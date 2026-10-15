BYD a pornit ca producător de baterii și a ajuns gigant auto. Cum și-a construit imperiul care concurează astăzi cu Tesla

BYD producea baterii cu mult înainte să intre în industria auto

În primii ani, avantajul companiei a venit din costuri. BYD a folosit inițial mai multă muncă manuală și mai puțină automatizare decât rivalii japonezi, reușind astfel să reducă puternic costurile de producție. În 1996, compania a obținut o comandă de la Sanyo, iar până în 2002 ajunsese lider mondial pe segmentul bateriilor nichel-cadmiu, cu o cotă estimată la 65% din producția globală. Abia după această dezvoltare accelerată a apărut BYD Auto, în 2003.

Această experiență explică și avantajul de care BYD beneficiază astăzi în lupta pentru automobile electrice. Compania controlează o parte mult mai mare din propriul lanț de producție decât mulți constructori tradiționali. Produce celulele, pachetele de baterii și numeroase componente electronice utilizate în propriile mașini, iar unele dintre baterii ajung și la rivali. Playtech a scris deja despre modul în care BYD a ajuns să furnizeze baterii inclusiv altor constructori și să pună presiune pe Tesla.

Cea mai cunoscută tehnologie a companiei este Blade Battery, o baterie LFP proiectată în special pentru siguranță și integrare eficientă în vehicul. BYD promovează intens rezistența acesteia la testele de penetrare cu un cui, iar compania spune că pachetele au trecut și teste mecanice extreme. Între timp, generațiile noi ale tehnologiei au dus și la timpi de încărcare extrem de mici, iar Playtech a analizat recent noua generație Blade Battery și promisiunea încărcării în aproximativ cinci minute.

BYD a ajuns să depășească Tesla și la stocarea energiei

Bateriile BYD nu ajung însă doar în mașini. Compania operează și una dintre cele mai mari afaceri din lume dedicate sistemelor de stocare staționară a energiei, folosite pentru rețele electrice, parcuri fotovoltaice și alte proiecte de infrastructură.

În 2025, BYD a livrat peste 60 GWh de sisteme BESS și a ajuns la aproximativ 13% din piața globală, potrivit datelor Benchmark Mineral Intelligence. Tesla a fost pe locul al doilea, cu aproximativ 47 GWh și o cotă de circa 10%. BYD a devenit astfel cel mai mare integrator global de sisteme de stocare a energiei în acel an.

Dimensiunea acestei afaceri poate fi observată și în proiectele individuale. BYD Energy Storage a semnat în 2025 un contract cu Saudi Electricity Company pentru sisteme de stocare de 12,5 GWh, iar compania spunea atunci că livrase deja cumulat peste 75 GWh de echipamente către aproximativ 350 de proiecte din peste 110 țări și regiuni.

Asta schimbă și felul în care trebuie privită competiția BYD–Tesla. Cele două companii nu se confruntă doar pentru clienții care caută o mașină electrică. Concurența se extinde la baterii, la infrastructura energetică și la sistemele de stocare. În paralel, BYD continuă să împingă prețurile automobilelor în jos, cu modele precum Seal 06, lansat în China la un preț de aproximativ jumătate față de Tesla Model 3.