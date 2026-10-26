PSD cere comasarea localităților mici și reducerea agențiilor de stat. Grindeanu propune două reforme până în martie 2027
PSD îi va propune premierului Luca Niculescu ca Guvernul să își angajeze răspunderea pentru comasarea localităților mici și reorganizarea structurilor guvernamentale. Sorin Grindeanu a anunțat luni, 26 octombrie, că cele două reforme ar trebui realizate până în martie 2027 și corelate cu pregătirea bugetului pentru anul viitor.
Comasarea localităților mici, prima reformă propusă
Președintele PSD a prezentat cele două direcții după ședința Biroului Permanent Național al partidului. Prima privește reorganizarea administrativ-teritorială, prin comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni.
Din partea social-democraților, coordonarea acestei reforme îi va reveni lui Dragoș Benea. Grindeanu a precizat că îi va cere premierului folosirea procedurii de angajare a răspunderii Guvernului pentru adoptarea schimbărilor.
„În ședința de azi a BPN am discutat prioritățile în privința reformei statului și a relansării economice. Spre deosebire de Ilie Bolojan, nu vom discuta de reformă, ci vom arăta concret cum se face”, a declarat liderul PSD.
Comasarea localităților este una dintre cele două componente ale propunerii prezentate după ședința conducerii PSD. Cealaltă vizează instituțiile și companiile aflate la nivel central.
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Agenții comasate și companii de stat reorganizate sau lichidate
A doua reformă ar urma să includă reducerea și comasarea agențiilor guvernamentale. Pentru companiile de stat care înregistrează pierderi, propunerea prevede reorganizarea sau lichidarea.
Coordonatorul PSD pentru această componentă va fi Marian Neacșu. Cele două reforme ar urma să facă obiectul unor angajări separate ale răspunderii Executivului.
„Ambele asumări de răspundere înseamnă că aceste lucruri trebuie să se întâmple până în martie 2027. Evident că la aceste două reforme se va adăuga și bugetul pe 2027”, a spus Grindeanu.
Liderul social-democrat consideră că discuțiile despre reorganizare ar trebui să le preceadă pe cele privind bugetul. Argumentul invocat este că schimbările instituționale vor avea efecte asupra cheltuielilor și, implicit, asupra construcției bugetare.
Miniștrii vor fi evaluați lunar pentru aplicarea programului
Grindeanu le-a cerut miniștrilor să prezinte modul în care vor pune în practică obiectivele de relansare economică și de protejare a puterii de cumpărare. Categoriile menționate sunt populația vulnerabilă și clasa de mijloc.
Acesta a recomandat constituirea, în fiecare minister, a unei unități de politici publice formate din angajați ai instituției. Structurile ar trebui să urmărească aplicarea programului de guvernare, să propună măsuri și să mențină dialogul cu patronatele și sindicatele.
„Vom face analize lunare pentru a verifica stadiul implementării măsurilor din programul de guvernare, lunar, ca să nu fie surprize”, a declarat președintele PSD.
Monitorizarea anunțată ar urma să urmărească progresul fiecărui minister.
Pe termen scurt, Grindeanu a enumerat printre priorități asigurarea fondurilor pentru UPU și Ambulanță, despăgubirile pentru secetă și reluarea exporturilor de ovine. A menționat și discuțiile de la Bruxelles privind închiderea PNRR, precum și deschiderea unor tronsoane rutiere.
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Ce presupune angajarea răspunderii Guvernului
Procedura invocată de Grindeanu este reglementată de articolul 114 din Constituția României. Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Camerei Deputaților și a Senatului, reunite în ședință comună, inclusiv asupra unui proiect de lege.
Parlamentarii pot depune o moțiune de cenzură în termen de trei zile de la prezentarea proiectului. Dacă aceasta este adoptată în condițiile constituționale, Guvernul este demis.
Dacă Executivul nu este demis prin această procedură, proiectul se consideră adoptat, cu eventualele amendamente acceptate de Guvern. Adoptarea este urmată de celelalte etape constituționale necesare pentru intrarea legii în vigoare.
Anunțul de luni reprezintă propunerea politică pe care PSD o înaintează premierului. Martie 2027 este termenul cerut de Grindeanu pentru cele două reforme, nu data de la care localitățile sau instituțiile se comasează automat.