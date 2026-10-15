Razer lansează căști de gaming inspirate de trei personaje îndrăgite din Pokémon
Fanii Pokémon care vor să-și personalizeze setup-ul de gaming au la dispoziție trei noi modele de căști Razer, inspirate de Charizard, Lucario și Sylveon. Produsele au fost realizate în colaborare cu The Pokémon Company International, în contextul aniversării a 30 de ani de la lansarea francizei.
Colecția cuprinde două modele wireless BlackShark V3 X HyperSpeed și o pereche de căști cu fir, Kraken V4 X. Prețurile recomandate sunt de 129,99 euro pentru edițiile Charizard și Lucario, respectiv 119,99 euro pentru varianta Sylveon. Primele produse au intrat deja în magazine în luna octombrie, însă disponibilitatea diferă în funcție de model și regiune.
Charizard și Lucario apar pe căștile wireless BlackShark V3 X HyperSpeed
Cele două ediții BlackShark V3 X HyperSpeed sunt destinate celor care preferă căștile wireless pentru gaming. Varianta Charizard este inspirată de Pokémon-ul de tip Foc, în timp ce ediția Lucario preia identitatea vizuală a personajului cunoscut pentru forța sa.
Din punct de vedere tehnic, cele două modele au aceleași caracteristici principale. Ambele folosesc difuzoare Razer TriForce de 50 mm, din a doua generație, și tehnologia HyperSpeed Wireless. Potrivit producătorului, configurația audio și conexiunea wireless sunt concepute pentru cerințele jocurilor competitive.
Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Lucario Edition a fost lansat pe 7 octombrie 2026, iar versiunea Charizard a ajuns pe piață pe 13 octombrie. Ambele au un preț recomandat de 129,99 euro.
Ediția Sylveon se remarcă prin culorile roz și albastru
Al treilea model din colecție este Razer Kraken V4 X – Sylveon Edition, o pereche de căști cu fir, decorată în nuanțe pastelate de roz și albastru, inspirate de personajul Pokémon.
Spre deosebire de variantele Charizard și Lucario, acest model folosește difuzoare Razer TriForce de 40 mm. Echiparea include și un microfon retractabil HyperClear Cardioid, precum și iluminare Razer Chroma RGB.
Kraken V4 X se adresează celor care preferă o conexiune prin cablu și vor un accesoriu care să iasă în evidență prin aspect. Iluminarea RGB completează designul inspirat de Sylveon, iar microfonul retractabil face parte din configurația destinată jocurilor și comunicării în timpul sesiunilor online. Prețul recomandat este de 119,99 euro. Modelul a fost lansat pe 13 octombrie 2026, la fel ca ediția Charizard.
Cât costă cele trei modele Razer inspirate de Pokémon
Prețurile recomandate pornesc de la 119,99 euro pentru Kraken V4 X – Sylveon Edition și ajung la 129,99 euro pentru fiecare dintre cele două versiuni BlackShark V3 X HyperSpeed.
În Statele Unite, edițiile Lucario și Sylveon sunt disponibile exclusiv prin magazinele Target. Varianta Charizard poate fi cumpărată atât de pe Razer.com, cât și de la Target. Producătorul anunță disponibilitatea celor trei modele și în magazine din America Latină, Europa, Australia și Noua Zeelandă.