Rușii ies din afacerea „Gazprom România”. Cine sunt cei doi antreprenori români care preiau NIS Petrol
NIS Petrol, subsidiara din România a grupului petrolier sârb Naftna Industrija Srbije (NIS), controlat încă indirect de Rusia prin Gazprom și Gazpromneft, trece sub controlul a doi antreprenori români. Tranzacția vizează o companie care deține în România 19 benzinării operate sub brandul Gazprom, participații în perimetre petroliere și o centrală electrică pe gaze.
Cine sunt românii care preiau NIS Petrol
Capitalul NIS Petrol a fost achiziționat de compania românească de construcții metalice Argenta SRL, ai cărei beneficiari reali sunt oamenii de afaceri Adrian Crețoiu, cu o participație de 60%, și Iulian Stanciu, fostul șef al eMAG, cu 40%.
Cei doi au preluat Argenta anul trecut de la grupul GSP al omului de afaceri Gabriel Comănescu și sunt implicați și în alte investiții din energie. Crețoiu și Stanciu controlează Foraj Sonde Videle, companie care a preluat recent Raffles Energy, holding britanic care deține două societăți din România active în special în sectorul gazelor naturale și în producția de energie electrică.
Prin noua tranzacție, cei doi antreprenori își extind astfel prezența în sectorul energetic românesc, scrie Profit.ro.
Consiliul Concurenței nu vede probleme pentru piață
Tranzacția a fost analizată de Consiliul Concurenței, care a emis o decizie de neobiecțiune. Autoritatea consideră că operațiunea nu generează probleme semnificative pentru concurența de pe piața românească.
Potrivit instituției, nu există suprapuneri orizontale între principalele activități ale cumpărătorilor și cele ale NIS Petrol, însă tranzacția poate fi privită ca o integrare verticală. Cumpărătorii sunt activi în zona de servicii din amonte, în timp ce NIS Petrol operează în dezvoltarea, producția și comercializarea țițeiului.
Cotele de piață ale părților sunt însă sub pragul de 30% luat în calcul în analiza concentrărilor economice.
„Operațiunea propusă nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia”, arată Consiliul Concurenței.
Ce deține NIS Petrol în România
Miza tranzacției nu este reprezentată doar de benzinăriile Gazprom. NIS Petrol produce și țiței în județul Timiș, cantitățile extrase fiind transportate la rampa Biled a Conpet și ulterior trimise cu trenul către rafinării.
Compania este concesionar majoritar și operator la patru perimetre de hidrocarburi din vestul României: Ex-7 Periam, Ex-8 Biled, Ex-3 Băile Felix și DEE V-20 Jimbolia, în unele dintre acestea având parteneri precum East West Petroleum și Armax Gaz.
Pe lângă activitatea de extracție, NIS Petrol deține 19 benzinării operate sub marca Gazprom și o centrală de producere a energiei electrice pe gaze, cu o capacitate de 7,5 MW, la Jimbolia.
O companie care a acumulat pierderi de peste 600 de milioane de lei
NIS Petrol se află în concordat preventiv, iar situația sa financiară a fost dificilă în ultimii ani. Compania a încheiat anul trecut cu pierderi de peste 94 de milioane de lei și venituri totale de aproximativ 205 milioane de lei.
Mai mult, de la începerea activității în România, în 2012, și până în 2025 inclusiv, societatea a raportat pierderi în fiecare an. Pierderea cumulată depășește 600 de milioane de lei.
Retragerea NIS din România era pregătită de mai mult timp. Compania sârbă anunțase că analizează vânzarea integrală sau parțială a activelor locale, pe fondul dificultăților cu care se confruntă. Grupul este afectat și de sancțiunile economice impuse de SUA din cauza controlului rusesc.
NIS încearcă să își cedeze și operațiunile din Bulgaria, iar la nivelul companiei-mamă se pregătește o schimbare și mai importantă: grupul ungar MOL se află în proces de preluare a participației majoritare de peste 51% deținute de Gazprom și Gazpromneft în compania petrolieră sârbă.
Pentru România, tranzacția marchează astfel trecerea sub control local a unei afaceri petroliere asociate timp de peste un deceniu cu Gazprom, însă rămâne de văzut ce strategie vor adopta noii proprietari pentru cele 19 benzinării, perimetrele petroliere și celelalte active ale NIS Petrol.