QNAP vine cu un NAS compact pentru creatorii de conținut: 9 sloturi, Thunderbolt 4 și 10GbE
QNAP a prezentat TS-h966TX, un nou NAS destinat în special studiourilor mici și profesioniștilor care lucrează cu proiecte video și alte fișiere media de dimensiuni mari. Modelul aduce nouă locașuri de stocare și combină două tipuri de unități, astfel încât spațiul mare oferit de HDD-urile SATA să poată fi folosit împreună cu viteza SSD-urilor NVMe.
Configurația este împărțită între cinci sloturi pentru HDD-uri SATA de 3,5 inch și patru sloturi pentru SSD-uri NVMe U.2 de 2,5 inch. QNAP mizează pe această arhitectură pentru scenarii în care capacitatea de stocare contează la fel de mult ca accesul rapid la date, cum ar fi editarea video, producția VFX sau proiectele la care lucrează mai multe persoane.
Mai mult spațiu pentru date, fără să ocupe la fel de mult loc
Unul dintre avantajele urmărite de QNAP cu TS-h966TX este dimensiunea carcasei. Compania spune că noul NAS este cu 36% mai mic decât modelele sale Thunderbolt 4 anterioare, echipate cu șase sloturi și construite în jurul HDD-urilor. Pentru un studio cu mai multe echipamente, diferența poate conta atunci când fiecare componentă trebuie să încapă într-un spațiu limitat.
Cei cinci conectori SATA 6Gbps sunt destinați unităților de 3,5 inch, în timp ce cele patru locașuri U.2 pot fi folosite pentru SSD-uri NVMe. Acestea din urmă pot avea un rol de accelerare pentru stocarea bazată pe HDD sau pot fi utilizate separat pentru pool-uri SSD rapide.
QNAP oferă și posibilitatea de a instala SSD-uri M.2 NVMe în aceste sloturi prin adaptorul QDA-UMP4A. Astfel, configurația nu este limitată exclusiv la SSD-uri U.2, atunci când este folosit adaptorul compatibil.
La nivel hardware, TS-h966TX folosește un procesor Intel Core i3 cu șase nuclee, capabil să ajungă la 4,4 GHz. Memoria inclusă este de 8 GB DDR5 SODIMM, iar capacitatea RAM poate fi mărită până la 64 GB.
Două conexiuni Thunderbolt 4 pentru stațiile de lucru
Pentru fluxurile de producție media, QNAP pune accent pe conexiunea directă prin Thunderbolt 4. TS-h966TX are două astfel de porturi, care pot fi folosite pentru conectarea la stații de lucru Mac și Windows compatibile.
Ideea este ca materialele să poată fi accesate direct pentru activități precum editarea 4K, importul fișierelor media și transferul proiectelor finalizate. Într-un studio de dimensiuni mici, aceeași unitate de stocare poate deservi astfel mai multe stații de lucru.
Thunderbolt 4 nu este însă singura opțiune pentru transfer. NAS-ul are un port RJ45 10GBASE-T și unul RJ45 2.5GBASE-T, oferind conectivitate de rețea de mare viteză. Cele două interfețe pot fi folosite pentru transferuri de fișiere, editare partajată, backup sau implementări de virtualizare.
Pentru dispozitive externe, TS-h966TX are două porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A de 10Gbps, alături de un port USB 2.0 Type-A. QNAP le include inclusiv pentru situațiile în care fișierele media trebuie copiate de pe sau pe dispozitive de stocare externe.
QuTS hero aduce ZFS și funcții pentru protejarea datelor
TS-h966TX rulează QuTS hero, platforma QNAP bazată pe sistemul de fișiere ZFS. Alegerea este legată de nevoia de a combina performanța cu protejarea datelor, mai ales în cazul proiectelor media care pot reprezenta cantități mari de muncă și informații importante pentru o echipă.
Platforma oferă funcții pentru integritatea datelor și suportă tehnologia WORM, abreviere pentru „Write-Once, Read Many”. QNAP poziționează aceste caracteristici pentru scenarii în care fișierele trebuie păstrate fără modificări ulterioare.
Compania include și instrumente pentru backup. TS-h966TX poate fi folosit pentru salvarea fișierelor de pe Mac și PC Windows, prin Thunderbolt 4/5 sau USB 4, și poate lucra împreună cu serviciul cloud myQNAPcloud One pentru protecția datelor la distanță.
O altă funcție este Qsirch, sistemul de căutare a fișierelor dezvoltat de QNAP. Acesta include căutare semantică, inclusiv pentru imagini. Atunci când este activată funcția avansată de căutare RAG, compania spune că pot fi îmbunătățite atât precizia, cât și viteza cu care sunt găsite datele.
Stocarea poate fi extinsă prin USB 4
TS-h966TX nu se limitează la cele nouă sloturi din carcasă. QNAP oferă suport pentru extinderea capacității prin JBOD și USB 4, inclusiv prin conectarea carcasei TL-D810TC4.
La acestea se adaugă ieșirea HDMI 4K, care permite afișarea la rezoluție înaltă și o operare mai flexibilă direct la locul unde este instalat NAS-ul.
Configurația completă include cinci sloturi SATA de 3,5 inch și patru sloturi SSD NVMe U.2 de 2,5 inch, un procesor Intel Core i3 cu șase nuclee și până la 4,4 GHz, precum și memorie DDR5 SODIMM de 8 GB, extensibilă la 64 GB. Pentru conectivitate sunt disponibile două porturi Thunderbolt 4, 10GbE, 2.5GbE, două porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A de 10Gbps, un USB 2.0 și HDMI 4K.