Așa ajungem la MMX 100, varianta cea mai accesibilă dintr-o serie de căști dedicate plăcutei activități de gaming. Ca referință, în timp ce prețul acestora gravitează în jurul a 100 de euro, există și modele un pic mai „deștepte” și implicit mai scumpe, MMX 130, MMX 150, MMX 230, MMX 300, MMX 330 PRO. Revenind însă la „oile noastre”, este ceva foarte impresionant în spatele acestor căști MMX 100 proaspăt poposite pe meleaguri mioritice cu ajutorul unicului importator Hama România, după cum am explicat aici. Pe lângă autonomia pe care aplicația beyerdynamic instalată pe iPhone mi-o estima la 84 de ore când le-am scos din cutie, acestea se pot conecta la orice îți trece prin cap fără să fie nevoie să investești în cabluri sau orice alte accesorii suplimentare. Inclus în cutie este tot ce ai nevoie, o veste îmbucurătoare în contextul în care căști de 5 – 6 ori mai scumpe te obligă la achiziții suplimentare pentru a le conectat la o sursă de semnat stereo tradițională printr-un jack de 3,5mm. Acesta este și motivul pentru care le recomand cu inima deschisă ca fiind un cadou foarte bun pentru copii și adolescenți în perioada care bate la ușă. Apropo, au și un acumulator interschimbabil cu ușurință ca să știi sigur că le poți folosi o viață.

REVIEW beyerdynamic MMX 100 – specificații tehnice și cum te ajută de fapt

Începem cu partea care mă interesează cel mai mult la o pereche de căști de gaming, mai ales dacă ai obiceiul să te joci online și să îți dai seama din sunet că cineva se apropie de tine înainte să-l vezi pe ecran. MMX 100 wireless sunt căști circumaurale, cu design închis, o construcție care reduce pasiv zgomotul din jur și te ajută să te concentrezi pe ceea ce se întâmplă în joc. beyerdynamic promite un sunet detaliat, cu o localizare precisă a efectelor în spațiu, astfel încât pașii, focurile de armă sau alte indicii sonore să fie mai ușor de identificat. Experiența acumulată în universul audio profesional se reflectă în această abordare, producătorul preferând să insiste asupra reproducerii corecte a sunetului, în loc să înghesuie în specificații tot felul de artificii software cu nume spectaculoase. Impedanța este de 32 ohmi, iar arhitectura închisă contribuie și la izolarea celor din jur de zgomotul sesiunilor tale de gaming, un detaliu pe care îl apreciezi cu siguranță dacă nu locuiești singur. În traducere, în mod eficient nu scapă sunet în preajmă.

La capitolul confort, nemții au venit cu una dintre semnăturile lor istorice, pernițele îmbrăcate în velur, un material foarte plăcut la atingere, care are avantajul că nu se simte la fel de sufocant ca pielea sintetică după câteva ore petrecute în fața calculatorului. Nu știu cum va arăta în doi ani de utilizare intensă, dar se simte sublim de confortabil și izolează surprinzător de bine zgomotul tastaturii mele mecanice, de exemplu. Întreaga pereche cântărește doar 275 de grame, o valoare rezonabilă pentru niște căști over-ear wireless, cu microfon și baterie integrată. Pernițele sunt atașate magnetic și se pot înlocui fără unelte speciale, iar balamalele metalice ar trebui să contribuie la rezistența în timp. Pentru discuțiile cu prietenii din Discord, chat-ul de pe PlayStation sau apelurile de serviciu, ai la dispoziție un microfon detașabil META VOICE, pe care îl poți scoate complet atunci când vrei să folosești MMX 100 ca pe niște căști obișnuite, inclusiv pe stradă. Există și un buton fizic dedicat pentru oprirea microfonului, cu indicator luminos roșu, astfel încât să nu mai stai să verifici prin meniuri dacă te aude cineva atunci când nu ar trebui.

