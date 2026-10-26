Asistență de bandă dereglată după geometrie: când trebuie verificat unghiul volanului

Ce legătură au centrarea volanului și referințele sistemelor de asistență

Senzorul de unghi transmite informații despre poziția direcției către sistemele care au nevoie de această referință. În funcție de construcție, după anumite intervenții poate fi necesară învățarea poziției de mers drept. I-CAR arată că procedura de calibrare poate implica poziționarea corectă a roților și folosirea unui instrument de diagnoză.

Geometria nu înseamnă numai reglarea convergenței roților din față. Poziția punții spate și direcția efectivă de deplasare pot conta pentru referințele automobilului. Dacă volanul nu este centrat corect în timpul intervenției sau există o problemă mecanică nerezolvată, rezultatul poate rămâne necorespunzător chiar dacă o parte dintre valori apar în toleranță.

Cerințele ADAS diferă. Materialele I-CAR realizate cu specialiști Audi și BMW explică faptul că efectul reglajelor asupra camerelor, radarelor și senzorului de unghi trebuie evaluat după model. Nu rezultă că toate camerele trebuie recalibrate obligatoriu după orice geometrie. Documentația de service stabilește evenimentele care impun operațiunea.

În același timp, o intervenție neobișnuită a asistenței poate avea și alte explicații: marcaje slabe, condiții de vizibilitate, presiuni incorecte sau o cameră obturată. Asocierea temporală este utilă, dar diagnosticul trebuie să distingă comportamentul direcției de limitele normale de funcționare ale asistenței.

Ce verificări ceri dacă volanul sau asistența se comportă diferit

Nu testa sistemul lăsând intenționat mașina să se apropie de marginea drumului și nu lua mâinile de pe volan pentru a demonstra abaterea. Dacă apar corecții neașteptate, păstrează controlul și oprește în siguranță când situația o cere. Nu te baza pe funcția afectată până la clarificarea problemei.

Cere raportul geometriei și explică precis ce s-a schimbat: volan necentrat, tendință de tragere, avertizare în bord sau intervenții ale asistenței. Înclinarea drumului poate influența comportamentul, astfel încât o singură observație pe un sector de șosea nu stabilește cauza. O problemă evidentă de direcție trebuie verificată înaintea oricărui test ADAS.

Atelierul trebuie să confirme presiunile și configurația roților, starea componentelor și poziția mecanică de mers drept. Abia apoi se verifică valoarea senzorului de unghi, eventualele coduri și procedurile cerute pentru automobil. Nu este suficientă setarea electronică a valorii zero dacă volanul sau roțile nu sunt poziționate corect.