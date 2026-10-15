BYD a pornit ca producător de baterii și a ajuns gigant auto. Cum și-a construit imperiul care concurează astăzi cu Tesla
BYD este cunoscut în Europa în primul rând pentru mașinile electrice cu care încearcă să pună presiune pe Tesla și constructorii tradiționali, însă automobilele reprezintă doar o parte din afacerile gigantului chinez. Compania produce baterii, sisteme industriale de stocare a energiei, componente electronice, panouri solare, echipamente pentru transport și chiar sisteme de monorail, după cum arată o analiză publicată de The Truth About Cars. Povestea este cu atât mai interesantă cu cât BYD nici măcar nu a început ca producător auto: compania a fost construită în jurul bateriilor reîncărcabile.
Înființată în 1995 de Wang Chuanfu, BYD s-a concentrat inițial pe fabricarea acumulatorilor, iar divizia auto a apărut abia în 2003. Strategia a fost practic inversă față de cea a constructorilor tradiționali: în loc să producă mașini și apoi să caute furnizori de baterii, BYD stăpânea deja una dintre cele mai scumpe și importante componente ale unei mașini electrice înainte să înceapă să construiască automobile. BYD confirmă oficial că a pornit ca afacere de baterii și că dezvoltă intern componente importante precum acumulatorii, motoarele electrice și electronica de putere.
BYD producea baterii cu mult înainte să intre în industria auto
În primii ani, avantajul companiei a venit din costuri. BYD a folosit inițial mai multă muncă manuală și mai puțină automatizare decât rivalii japonezi, reușind astfel să reducă puternic costurile de producție. În 1996, compania a obținut o comandă de la Sanyo, iar până în 2002 ajunsese lider mondial pe segmentul bateriilor nichel-cadmiu, cu o cotă estimată la 65% din producția globală. Abia după această dezvoltare accelerată a apărut BYD Auto, în 2003.
Această experiență explică și avantajul de care BYD beneficiază astăzi în lupta pentru automobile electrice. Compania controlează o parte mult mai mare din propriul lanț de producție decât mulți constructori tradiționali. Produce celulele, pachetele de baterii și numeroase componente electronice utilizate în propriile mașini, iar unele dintre baterii ajung și la rivali. Playtech a scris deja despre modul în care BYD a ajuns să furnizeze baterii inclusiv altor constructori și să pună presiune pe Tesla.
Cea mai cunoscută tehnologie a companiei este Blade Battery, o baterie LFP proiectată în special pentru siguranță și integrare eficientă în vehicul. BYD promovează intens rezistența acesteia la testele de penetrare cu un cui, iar compania spune că pachetele au trecut și teste mecanice extreme. Între timp, generațiile noi ale tehnologiei au dus și la timpi de încărcare extrem de mici, iar Playtech a analizat recent noua generație Blade Battery și promisiunea încărcării în aproximativ cinci minute.
BYD a ajuns să depășească Tesla și la stocarea energiei
Bateriile BYD nu ajung însă doar în mașini. Compania operează și una dintre cele mai mari afaceri din lume dedicate sistemelor de stocare staționară a energiei, folosite pentru rețele electrice, parcuri fotovoltaice și alte proiecte de infrastructură.
În 2025, BYD a livrat peste 60 GWh de sisteme BESS și a ajuns la aproximativ 13% din piața globală, potrivit datelor Benchmark Mineral Intelligence. Tesla a fost pe locul al doilea, cu aproximativ 47 GWh și o cotă de circa 10%. BYD a devenit astfel cel mai mare integrator global de sisteme de stocare a energiei în acel an.
Dimensiunea acestei afaceri poate fi observată și în proiectele individuale. BYD Energy Storage a semnat în 2025 un contract cu Saudi Electricity Company pentru sisteme de stocare de 12,5 GWh, iar compania spunea atunci că livrase deja cumulat peste 75 GWh de echipamente către aproximativ 350 de proiecte din peste 110 țări și regiuni.
Asta schimbă și felul în care trebuie privită competiția BYD–Tesla. Cele două companii nu se confruntă doar pentru clienții care caută o mașină electrică. Concurența se extinde la baterii, la infrastructura energetică și la sistemele de stocare. În paralel, BYD continuă să împingă prețurile automobilelor în jos, cu modele precum Seal 06, lansat în China la un preț de aproximativ jumătate față de Tesla Model 3.
De la baterii și mașini până la monorailuri
Unul dintre cele mai puțin cunoscute proiecte BYD este SkyRail, un sistem de monorail urban dezvoltat integral de companie. BYD spune că proiectul a necesitat cinci ani de cercetare, investiții de peste 600 de milioane de euro și implicarea a mai mult de 1.000 de ingineri. Compania a proiectat atât trenurile, cât și șinele, stațiile și sistemele de comunicații.
Ideea este ca SkyRail să ofere orașelor o alternativă mai ieftină și mai rapid de construit decât un metrou convențional. Această extindere arată până unde a ajuns strategia de integrare verticală a companiei: BYD a început cu acumulatorii, apoi a construit dispozitive alimentate de aceștia, automobile și, în cele din urmă, infrastructura în care aceste tehnologii pot fi integrate. Materialul de referință descrie inclusiv dezvoltarea unor sisteme complete de transport, de la vehicule și căi de rulare până la stații și comunicații.
Totuși, ascensiunea BYD nu este lipsită de probleme. În 2025, veniturile grupului au crescut cu numai 3,46%, la aproximativ 804 miliarde de yuani, în timp ce profitul net atribuibil acționarilor a scăzut cu aproape 19%, la 32,62 miliarde de yuani, pe fondul războiului prețurilor din China. Pentru companie, expansiunea internațională devine astfel tot mai importantă.
Iar ofensiva continuă inclusiv în Europa, unde BYD dezvoltă infrastructură de încărcare ultrarapidă și își extinde gama de automobile. Playtech a scris despre stațiile BYD de până la 1.500 kW care promit încărcări de ordinul minutelor. Privit din această perspectivă, BYD nu este doar „constructorul auto chinez care concurează cu Tesla”. Este, în primul rând, un gigant al bateriilor care a folosit controlul asupra tehnologiei energetice pentru a construi în jurul ei o afacere mult mai mare.