, demonstrând că anumite mecanisme neuronale rămân recuperabile în condiții experimentale.

De ce rezultatele ar putea conta și pentru oameni

Boala provocată de mutațiile CaBP4 este rară, ceea ce înseamnă că această terapie nu reprezintă o soluție generală pentru pierderea vederii. Importanța studiului poate fi însă mai mare decât afecțiunea vizată direct. Cercetătorii au demonstrat că un circuit neuronal matur dintr-un mamifer mare poate păstra suficientă plasticitate pentru a-și reconstrui componente deteriorate sau dezvoltate anormal.

Câinii sunt considerați de echipă un model deosebit de util pentru trecerea către studiile umane. Ochii lor au dimensiuni mai apropiate de cei umani decât ochii rozătoarelor, vederea este bine dezvoltată, iar boala analizată a apărut natural, nu a fost creată artificial în laborator. Cercetarea pe câini a contribuit și în trecut la dezvoltarea terapiilor genetice pentru bolile retinei care au ajuns ulterior în studii clinice sau în practica medicală.

În paralel, cercetătorii testează tot mai multe strategii pentru repararea sau protejarea sistemului vizual. În 2026 a început inclusiv testarea la oameni a unei terapii experimentale care încearcă să inverseze îmbătrânirea celulară a ochiului, în timp ce alte echipe lucrează la vectori genetici capabili să țintească diferite tipuri de celule ale retinei.

Totuși, drumul până la un tratament pentru pacienți rămâne lung. Trebuie demonstrat că metoda este sigură și eficientă la oameni și trebuie stabilit cât de mult se poate aplica mecanismul de regenerare și în alte boli ale retinei. Rezultatul schimbă însă o presupunere importantă: retina adultă nu pare să fie un circuit complet „înghețat” după dezvoltare. În anumite condiții, celulele sale ar putea primi instrucțiunile necesare pentru a reconstrui conexiuni despre care se credea că, odată pierdute sau dezvoltate greșit, nu mai pot fi recuperate.