La conectivitate, MMX 100 wireless sunt surprinzător de generoase pentru prețul lor, iar aici mi se pare că beyerdynamic a înțeles foarte bine cât de fragmentat a devenit universul de gaming. Ai Bluetooth pentru telefon, tabletă sau alte dispozitive compatibile, dar și un dongle/stick USB-C dedicat, cu latență redusă, varianta pe care aș alege-o pentru jocurile unde fiecare fracțiune de secundă contează. În cutie găsești și adaptorul USB-C la USB-A, un cablu USB-C de 1,8 metri pentru conectare digitală și încărcare, dar și un cablu USB-C la jack de 3,5 mm, tot de 1,8 metri. Practic, treci de la PC la PlayStation, Nintendo Switch sau smartphone fără să mai cauți accesorii prin sertare. Pentru Xbox, unde compatibilitatea wireless este mai restrictivă, soluția este conexiunea analogică prin jack-ul controllerului și firul cu conector de 3,5mm din pachet. Merită menționat și că, în modul Bluetooth, căștile utilizează codecul SBC, așa că nu vorbim despre suport pentru aptX sau LDAC. Nu este neapărat o problemă pentru utilizarea obișnuită, dar explică de ce dongle-ul dedicat este alegerea firească atunci când prioritatea o reprezintă gamingul.

În sfârșit, ajungem la autonomie, unde promisiunea oficială depășește 80 de ore de utilizare, dar mai interesant mi se pare faptul că doar 15 minute de încărcare pot oferi până la 20 de ore suplimentare de redare, în condițiile declarate de producător, adică un volum mediu de audiție. Bateria litiu-ion are 650 mAh și poate fi înlocuită prin îndepărtarea magnetică a perniței din stânga, deschiderea compartimentului și deconectarea unui conector, o soluție aproape reconfortantă în 2026, când prea multe dispozitive sunt proiectate de parcă ar trebui aruncate odată ce acumulatorul începe să obosească. Controlul se face prin butoane fizice pentru volum, alimentare, redare și microfon, iar aplicația beyerdynamic pentru iOS și Android îți permite să personalizezi sunetul și anumite setări, să verifici bateria și să instalezi actualizări de firmware. Mai mult, setările sunt memorate în căști, nu doar în aplicație, așa că le păstrezi când schimbi dispozitivul. Singura particularitate pe care merită să o ai în vedere este că MMX 100 wireless trebuie să fie pornite inclusiv pentru utilizarea prin cablul audio analogic, deci conexiunea prin jack nu transformă căștile într-un model pasiv care funcționează cu bateria complet descărcată.

REVIEW beyerdynamic MMX 100 – experiența practică

Am trecut deja în revistă câteva aspecte foarte importante legate de aceste căști de gaming accesibile de la beyerdynamic, dar vreau să mai insist un pic pe anumite detalii. În primul rând, sunt surprinzător de confortabile, atât pe creștetul capului, cât și pe urechi. Par semnificativ mai ușoare decât sunt de fapt. Izolarea de mediul ambiant, în contextul absenței ANC este în mod autentic lăudabilă. Butoanele fizice de pe margini sunt foarte ușor de învățat și cât se poate de satisfăcătoare. În plus, dacă vei conecta stick-ul USB C la un PC sau Mac, toate comenzile de ajustare a volumului sau de schimbare a melodiei vor funcționa instant. În mod previzibil, același lucru se poate spune și despre situația în care le vei conecta pe Bluetooth. Ca un detaliu important, dacă faci dublu-click pe butonul de power schimbi conexiunea utilizată, alternezi între modurile disponibile.

În privința experienței, le-am folosit cu Call of Duty Mobile pe iPhone, cu Doom The Dark Ages pe Mac prin GeForce Now și cu Wolverine pe PlayStation 5 Pro. În fiecare situație, de la ușurința conectării și până la senzațiile și calitatea sunetelor pe care le experimentezi in-game, sunt șanse infime spre inexistente să fii dezamăgit. Spațialitatea reprodusă, inclusiv pe mobil, este, în opinia mea, foarte aproape de impecabilă. Upgrade-ul față de multe căști mai ieftine sau chiar și în aceeași marjă de preț pentru pasionații de gaming este evident fără să fii un expert. Deși nu este foarte clară lista tehnologiilor de virtualizare sau estimare a surselor sunetelor într-un spațiu virtual, modul în care aleargă inamicii pe lângă tine sau trag în stâng și în dreapta se simte foarte bine.