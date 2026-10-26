PSD cere comasarea localităților mici și reducerea agențiilor de stat. Grindeanu propune două reforme până în martie 2027

Din partea social-democraților, coordonarea acestei reforme îi va reveni lui Dragoș Benea. Grindeanu a precizat că îi va cere premierului folosirea procedurii de angajare a răspunderii Guvernului pentru adoptarea schimbărilor.

„În ședința de azi a BPN am discutat prioritățile în privința reformei statului și a relansării economice. Spre deosebire de Ilie Bolojan, nu vom discuta de reformă, ci vom arăta concret cum se face”, a declarat liderul PSD.

Comasarea localităților este una dintre cele două componente ale propunerii prezentate după ședința conducerii PSD. Cealaltă vizează instituțiile și companiile aflate la nivel central.

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Agenții comasate și companii de stat reorganizate sau lichidate

A doua reformă ar urma să includă reducerea și comasarea agențiilor guvernamentale. Pentru companiile de stat care înregistrează pierderi, propunerea prevede reorganizarea sau lichidarea.

Coordonatorul PSD pentru această componentă va fi Marian Neacșu. Cele două reforme ar urma să facă obiectul unor angajări separate ale răspunderii Executivului.

„Ambele asumări de răspundere înseamnă că aceste lucruri trebuie să se întâmple până în martie 2027. Evident că la aceste două reforme se va adăuga și bugetul pe 2027”, a spus Grindeanu.

Liderul social-democrat consideră că discuțiile despre reorganizare ar trebui să le preceadă pe cele privind bugetul. Argumentul invocat este că schimbările instituționale vor avea efecte asupra cheltuielilor și, implicit, asupra construcției bugetare.

Miniștrii vor fi evaluați lunar pentru aplicarea programului

Grindeanu le-a cerut miniștrilor să prezinte modul în care vor pune în practică obiectivele de relansare economică și de protejare a puterii de cumpărare. Categoriile menționate sunt populația vulnerabilă și clasa de mijloc.