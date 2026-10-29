PSD ar cere schimbarea inspectorilor școlari susținuți de PNL și USR. Reacția lui Sorin Ionescu

Contactat joi dimineață de jurnaliștii publicației, Sorin Ionescu, membru PSD, nu a oferit detalii despre eventualele înlocuiri.

„Nu comentez astfel de zvonuri”, a declarat ministrul delegat responsabil de învățământul preuniversitar.

În ultimele luni, numirile la conducerea inspectoratelor au fost făcute în mandatul fostului ministru Mihai Dimian. Edupedu.ro relata pe 9 septembrie că 11 inspectori școlari generali fuseseră numiți fără concurs în cel mai recent val de desemnări.

Întrebat atunci despre proveniența propunerilor, Dimian a afirmat că acestea vin din sistemul de învățământ.

„Propunerile vin din preuniversitar, de la oamenii care cunosc aceste lucruri. Nu mă apuc eu să fac propuneri”, a spus fostul ministru.

Posibilele înlocuiri se suprapun cu selecția directorilor de școli

Informațiile despre schimbarea inspectorilor apar în timpul concursului pentru funcțiile de director și director adjunct, sesiunea august–decembrie 2026. Inspectoratele sunt implicate în organizarea procedurilor, iar inspectorii au un rol în comisiile de evaluare, arată Edupedu.ro.

Ministerul Educației anunța pe 7 octombrie că au fost scoase la concurs 7.819 posturi. Dintre acestea, 5.309 sunt funcții de director, iar 2.510 sunt posturi de director adjunct.

Ultimele concursuri pentru conducerea inspectoratelor au avut loc în 2017. După expirarea mandatelor, în 2021, ocuparea acestor funcții a continuat prin numiri, în lipsa unor noi concursuri.

În acest an, numirile de la începutul anului școlar s-au suprapus cu pregătirea selecției noilor conduceri ale școlilor.