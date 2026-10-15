Rușii ies din afacerea „Gazprom România”. Cine sunt cei doi antreprenori români care preiau NIS Petrol

Cei doi au preluat Argenta anul trecut de la grupul GSP al omului de afaceri Gabriel Comănescu și sunt implicați și în alte investiții din energie. Crețoiu și Stanciu controlează Foraj Sonde Videle, companie care a preluat recent Raffles Energy, holding britanic care deține două societăți din România active în special în sectorul gazelor naturale și în producția de energie electrică.

Prin noua tranzacție, cei doi antreprenori își extind astfel prezența în sectorul energetic românesc, scrie Profit.ro.

Consiliul Concurenței nu vede probleme pentru piață

Tranzacția a fost analizată de Consiliul Concurenței, care a emis o decizie de neobiecțiune. Autoritatea consideră că operațiunea nu generează probleme semnificative pentru concurența de pe piața românească.

Potrivit instituției, nu există suprapuneri orizontale între principalele activități ale cumpărătorilor și cele ale NIS Petrol, însă tranzacția poate fi privită ca o integrare verticală. Cumpărătorii sunt activi în zona de servicii din amonte, în timp ce NIS Petrol operează în dezvoltarea, producția și comercializarea țițeiului.

Cotele de piață ale părților sunt însă sub pragul de 30% luat în calcul în analiza concentrărilor economice.

„Operațiunea propusă nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia”, arată Consiliul Concurenței.

Ce deține NIS Petrol în România

Miza tranzacției nu este reprezentată doar de benzinăriile Gazprom. NIS Petrol produce și țiței în județul Timiș, cantitățile extrase fiind transportate la rampa Biled a Conpet și ulterior trimise cu trenul către rafinării.

Compania este concesionar majoritar și operator la patru perimetre de hidrocarburi din vestul României: Ex-7 Periam, Ex-8 Biled, Ex-3 Băile Felix și DEE V-20 Jimbolia, în unele dintre acestea având parteneri precum East West Petroleum și Armax Gaz.