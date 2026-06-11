Regula neobișnuită de pe o plajă celebră din Italia. Persoanele între 10 și 65 de ani nu mai au voie să folosească umbrele

Cine are voie să folosească umbrele pe plajă

Noile reguli se aplică pe plaja Punta Molentis din localitatea Villasimìus, aflată în sud-estul insulei Sardinia.

Potrivit autorităților locale, doar familiile care au copii cu vârsta sub 10 ani și persoanele care au depășit 65 de ani pot monta o umbrelă de plajă. În plus, fiecare grup are dreptul la o singură umbrelă.

Măsura îi afectează pe toți ceilalți turiști, inclusiv pe cei care plătesc taxa de acces de 10 euro pentru a intra pe plaja publică.

Decizia a generat rapid reacții pe rețelele sociale. Unii turiști au ironizat regula și au glumit că ar avea nevoie să vină însoțiți de un copil sau de un bunic pentru a beneficia de umbră.

De ce au fost introduse restricțiile

Autoritățile susțin că noile reguli fac parte dintr-un plan de protejare a mediului și de conservare a unei zone naturale deosebit de sensibile.

Punta Molentis a fost închisă anul trecut după un incendiu devastator provocat intenționat. În plus, specialiștii au atras atenția asupra efectelor fenomenelor meteorologice extreme și asupra presiunii tot mai mari exercitate de turism asupra ecosistemului local.

Administrația locală consideră că limitarea obiectelor amplasate pe plajă va reduce impactul activităților umane și va contribui la protejarea pe termen lung a zonei.