Război între giganții streamingului: Paramount acuză Netflix că încearcă să blocheze mega-fuziunea cu Warner Bros. Discovery

Acuzațiile au fost formulate într-o scrisoare transmisă Departamentului de Justiție al Statelor Unite, în care reprezentanții Paramount susțin că Netflix ar fi reacționat extrem de dur după ce a pierdut cursa pentru achiziționarea activelor Warner Bros. Discovery.

Paramount susține că Netflix încearcă să influențeze analiza autorităților

Potrivit documentului transmis autorităților americane, Paramount consideră că Netflix privește noua companie rezultată din fuziune drept un competitor important și încearcă să submineze aprobarea tranzacției.

Compania afirmă că apariția unui grup media mai puternic ar obliga întreaga industrie să investească mai mult în conținut original și să adopte strategii mai agresive pentru atragerea publicului. În acest context, reprezentanții Paramount susțin că reacția Netflix demonstrează cât de serios percepe compania concurența care ar putea rezulta în urma tranzacției.

Netflix a respins însă categoric aceste afirmații. Reprezentanții platformei de streaming au declarat că acuzațiile sunt lipsite de fundament și au subliniat că firma nu mai este implicată în procesul de achiziție de mai multe luni.

Contextul este important. Înainte de încheierea acordului cu Paramount, Warner Bros. Discovery ar fi analizat și o ofertă venită din partea Netflix pentru anumite operațiuni ale grupului. Consiliul de administrație a ales însă varianta susținută de David Ellison, considerând-o mai avantajoasă. În urma retragerii din negocieri, Netflix a primit o compensație financiară de aproximativ 2,8 miliarde de dolari.

Autoritățile analizează atent impactul fuziunii asupra industriei

În paralel cu schimbul de acuzații, tranzacția continuă să fie analizată de autoritățile de concurență. Regulatorii încearcă să stabilească dacă noul grup media ar putea afecta competiția sau dacă, dimpotrivă, va contribui la echilibrarea unei piețe dominate în prezent de câțiva jucători foarte puternici.

Paramount argumentează că fuziunea este necesară pentru a putea concura mai eficient cu liderii actuali ai streamingului, precum Netflix, Amazon și Disney. Potrivit companiei, nici Paramount și nici Warner Bros. Discovery nu reușesc individual să atingă dimensiunea și influența principalilor competitori din industrie.