Rechemare uriașă la Ford: peste 548.000 de SUV-uri Expedition, chemate în service din cauza unei piese tăioase din interior
Ford se confruntă cu o rechemare neobișnuită, dar serioasă, care vizează peste 548.000 de SUV-uri Expedition. Problema nu ține de motor, frâne, baterie, software sau de vreun sistem electronic complex, ci de un detaliu aparent banal din interiorul mașinii: ornamentele cromate de pe consola centrală. În anumite condiții, acestea se pot umfla, exfolia și desprinde, lăsând în urmă margini suficient de ascuțite încât să taie ocupanții vehiculului.
Rechemarea vizează 548.463 de modele Ford Expedition produse între anii 2018 și 2024, conform presei străine de specialitate. Constructorul auto a recunoscut că are cunoștință de 65 de răni și de un accident asociate cu această problemă la nivel global. În unele cazuri, tăieturile raportate de proprietari au fost suficient de grave încât au necesitat îngrijiri medicale.
O problemă mică la prima vedere, dar periculoasă în utilizarea zilnică
În ultimii ani, multe rechemări auto au avut legătură cu sisteme software, camere video, baterii, senzori sau funcții de asistență pentru șofer. În acest caz, însă, Ford se vede nevoit să intervină din cauza unei piese decorative din habitaclu. Cromul aplicat pe consola centrală a anumitor SUV-uri Expedition se poate deteriora în timp, iar stratul exfoliat poate forma muchii extrem de tăioase.
Problema este cu atât mai neplăcută cu cât zona afectată se află într-un loc cu care șoferul și pasagerii pot intra frecvent în contact. Consola centrală este folosită constant, fie pentru sprijinirea mâinii, fie pentru accesarea comenzilor, depozitarea obiectelor sau utilizarea suporturilor din apropiere. O margine desprinsă, chiar dacă pare doar un defect estetic, poate deveni rapid un risc real pentru ocupanți.
Ford a identificat inițial problema după ce a observat un tipar în plângerile trimise către autoritatea americană pentru siguranța traficului, NHTSA. Mai mulți proprietari au reclamat că ornamentele cromate de pe consola centrală se exfoliază, iar unele dintre primele sesizări analizate includeau deja răni la mâini provocate de contactul cu aceste muchii.
Situația nu era complet necunoscută nici în comunitățile online ale proprietarilor de Ford. Unii utilizatori au semnalat problema de mai mulți ani, postând fotografii cu ornamentele deteriorate și relatând episoade în care s-au tăiat în marginile desprinse. Comentariile altor posesori au confirmat că defectul nu era izolat, iar unii angajați din service-uri Ford au susținut că astfel de piese au fost schimbate în mod repetat pe garanție.
De ce Ford a revenit asupra deciziei inițiale
La început, Ford a considerat că nu este necesară o rechemare oficială, pe motiv că umflarea și exfolierea cromului sunt vizibile înainte ca piesa să devină periculoasă. Cu alte cuvinte, constructorul a apreciat inițial că proprietarii pot observa deteriorarea înainte ca aceasta să ducă la tăieturi sau alte incidente.
O investigație mai amplă și testele suplimentare au schimbat însă concluzia companiei. Inginerii au descoperit că anumite componente care nu prezentau semne evidente de defect puteau dezvolta ulterior umflături și exfolieri după testele de mediu. Asta înseamnă că problema putea apărea chiar și în cazuri în care piesa părea inițial în regulă.
Până în iunie 2026, Ford acumulase 4.634 de cereri de garanție, 150 de rapoarte din teren, 34 de sesizări prin call center și șase plângeri către NHTSA care ar putea avea legătură cu acest defect. Mai important decât numărul sesizărilor este faptul că producătorul a confirmat existența a 65 de răni și a unui accident asociat cu această problemă la nivel global.
Rechemarea arată cât de important poate deveni un element aparent minor din interiorul unei mașini. O piesă de design, gândită să ofere un aspect mai premium, poate deveni o sursă de risc dacă materialele se degradează și formează muchii periculoase. În cazul SUV-urilor mari, folosite adesea de familii, un astfel de defect este cu atât mai sensibil.
Ce trebuie să facă proprietarii de Ford Expedition afectați
Proprietarii vehiculelor vizate vor fi îndrumați să meargă la un dealer Ford sau Lincoln, unde tehnicienii vor inspecta consola centrală. Dacă sunt observate semne de umflare, exfoliere sau desprindere a ornamentului cromat, piesa va fi înlocuită gratuit. Reparația nu ar trebui să presupună costuri pentru proprietar, fiind parte din campania oficială de rechemare.
Pentru Ford, episodul vine într-un context în care siguranța auto nu mai este legată doar de componentele tehnice esențiale. Habitaclul, materialele folosite, calitatea finisajelor și modul în care acestea rezistă în timp pot deveni la fel de importante atunci când afectează direct ocupanții mașinii.
Deși rechemarea nu vizează un defect care poate opri vehiculul în mers sau care afectează performanța SUV-ului, riscul de rănire este suficient de clar pentru a justifica intervenția. Cele 65 de răni raportate arată că problema a trecut deja de nivelul unei simple nemulțumiri legate de calitatea interioară.
În final, cazul Ford Expedition este o demonstrație că, într-o mașină modernă, până și cele mai mici detalii pot conta. Un ornament cromat care se exfoliază poate părea, la prima vedere, doar o problemă de aspect. În realitate, atunci când acel ornament devine ascuțit, el poate transforma un detaliu de design într-un motiv serios de rechemare în service.
