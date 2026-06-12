Rechemare uriașă la Ford: peste 548.000 de SUV-uri Expedition, chemate în service din cauza unei piese tăioase din interior

O problemă mică la prima vedere, dar periculoasă în utilizarea zilnică

În ultimii ani, multe rechemări auto au avut legătură cu sisteme software, camere video, baterii, senzori sau funcții de asistență pentru șofer. În acest caz, însă, Ford se vede nevoit să intervină din cauza unei piese decorative din habitaclu. Cromul aplicat pe consola centrală a anumitor SUV-uri Expedition se poate deteriora în timp, iar stratul exfoliat poate forma muchii extrem de tăioase.

Problema este cu atât mai neplăcută cu cât zona afectată se află într-un loc cu care șoferul și pasagerii pot intra frecvent în contact. Consola centrală este folosită constant, fie pentru sprijinirea mâinii, fie pentru accesarea comenzilor, depozitarea obiectelor sau utilizarea suporturilor din apropiere. O margine desprinsă, chiar dacă pare doar un defect estetic, poate deveni rapid un risc real pentru ocupanți.

Ford a identificat inițial problema după ce a observat un tipar în plângerile trimise către autoritatea americană pentru siguranța traficului, NHTSA. Mai mulți proprietari au reclamat că ornamentele cromate de pe consola centrală se exfoliază, iar unele dintre primele sesizări analizate includeau deja răni la mâini provocate de contactul cu aceste muchii.

Situația nu era complet necunoscută nici în comunitățile online ale proprietarilor de Ford. Unii utilizatori au semnalat problema de mai mulți ani, postând fotografii cu ornamentele deteriorate și relatând episoade în care s-au tăiat în marginile desprinse. Comentariile altor posesori au confirmat că defectul nu era izolat, iar unii angajați din service-uri Ford au susținut că astfel de piese au fost schimbate în mod repetat pe garanție.

De ce Ford a revenit asupra deciziei inițiale

La început, Ford a considerat că nu este necesară o rechemare oficială, pe motiv că umflarea și exfolierea cromului sunt vizibile înainte ca piesa să devină periculoasă. Cu alte cuvinte, constructorul a apreciat inițial că proprietarii pot observa deteriorarea înainte ca aceasta să ducă la tăieturi sau alte incidente.

O investigație mai amplă și testele suplimentare au schimbat însă concluzia companiei. Inginerii au descoperit că anumite componente care nu prezentau semne evidente de defect puteau dezvolta ulterior umflături și exfolieri după testele de mediu. Asta înseamnă că problema putea apărea chiar și în cazuri în care piesa părea inițial în regulă.

Până în iunie 2026, Ford acumulase 4.634 de cereri de garanție, 150 de rapoarte din teren, 34 de sesizări prin call center și șase plângeri către NHTSA care ar putea avea legătură cu acest defect. Mai important decât numărul sesizărilor este faptul că producătorul a confirmat existența a 65 de răni și a unui accident asociat cu această problemă la nivel global.