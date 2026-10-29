PSD ar cere schimbarea inspectorilor școlari susținuți de PNL și USR. Reacția lui Sorin Ionescu
PSD ar solicita înlocuirea de urgență a inspectorilor școlari generali susținuți de PNL și USR, potrivit unor surse citate de Edupedu.ro. Informațiile apar în timpul concursului pentru directorii de școli, iar ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu, a răspuns publicației că nu comentează „astfel de zvonuri”.
Ce schimbări sunt cerute la conducerea inspectoratelor
Solicitarea PSD îi vizează pe toți inspectorii școlari generali sprijiniți de cele două partide ieșite de la guvernare. Înlocuirile ar trebui făcute rapid, după schimbarea Executivului din această lună.
Contactat joi dimineață de jurnaliștii publicației, Sorin Ionescu, membru PSD, nu a oferit detalii despre eventualele înlocuiri.
„Nu comentez astfel de zvonuri”, a declarat ministrul delegat responsabil de învățământul preuniversitar.
În ultimele luni, numirile la conducerea inspectoratelor au fost făcute în mandatul fostului ministru Mihai Dimian. Edupedu.ro relata pe 9 septembrie că 11 inspectori școlari generali fuseseră numiți fără concurs în cel mai recent val de desemnări.
Întrebat atunci despre proveniența propunerilor, Dimian a afirmat că acestea vin din sistemul de învățământ.
„Propunerile vin din preuniversitar, de la oamenii care cunosc aceste lucruri. Nu mă apuc eu să fac propuneri”, a spus fostul ministru.
Posibilele înlocuiri se suprapun cu selecția directorilor de școli
Informațiile despre schimbarea inspectorilor apar în timpul concursului pentru funcțiile de director și director adjunct, sesiunea august–decembrie 2026. Inspectoratele sunt implicate în organizarea procedurilor, iar inspectorii au un rol în comisiile de evaluare, arată Edupedu.ro.
Ministerul Educației anunța pe 7 octombrie că au fost scoase la concurs 7.819 posturi. Dintre acestea, 5.309 sunt funcții de director, iar 2.510 sunt posturi de director adjunct.
Ultimele concursuri pentru conducerea inspectoratelor au avut loc în 2017. După expirarea mandatelor, în 2021, ocuparea acestor funcții a continuat prin numiri, în lipsa unor noi concursuri.
În acest an, numirile de la începutul anului școlar s-au suprapus cu pregătirea selecției noilor conduceri ale școlilor.
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Ce au promis noii miniștri despre managementul educațional
Sorin Costreie și Sorin Ionescu au vorbit, la preluarea noilor responsabilități, despre profesionalizarea conducerii sistemului. La audierea din Parlament, Costreie a prezentat intenția de a forma un corp de specialiști pentru funcțiile manageriale.
„Aici vrem să creăm un corp profesionist, cu accent pe zona managerială, în care să avem lideri, directori, inspectori, tot ce înseamnă lideri educaționali bine formați, iar din acest corp să luăm pe viitorii conducători ai unităților școlare”, a declarat ministrul Educației și Cercetării.
La rândul său, Sorin Ionescu a discutat despre reorganizarea inspectoratelor într-un interviu acordat Prima News miercuri, 28 octombrie. El a susținut că aplicarea legislației trebuie să fie punctul de plecare al Executivului.
„Politic pot să mă pronunț dacă este bună sau rea, dar din punctul de vedere al Executivului, trebuie să spun că legea trebuie respectată”, a afirmat ministrul delegat.
Acesta a adăugat însă că schimbările trebuie pregătite din timp și corelate cu celelalte proiecte administrative.
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Când ar trebui înlocuite inspectoratele cu direcții județene
Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prevede reorganizarea structurilor județene, inclusiv înființarea direcțiilor județene de învățământ preuniversitar. Aplicarea prevederilor relevante a fost amânată succesiv.
Articolul XLIII alineatul (1) litera c) din Legea nr. 141/2025 prorogă aplicarea articolelor 116–119 până la începutul anului școlar 2027–2028. Acesta este termenul prevăzut în prezent pentru schimbarea structurii administrative.
Sorin Ionescu a vorbit despre necesitatea unui „act de curaj politic” pentru aplicarea reorganizării. Totodată, nu a exclus o nouă amânare dacă pregătirile necesare nu sunt îndeplinite.
„Modificările trebuie făcute din timp, calculate, măsurând de cinci ori și aplicând o singură dată elementul legislativ. Dacă nu, mai bine mai stăm un an”, a declarat acesta, făcând referire și la posibilele efecte ale reorganizării administrative asupra rețelei școlare.