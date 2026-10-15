Muzeul Sarmalelor se deschide vineri în București. Unde poate fi vizitat și ce mai găsești la eveniment

În prezentarea disponibilă pe Entertix, sunt enumerate conserve, borcane, ambalaje, cărți cu sarmale pe copertă, obiecte artistice și de artizanat, reclame și condimente specifice. Obiectele urmăresc felul în care preparatul apare în culturi și tradiții diferite.

Expoziția poate fi vizitată în cadrul evenimentului organizat în atriumul Bibliotecii Naționale. Programul anunțat pe pagina de bilete este 10:00–20:00, în perioada 16–18 octombrie.

Accesul la expoziția Muzeului Sarmalelor costă 10 lei. Organizatorii precizează că achiziționarea acestui bilet contribuie la consolidarea colecției și la deschiderea viitorului muzeu.

Târgul reunește 110 producători și se mută într-o locație nouă

Artisan Food Market ajunge la ediția a XIII-a și se desfășoară pentru prima dată la Biblioteca Națională. Potrivit organizatorilor, participă 102 producători români și opt internaționali, iar aproximativ 98% din expoziție este dedicată alimentelor.

Biletul pentru târg costă 20 de lei, separat de accesul de 10 lei anunțat pentru expoziția Muzeului Sarmalelor. Oferta include brânzeturi, produse de brutărie, conserve, dulcețuri, condimente, vinuri și distilate artizanale.

„Suntem la prima ediție scalată la asemenea dimensiuni, într-o locație atât de frumoasă și de semnificativă. Vorbim deja despre o industrie a artizanilor și de un public avizat, care știe ce vine să guste. De restaurante care vin să-și aleagă furnizorii. De părinți care aleg calitate și sănătate pentru mâncarea copiilor. Se naște ceva uriaș”, spune Ciprian Dincă, organizatorul evenimentului.

Vizitatorii vor putea discuta direct cu producătorii despre ingrediente și metodele de lucru. Programul include și întâlniri între artizani și profesioniști din domeniul alimentar interesați de colaborări comerciale.