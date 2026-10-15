Muzeul Sarmalelor se deschide vineri în București. Unde poate fi vizitat și ce mai găsești la eveniment
Peste 100 de obiecte din colecția viitorului Muzeu al Sarmalelor vor putea fi văzute între 16 și 18 octombrie, la Biblioteca Națională a României din București. Expoziția temporară face parte din Artisan Food Market, târgul care aduce la aceeași ediție 110 producători români și internaționali. Vizitatorii vor găsi conserve, ambalaje, cărți și obiecte dedicate sarmalelor, alături de degustări și produse alimentare artizanale.
Ce poți vedea în expoziția Muzeului Sarmalelor
Colecția îi aparține jurnalistului, scriitorului și promotorului gastronomiei Cosmin Dragomir. La Biblioteca Națională va fi prezentată o selecție de peste 100 de exponate, înaintea deschiderii efective a unui muzeu permanent.
În prezentarea disponibilă pe Entertix, sunt enumerate conserve, borcane, ambalaje, cărți cu sarmale pe copertă, obiecte artistice și de artizanat, reclame și condimente specifice. Obiectele urmăresc felul în care preparatul apare în culturi și tradiții diferite.
Expoziția poate fi vizitată în cadrul evenimentului organizat în atriumul Bibliotecii Naționale. Programul anunțat pe pagina de bilete este 10:00–20:00, în perioada 16–18 octombrie.
Accesul la expoziția Muzeului Sarmalelor costă 10 lei. Organizatorii precizează că achiziționarea acestui bilet contribuie la consolidarea colecției și la deschiderea viitorului muzeu.
Târgul reunește 110 producători și se mută într-o locație nouă
Artisan Food Market ajunge la ediția a XIII-a și se desfășoară pentru prima dată la Biblioteca Națională. Potrivit organizatorilor, participă 102 producători români și opt internaționali, iar aproximativ 98% din expoziție este dedicată alimentelor.
Biletul pentru târg costă 20 de lei, separat de accesul de 10 lei anunțat pentru expoziția Muzeului Sarmalelor. Oferta include brânzeturi, produse de brutărie, conserve, dulcețuri, condimente, vinuri și distilate artizanale.
„Suntem la prima ediție scalată la asemenea dimensiuni, într-o locație atât de frumoasă și de semnificativă. Vorbim deja despre o industrie a artizanilor și de un public avizat, care știe ce vine să guste. De restaurante care vin să-și aleagă furnizorii. De părinți care aleg calitate și sănătate pentru mâncarea copiilor. Se naște ceva uriaș”, spune Ciprian Dincă, organizatorul evenimentului.
Vizitatorii vor putea discuta direct cu producătorii despre ingrediente și metodele de lucru. Programul include și întâlniri între artizani și profesioniști din domeniul alimentar interesați de colaborări comerciale.
Șofran, zacuscă pescărească și făinuri din soiuri românești
Printre produsele prezentate se află șofranul adus de Grădina cu Șofran. Cei care vor să încerce cultivarea lui acasă vor putea cumpăra și bulbi, nu doar condimentul.
Trio Arca participă cu zacuscă pescărească preparată cu sturion, păstrăv și crap, precum și cu sturion marinat în ulei. Produsele producătorului au fost premiate la Great Taste Awards, competiție internațională dedicată alimentelor.
Cooperativa Biruința Olteniei aduce făinuri și paste obținute din cereale românești, inclusiv din grâul Glosa și secara Suceveana. Oferta de lactate și brânzeturi include produsele Montana Laptele Naturii, realizate într-o fermă de capre.
O altă curiozitate este pălinca prezentată în sticle în care fructul a crescut direct, pe ramura pomului. Recipientul este așezat în jurul fructului înainte de dezvoltarea acestuia, iar băutura este adăugată după recoltare.
La standuri vor fi și dulcețuri în combinații cu vin Pinot Noir sau condimente exotice. Produsele românești vor fi însoțite de specialități din Georgia, Bulgaria, Italia, Grecia, Olanda și alte zone mediteraneene.
Degustări, demonstrații și o inițiativă împotriva violenței domestice
Programul târgului cuprinde degustări, demonstrații, prezentări și masterclass-uri. Aceste activități completează vânzarea produselor și oferă ocazia de a afla cum sunt realizate unele dintre preparatele expuse.
Evenimentul găzduiește și proiectul „Mâncarea Face Bine”, o inițiativă socio-gastronomică dedicată combaterii violenței domestice. O parte din încasările standului campaniei va susține activități de conștientizare și solidaritate cu persoanele afectate.
Artisan Food Market și expoziția dedicată sarmalelor pot fi vizitate până duminică, 18 octombrie, la ora 20:00. Biletele sunt disponibile online, iar informațiile despre eveniment pot fi urmărite și pe site-ul organizatorilor.