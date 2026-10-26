Radar frontal dereglat după revopsirea barei: de ce stratul de vopsea și montajul contează

Cum influențează vopseaua și reparația zona prin care lucrează radarul

Grosimea materialului, straturile suplimentare și compoziția produselor folosite pot conta pentru senzorul aflat în spatele piesei. I-CAR descrie cerințe diferite ale producătorilor pentru repararea și revopsirea zonelor asociate radarelor. În anumite cazuri există interdicții de reparație sau limite precise pentru anumite straturi, nu o aprobare generală de a revopsi oricum bara.

Nu există o grosime maximă universală pe care să o aplici oricărui automobil. Chiar și în aceeași marcă, poziția radarului și cerințele pot varia după model, echipare și an. O regulă referitoare la radarul din bara spate nu trebuie transferată automat radarului frontal, care poate lucra prin altă piesă.

Documentația Tesla pentru anumite versiuni echipate cu radar interzice reparațiile în zona respectivă și stabilește cerințe pentru plastic și revopsire. Exemplul arată de ce aspectul vizual bun nu confirmă singur conformitatea tehnică. Nu toate automobilele Tesla și nici toate sistemele de asistență folosesc însă radar în spatele barei față.

Separat, demontarea poate lăsa suporturi deformate, prinderi incomplete sau o piesă montată în tensiune. Un senzor orientat incorect poate necesita corectarea mecanică și calibrare. Dacă materialele din fața lui nu respectă cerințele, calibrarea nu elimină acea neconformitate.

Ce verifici dacă asistența nu mai funcționează după revopsire

Începe cu legătura temporală: când a apărut mesajul, ce piese au fost demontate și dacă sistemul funcționa înainte. Verifică doar exteriorul accesibil pentru murdărie sau accesorii care acoperă zona senzorului. Nu muta radarul și nu regla suporturile după apreciere, chiar dacă par ușor strâmbe.

Cere atelierului identificarea cerințelor producătorului după automobilul concret, inclusiv a eventualelor zone în care chitul sau reparația plasticului sunt interzise. Sunt relevante materialele aplicate și numărul de revopsiri, nu doar codul culorii. Măsurarea pe o piesă din plastic necesită echipament potrivit; un aparat destinat exclusiv suporturilor metalice nu rezolvă automat verificarea.

Diagnosticul trebuie să distingă un senzor obturat, o eroare electrică și o abatere de montaj. În funcție de procedură, pot fi necesare scanarea, verificarea prinderilor și calibrarea statică ori dinamică. Absența unui mesaj după o simplă ștergere nu confirmă că intervenția a respectat toate condițiile de reparație.