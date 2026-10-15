Qualcomm câștigă un proces important, dar primește despăgubiri de doar 10 lei
Qualcomm a obținut o victorie în disputa juridică de lungă durată cu Arm, însă suma acordată de juriu este aproape simbolică. După un proces de cinci zile desfășurat în Delaware, compania a primit despăgubiri de numai 2 dolari (echivalentul a aproximativ 10 lei), câte unul pentru fiecare dintre cele două capete de acuzare în care juriul i-a dat dreptate.
Dincolo de valoarea neobișnuit de mică a despăgubirilor, verdictul ar putea conta în următoarele etape ale conflictului dintre cele două companii. Qualcomm și Arm urmează să se confrunte în continuare în instanță, iar miza financiară a disputei ar putea ajunge la miliarde de dolari.
De ce a primit Qualcomm despăgubiri de numai 2 dolari
Juriul a constatat că Arm nu și-a respectat obligațiile privind furnizarea de actualizări software și instrumente pentru designurile licențiate de Qualcomm. Acesta este unul dintre cele două puncte în care verdictul a fost favorabil companiei producătoare de cipuri, scrie GSMArena.
Al doilea se referă la relația comercială dintre Qualcomm și Meta. Potrivit concluziilor juriului, Arm a intervenit în negocierile dintre cele două companii după ce a transmis publicației Bloomberg News că intenționează să retragă licența Qualcomm. Informația a apărut într-un context în care cele două firme se aflau deja în conflict din cauza acordurilor privind tehnologia Arm.
Pentru fiecare dintre aceste două aspecte, juriul a stabilit despăgubiri de un dolar. Suma totală de 2 dolari nu reprezintă o eroare de redactare și nici nu ascunde milioane sau miliarde de dolari.
Totuși, verdictul nu a fost favorabil Qualcomm în toate privințele. Juriul a dat dreptate companiei Arm în alte cinci chestiuni analizate în cadrul procesului. Rezultatul este, așadar, unul mixt, chiar dacă Qualcomm a obținut constatări pe care le-ar putea folosi în continuarea disputei.
Miza reală a conflictului se ridică la miliarde de dolari
Valoarea simbolică a despăgubirilor nu reflectă întreaga miză a procesului. Verdictul îi oferă companiei Qualcomm argumente suplimentare pentru următoarea etapă a luptei juridice, în special în ceea ce privește respectarea acordurilor de licențiere și conduita Arm.
Următoarea confruntare va avea loc în fața judecătoarei federale Maryellen Noreika, din Statele Unite. Cele două companii vor susține argumente pe mai multe chestiuni rămase în discuție, printre care posibilitatea ca Qualcomm să fie scutită de plata redevențelor către Arm pentru o perioadă de cinci ani.
O asemenea măsură ar avea consecințe financiare importante. Redevențele aferente celor cinci ani sunt evaluate la miliarde de dolari, iar posibilitatea suspendării plăților este prevăzută în acordul de licențiere dintre cele două firme. Arm contestă însă aplicabilitatea acestei prevederi și susține că ea nu poate fi pusă în executare.
Prin urmare, cele două despăgubiri de câte un dolar ar putea avea o importanță mai mare decât sugerează suma în sine. Ele nu garantează că Qualcomm va obține scutirea de la plata redevențelor, dar pot contribui la argumentația companiei în etapele următoare ale procesului.
Qualcomm și Arm își susțin propriile versiuni asupra verdictului
Reacțiile celor două companii arată că fiecare interpretează rezultatul în favoarea propriei poziții. Qualcomm a declarat că este mulțumită de faptul că juriul a constatat încălcarea de către Arm a acordului de licență arhitecturală pe termen lung, cunoscut drept Architectural License Agreement (ALA).
Compania a mai susținut că Arm nu și-a respectat angajamentele și a acționat intenționat pentru a-i afecta activitatea. Declarația Qualcomm pune accentul pe constatările juriului, considerate importante pentru continuarea disputei.
Arm a oferit o interpretare diferită. Reprezentanții companiei au afirmat că verdictul confirmă faptul că aceasta a acționat cu bună-credință în cadrul acordului de licențiere a tehnologiei. Arm a invocat și valoarea de numai 2 dolari a despăgubirilor, pe care o consideră un argument în sprijinul propriilor apărări.
Compania a susținut, de asemenea, că Qualcomm încearcă să o priveze de miliarde de dolari prevăzuți în acordurile de licențiere. Astfel, deși verdictul oferă ambelor părți argumente pentru pozițiile lor, conflictul este departe de a fi încheiat.
Procesul este așteptat să continue, iar eventualele apeluri ar putea prelungi disputa. Verdictul recent reprezintă doar o etapă într-un conflict juridic cu implicații financiare considerabile pentru ambele companii.