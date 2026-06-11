Regula neobișnuită de pe o plajă celebră din Italia. Persoanele între 10 și 65 de ani nu mai au voie să folosească umbrele
Turiștii care aleg în această vară una dintre cele mai cunoscute plaje din Sardinia trebuie să respecte reguli neobișnuite. Autoritățile locale au decis să limiteze folosirea umbrelelor de plajă pe celebra plajă Punta Molentis, o măsură care a provocat numeroase reacții și controverse.
Practic, majoritatea vizitatorilor nu mai au voie să își instaleze propria umbrelă, chiar dacă plătesc taxa de acces pe plajă.
Cine are voie să folosească umbrele pe plajă
Noile reguli se aplică pe plaja Punta Molentis din localitatea Villasimìus, aflată în sud-estul insulei Sardinia.
Potrivit autorităților locale, doar familiile care au copii cu vârsta sub 10 ani și persoanele care au depășit 65 de ani pot monta o umbrelă de plajă. În plus, fiecare grup are dreptul la o singură umbrelă.
Măsura îi afectează pe toți ceilalți turiști, inclusiv pe cei care plătesc taxa de acces de 10 euro pentru a intra pe plaja publică.
Decizia a generat rapid reacții pe rețelele sociale. Unii turiști au ironizat regula și au glumit că ar avea nevoie să vină însoțiți de un copil sau de un bunic pentru a beneficia de umbră.
De ce au fost introduse restricțiile
Autoritățile susțin că noile reguli fac parte dintr-un plan de protejare a mediului și de conservare a unei zone naturale deosebit de sensibile.
Punta Molentis a fost închisă anul trecut după un incendiu devastator provocat intenționat. În plus, specialiștii au atras atenția asupra efectelor fenomenelor meteorologice extreme și asupra presiunii tot mai mari exercitate de turism asupra ecosistemului local.
Administrația locală consideră că limitarea obiectelor amplasate pe plajă va reduce impactul activităților umane și va contribui la protejarea pe termen lung a zonei.
Alte obiecte interzise pe plajă
Regulamentul nu vizează doar umbrelele. Vizitatorii nu au voie să instaleze foișoare, corturi de plajă sau alte structuri menite să ofere umbră.
Restricțiile vor rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii octombrie și fac parte dintr-o tendință mai amplă observată pe litoralul italian.
În alte stațiuni, autoritățile au început să reducă numărul șezlongurilor și al umbrelelor pentru a limita aglomerația și pentru a crea mai mult spațiu pe plajele publice.
Costurile tot mai mari schimbă comportamentul turiștilor
Măsurile vin într-un context în care prețurile practicate de cluburile private de plajă au crescut semnificativ în ultimii ani.
Potrivit organizațiilor pentru protecția consumatorilor din Italia, costul închirierii a două șezlonguri și a unei umbrele este cu aproximativ 24% mai mare decât în urmă cu cinci ani.
Din acest motiv, tot mai mulți turiști aleg plajele publice, iar presiunea asupra acestora crește de la un sezon la altul. În același timp, autoritățile încearcă să găsească un echilibru între protejarea mediului și accesul liber al vizitatorilor la unele dintre cele mai spectaculoase plaje din Europa.