Ford se confruntă cu o rechemare neobișnuită, dar serioasă, care vizează peste 548.000 de SUV-uri Expedition. Problema nu ține de motor, frâne, baterie, software sau de vreun sistem electronic complex, ci de un detaliu aparent banal din interiorul mașinii: ornamentele cromate de pe consola centrală. În anumite condiții, acestea se pot umfla, exfolia și desprinde, lăsând în urmă margini suficient de ascuțite încât să taie ocupanții vehiculului.
Rechemarea vizează 548.463 de modele Ford Expedition produse între anii 2018 și 2024. Constructorul auto a recunoscut că are cunoștință de 65 de răni și de un accident asociate cu această problemă la nivel global. În unele cazuri, tăieturile raportate de proprietari au fost suficient de grave încât au necesitat îngrijiri medicale.
O problemă mică la prima vedere, dar periculoasă în utilizarea zilnică
În ultimii ani, multe rechemări auto au avut legătură cu sisteme software, camere video, baterii, senzori sau funcții de asistență pentru șofer. În acest caz, însă, Ford se vede nevoit să intervină din cauza unei piese decorative din habitaclu. Cromul aplicat pe consola centrală a anumitor SUV-uri Expedition se poate deteriora în timp, iar stratul exfoliat poate forma muchii extrem de tăioase.
Problema este cu atât mai neplăcută cu cât zona afectată se află într-un loc cu care șoferul și pasagerii pot intra frecvent în contact. Consola centrală este folosită constant, fie pentru sprijinirea mâinii, fie pentru accesarea comenzilor, depozitarea obiectelor sau utilizarea suporturilor din apropiere. O margine desprinsă, chiar dacă pare doar un defect estetic, poate deveni rapid un risc real pentru ocupanți.
Ford a identificat inițial problema după ce a observat un tipar în plângerile trimise către autoritatea americană pentru siguranța traficului, NHTSA. Mai mulți proprietari au reclamat că ornamentele cromate de pe consola centrală se exfoliază, iar unele dintre primele sesizări analizate includeau deja răni la mâini provocate de contactul cu aceste muchii.
Situația nu era complet necunoscută nici în comunitățile online ale proprietarilor de Ford. Unii utilizatori au semnalat problema de mai mulți ani, postând fotografii cu ornamentele deteriorate și relatând episoade în care s-au tăiat în marginile desprinse. Comentariile altor posesori au confirmat că defectul nu era izolat, iar unii angajați din service-uri Ford au susținut că astfel de piese au fost schimbate în mod repetat pe garanție.
De ce Ford a revenit asupra deciziei inițiale
La început, Ford a considerat că nu este necesară o rechemare oficială, pe motiv că umflarea și exfolierea cromului sunt vizibile înainte ca piesa să devină periculoasă. Cu alte cuvinte, constructorul a apreciat inițial că proprietarii pot observa deteriorarea înainte ca aceasta să ducă la tăieturi sau alte incidente.
O investigație mai amplă și testele suplimentare au schimbat însă concluzia companiei. Inginerii au descoperit că anumite componente care nu prezentau semne evidente de defect puteau dezvolta ulterior umflături și exfolieri după testele de mediu. Asta înseamnă că problema putea apărea chiar și în cazuri în care piesa părea inițial în regulă.
Până în iunie 2026, Ford acumulase 4.634 de cereri de garanție, 150 de rapoarte din teren, 34 de sesizări prin call center și șase plângeri către NHTSA care ar putea avea legătură cu acest defect. Mai important decât numărul sesizărilor este faptul că producătorul a confirmat existența a 65 de răni și a unui accident asociat cu această problemă la nivel global.
Rechemarea arată cât de important poate deveni un element aparent minor din interiorul unei mașini. O piesă de design, gândită să ofere un aspect mai premium, poate deveni o sursă de risc dacă materialele se degradează și formează muchii periculoase. În cazul SUV-urilor mari, folosite adesea de familii, un astfel de defect este cu atât mai sensibil.
Ce trebuie să facă proprietarii de Ford Expedition afectați
Proprietarii vehiculelor vizate vor fi îndrumați să meargă la un dealer Ford sau Lincoln, unde tehnicienii vor inspecta consola centrală. Dacă sunt observate semne de umflare, exfoliere sau desprindere a ornamentului cromat, piesa va fi înlocuită gratuit. Reparația nu ar trebui să presupună costuri pentru proprietar, fiind parte din campania oficială de rechemare.
Pentru Ford, episodul vine într-un context în care siguranța auto nu mai este legată doar de componentele tehnice esențiale. Habitaclul, materialele folosite, calitatea finisajelor și modul în care acestea rezistă în timp pot deveni la fel de importante atunci când afectează direct ocupanții mașinii.
Deși rechemarea nu vizează un defect care poate opri vehiculul în mers sau care afectează performanța SUV-ului, riscul de rănire este suficient de clar pentru a justifica intervenția. Cele 65 de răni raportate arată că problema a trecut deja de nivelul unei simple nemulțumiri legate de calitatea interioară.
În final, cazul Ford Expedition este o demonstrație că, într-o mașină modernă, până și cele mai mici detalii pot conta. Un ornament cromat care se exfoliază poate părea, la prima vedere, doar o problemă de aspect. În realitate, atunci când acel ornament devine ascuțit, el poate transforma un detaliu de design într-un motiv serios de rechemare în service.