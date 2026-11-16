În funcție de configurația EGR și de locul fisurii, lichidul poate ajunge în admisie sau pe partea de evacuare. O parte se poate evapora pe suprafețele fierbinți. Pot apărea vapori albi, un miros specific sau urme neobișnuite în conducte, dar lipsa lor într-o anumită zi nu exclude scurgerea. Nici vaporii albi singuri nu o demonstrează: condensul de la o pornire pe vreme rece este obișnuit. Un indiciu mai valoros este scăderea repetată a nivelului, observată când motorul este rece și mașina se află în condiții comparabile.

Ce verifici înainte să aprobi demontarea chiulasei

Spune atelierului cât de repede scade nivelul, când apar vaporii și dacă observația a început după o reparație la distribuție, la răcire sau la EGR. Cere să fie căutate și scurgerile externe care apar doar la cald, apoi să fie testate circuitul de răcire și răcitorul EGR conform procedurii motorului. În funcție de acces și de model, verificarea poate presupune inspectarea traseului de gaze pentru urme de lichid și testarea separată a etanșeității răcitorului. Faptul că o probă de presiune arată o pierdere nu identifică singur locul prin care scapă lichidul.

Nu deschide vasul de expansiune cât timp motorul este fierbinte. Dacă apare avertizarea de temperatură, oprește în siguranță și urmează indicațiile din manual. Dacă suspectezi că lichidul a ajuns în cilindri, de exemplu după ce motorul a început să se rotească neobișnuit de greu la pornire pe fondul unei pierderi mari de antigel, nu insista cu demarorul; cere transport la service. Lichidul acumulat poate provoca avarii serioase. Chiar și fără un asemenea simptom, completările repetate nu țin loc de diagnostic. Testarea răcitorului ca sursă posibilă te poate scuti de o demontare majoră, dar concluzia trebuie să vină dintr-o probă, nu din culoarea vaporilor.