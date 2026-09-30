QNAP vine cu un NAS compact pentru creatorii de conținut: 9 sloturi, Thunderbolt 4 și 10GbE

Mai mult spațiu pentru date, fără să ocupe la fel de mult loc

Unul dintre avantajele urmărite de QNAP cu TS-h966TX este dimensiunea carcasei. Compania spune că noul NAS este cu 36% mai mic decât modelele sale Thunderbolt 4 anterioare, echipate cu șase sloturi și construite în jurul HDD-urilor. Pentru un studio cu mai multe echipamente, diferența poate conta atunci când fiecare componentă trebuie să încapă într-un spațiu limitat.

Cei cinci conectori SATA 6Gbps sunt destinați unităților de 3,5 inch, în timp ce cele patru locașuri U.2 pot fi folosite pentru SSD-uri NVMe. Acestea din urmă pot avea un rol de accelerare pentru stocarea bazată pe HDD sau pot fi utilizate separat pentru pool-uri SSD rapide.

QNAP oferă și posibilitatea de a instala SSD-uri M.2 NVMe în aceste sloturi prin adaptorul QDA-UMP4A. Astfel, configurația nu este limitată exclusiv la SSD-uri U.2, atunci când este folosit adaptorul compatibil.

La nivel hardware, TS-h966TX folosește un procesor Intel Core i3 cu șase nuclee, capabil să ajungă la 4,4 GHz. Memoria inclusă este de 8 GB DDR5 SODIMM, iar capacitatea RAM poate fi mărită până la 64 GB.

Două conexiuni Thunderbolt 4 pentru stațiile de lucru

Pentru fluxurile de producție media, QNAP pune accent pe conexiunea directă prin Thunderbolt 4. TS-h966TX are două astfel de porturi, care pot fi folosite pentru conectarea la stații de lucru Mac și Windows compatibile.

Ideea este ca materialele să poată fi accesate direct pentru activități precum editarea 4K, importul fișierelor media și transferul proiectelor finalizate. Într-un studio de dimensiuni mici, aceeași unitate de stocare poate deservi astfel mai multe stații de lucru.

Thunderbolt 4 nu este însă singura opțiune pentru transfer. NAS-ul are un port RJ45 10GBASE-T și unul RJ45 2.5GBASE-T, oferind conectivitate de rețea de mare viteză. Cele două interfețe pot fi folosite pentru transferuri de fișiere, editare partajată, backup sau implementări de virtualizare.