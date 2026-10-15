Qualcomm câștigă un proces important, dar primește despăgubiri de doar 10 lei

De ce a primit Qualcomm despăgubiri de numai 2 dolari

Juriul a constatat că Arm nu și-a respectat obligațiile privind furnizarea de actualizări software și instrumente pentru designurile licențiate de Qualcomm. Acesta este unul dintre cele două puncte în care verdictul a fost favorabil companiei producătoare de cipuri, scrie GSMArena.

Al doilea se referă la relația comercială dintre Qualcomm și Meta. Potrivit concluziilor juriului, Arm a intervenit în negocierile dintre cele două companii după ce a transmis publicației Bloomberg News că intenționează să retragă licența Qualcomm. Informația a apărut într-un context în care cele două firme se aflau deja în conflict din cauza acordurilor privind tehnologia Arm.

Pentru fiecare dintre aceste două aspecte, juriul a stabilit despăgubiri de un dolar. Suma totală de 2 dolari nu reprezintă o eroare de redactare și nici nu ascunde milioane sau miliarde de dolari.

Totuși, verdictul nu a fost favorabil Qualcomm în toate privințele. Juriul a dat dreptate companiei Arm în alte cinci chestiuni analizate în cadrul procesului. Rezultatul este, așadar, unul mixt, chiar dacă Qualcomm a obținut constatări pe care le-ar putea folosi în continuarea disputei.

Miza reală a conflictului se ridică la miliarde de dolari

Valoarea simbolică a despăgubirilor nu reflectă întreaga miză a procesului. Verdictul îi oferă companiei Qualcomm argumente suplimentare pentru următoarea etapă a luptei juridice, în special în ceea ce privește respectarea acordurilor de licențiere și conduita Arm.

Următoarea confruntare va avea loc în fața judecătoarei federale Maryellen Noreika, din Statele Unite. Cele două companii vor susține argumente pe mai multe chestiuni rămase în discuție, printre care posibilitatea ca Qualcomm să fie scutită de plata redevențelor către Arm pentru o perioadă de cinci ani.

O asemenea măsură ar avea consecințe financiare importante. Redevențele aferente celor cinci ani sunt evaluate la miliarde de dolari, iar posibilitatea suspendării plăților este prevăzută în acordul de licențiere dintre cele două firme. Arm contestă însă aplicabilitatea acestei prevederi și susține că ea nu poate fi pusă în executare.