Asistență de bandă dereglată după geometrie: când trebuie verificat unghiul volanului
După reglarea geometriei, mașina pare să ruleze diferit, volanul stă ușor strâmb sau asistența de bandă intervine într-un mod neobișnuit. Legătura dintre roți și o funcție care urmărește marcajele prin cameră nu este evidentă, dar sistemele de asistență folosesc mai multe informații despre direcția și mișcarea automobilului.
Totuși, apariția simptomului după o geometrie nu dovedește automat că senzorul de unghi al volanului trebuie resetat. Mai întâi trebuie verificată corectitudinea reglajului mecanic, apoi cerințele de inițializare și calibrare prevăzute de producător. O operațiune electronică nu poate compensa corect o poziție mecanică greșită.
Ce legătură au centrarea volanului și referințele sistemelor de asistență
Senzorul de unghi transmite informații despre poziția direcției către sistemele care au nevoie de această referință. În funcție de construcție, după anumite intervenții poate fi necesară învățarea poziției de mers drept. I-CAR arată că procedura de calibrare poate implica poziționarea corectă a roților și folosirea unui instrument de diagnoză.
Geometria nu înseamnă numai reglarea convergenței roților din față. Poziția punții spate și direcția efectivă de deplasare pot conta pentru referințele automobilului. Dacă volanul nu este centrat corect în timpul intervenției sau există o problemă mecanică nerezolvată, rezultatul poate rămâne necorespunzător chiar dacă o parte dintre valori apar în toleranță.
Cerințele ADAS diferă. Materialele I-CAR realizate cu specialiști Audi și BMW explică faptul că efectul reglajelor asupra camerelor, radarelor și senzorului de unghi trebuie evaluat după model. Nu rezultă că toate camerele trebuie recalibrate obligatoriu după orice geometrie. Documentația de service stabilește evenimentele care impun operațiunea.
În același timp, o intervenție neobișnuită a asistenței poate avea și alte explicații: marcaje slabe, condiții de vizibilitate, presiuni incorecte sau o cameră obturată. Asocierea temporală este utilă, dar diagnosticul trebuie să distingă comportamentul direcției de limitele normale de funcționare ale asistenței.
Ce verificări ceri dacă volanul sau asistența se comportă diferit
Nu testa sistemul lăsând intenționat mașina să se apropie de marginea drumului și nu lua mâinile de pe volan pentru a demonstra abaterea. Dacă apar corecții neașteptate, păstrează controlul și oprește în siguranță când situația o cere. Nu te baza pe funcția afectată până la clarificarea problemei.
Cere raportul geometriei și explică precis ce s-a schimbat: volan necentrat, tendință de tragere, avertizare în bord sau intervenții ale asistenței. Înclinarea drumului poate influența comportamentul, astfel încât o singură observație pe un sector de șosea nu stabilește cauza. O problemă evidentă de direcție trebuie verificată înaintea oricărui test ADAS.
Atelierul trebuie să confirme presiunile și configurația roților, starea componentelor și poziția mecanică de mers drept. Abia apoi se verifică valoarea senzorului de unghi, eventualele coduri și procedurile cerute pentru automobil. Nu este suficientă setarea electronică a valorii zero dacă volanul sau roțile nu sunt poziționate corect.
În funcție de model, pot urma inițializări și calibrări specifice, cu condiții privind suprafața de lucru, încărcarea și echipamentul. Solicită documentarea operațiunilor efectuate. Un rezultat corect înseamnă geometrie verificată, referințe coerente și funcționare confirmată conform producătorului, nu doar dispariția unui mesaj sau un volan care pare drept în parcare.