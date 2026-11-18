Noile modele completează gama inaugurată odată cu lansarea Razer Soma Chroma, primul scaun de gaming cu iluminare RGB al companiei. De această dată, producătorul merge mai departe și integrează tehnologii care îmbunătățesc experiența nu doar în jocurile video, ci și în timpul vizionării filmelor sau al ascultării muzicii.

„Cu Soma Pro, scaunul intră, în sfârșit, în joc. Ani la rând, gamerii au îmbunătățit tot ce văd și aud, în timp ce scaunul pe care stau la fiecare sesiune a rămas în afara acțiunii”, a declarat Addie Tan, Global Head of Lifestyle Division la Razer.

Razer Soma Pro combină feedbackul haptic, sunetul surround și iluminarea RGB

Razer Soma Pro este cel mai avansat model al noii game și, potrivit producătorului, primul scaun de gaming din lume care reunește tehnologiile Razer Sensa HD Haptics, THX Spatial Audio și Razer Chroma RGB.

Sistemul haptic utilizează șase actuatoare și algoritmi avansați pentru a reproduce intensitatea, direcția și distanța evenimentelor din jocuri. Astfel, exploziile, impactul proiectilelor sau alte evenimente de pe ecran sunt transpuse în senzații tactile, sincronizate în timp real cu acțiunea.

Tehnologia nu este o noutate absolută în portofoliul companiei, fiind integrată anterior și în căștile de gaming Razer Kraken V4 X Sensa HD Haptics. Aceasta poate transforma inclusiv semnalele audio în efecte haptice, ceea ce permite utilizarea scaunului și în cazul jocurilor care nu beneficiază de suport nativ, dar și pentru filme sau muzică.

Soma Pro dispune și de difuzoare integrate, compatibile cu tehnologia THX Spatial Audio. Acestea pot funcționa independent sau împreună cu difuzoare frontale, pentru a crea o scenă sonoră mai amplă.

Nu lipsește nici iluminarea reactivă Razer Chroma RGB, care oferă 16,8 milioane de culori și efecte dinamice dedicate pentru peste 300 de jocuri compatibile. Prin intermediul aplicației Razer Synapse, iluminarea poate fi sincronizată cu restul perifericelor de gaming Razer.

Confort sporit, conectivitate wireless și numeroase posibilități de reglare

Ambele scaune au fost proiectate pentru sesiuni îndelungate de utilizare. Acestea beneficiază de suport lombar integrat, un șezut realizat din spumă cu două densități, întărită la rece, și un spătar care poate fi înclinat până la 132 de grade.

Modelul premium Soma Pro adaugă cotiere reglabile 4D, o pernă magnetică pentru cap, un mecanism de înclinare de tip frog și o bază cu cinci brațe, realizată din aliaj de aluminiu.

Cele două modele dispun de un panou de control integrat și permit comutarea între conexiunile Razer HyperSpeed Wireless de 2,4 GHz și Bluetooth LE. Alimentarea se realizează printr-un singur port USB-C, fie de la priză, fie prin intermediul unei baterii externe compatibile.

Construcția ambelor scaune include un cadru din oțel, iar producătorul oferă o garanție de trei ani pentru mecanisme și componentele mobile, respectiv doi ani pentru componentele electronice.

Cât costă Razer Soma Pro și Soma Sensa HD Haptics

Razer Soma Sensa HD Haptics reprezintă alternativa mai accesibilă pentru gamerii interesați în principal de feedbackul tactil. Acesta păstrează cele șase actuatoare haptice multidirecționale, conectivitatea wireless și caracteristicile ergonomice de bază, însă nu include sistemul audio și iluminarea RGB ale modelului premium.

Intensitatea efectelor tactile și profilurile haptice pot fi ajustate direct de la panoul de control integrat în scaun.

Cele două modele sunt disponibile, potrivit producătorului, pe site-ul oficial Razer, în magazinele RazerStore și la comercianți selectați din întreaga lume, la următoarele prețuri recomandate:

Razer Soma Pro – 1.029,99 euro

Razer Soma Sensa HD Haptics – 589,99 euro

Niciunul dintre cele două scaune nu include în pachet bateria externă sau adaptorul de alimentare. Cablul prelungitor USB-C este inclus doar în cazul modelului Soma Pro.

Prin această lansare, Razer încearcă să deschidă o nouă direcție pe piața scaunelor de gaming, într-un segment în care producătorii s-au concentrat până acum cu precădere pe ergonomie, materiale și design. Rămâne însă de văzut dacă experiența senzorială suplimentară va justifica prețul considerabil al noilor modele.